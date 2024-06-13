В России запущен Telegram-бот для наказания электросамокатчиков

Компании кикшеринга начали принимать жалобы о нарушениях электросамокатчиков

Ассоциация операторов микромобильности, объединяющая различные компании кикшеринга и подобных сервисов, запустила специальный чат-бот в Telegram для приема жалоб на пользователей прокатных электросамокатов. Чат-бот «Самокаты: общественный контроль» позволяет компаниям кикшеринга собирать данные о нарушителях правил по всей стране, сервис работает в 87 городах РФ, а также в Минске.

В период работы в тестовом режиме, то есть с апреля текущего года, пользователи сообщили о полутора тысячах нарушений. Свыше тысячи из них были связаны с неправильной парковкой, также пользователи жаловались на езду вдвоем, поездки несовершеннолетних, продолжение поездки в местах, где водитель должен был идти пешком.

После запуска чат-бота в Telegram необходимо выбрать страну и город, название сервиса кикшеринга, указать тип нарушения, адрес и номер самоката. Можно выложить фото и видео. Информацию отправят администрации соответствующего сервиса, чтобы тот принял меры.

Глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман отметила, что бот удобен тем, что не нужно скачивать приложение каждого оператора, чтобы сообщить о нарушителях на самокате конкретного сервиса. Достаточно просто активировать чат в Telegram и написать о происшествии. Таким образом миллионы людей помогут в фиксации нарушений.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: hi-tech.mail.ru