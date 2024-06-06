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123 л.с., надежная АКП: этот «кореец» российской сборки дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей

Новые кроссоверы Kia Soul, которые еще недавно собирали в РФ, до сих пор продаются в стране. На автомобили в дорестайлинговой версии 2022-2023 годов выпуска цены на одном из сайтов объявлений сейчас начинаются от 2 640 000 рублей.

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За такую сумму Kia Soul предлагается в городе Чалтырь Ростовской области. В комплектации: кондиционер, подогрев сидений, аудиосистема. Вариант в более богатой комплектации продает дилер из Набережных Челнов. У этой машины двухзонный климат-контроль, медиасистема с большим сенсором, бесключевой доступ. Стоимость авто – 2,693 млн рублей.

KIA Soul
KIA Soul

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Обе машины оснащены 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой АКП.

«Китайцы» в похожей комплектации стоят больше. Так, Geely Coolray в средней версии стоит 2,72 млн рублей, стоимость Omoda C5 в топовой версии, но с передним приводом, составляет от 2,714 млн рублей.

KIA Soul
KIA Soul

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:KIA
06.06.2024
Фото:KIA
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Отзывы о Kia Soul (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

+13