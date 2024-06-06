123 л.с., надежная АКП: этот «кореец» российской сборки дешевле «китайцев»
Новые кроссоверы Kia Soul, которые еще недавно собирали в РФ, до сих пор продаются в стране. На автомобили в дорестайлинговой версии 2022-2023 годов выпуска цены на одном из сайтов объявлений сейчас начинаются от 2 640 000 рублей.
За такую сумму Kia Soul предлагается в городе Чалтырь Ростовской области. В комплектации: кондиционер, подогрев сидений, аудиосистема. Вариант в более богатой комплектации продает дилер из Набережных Челнов. У этой машины двухзонный климат-контроль, медиасистема с большим сенсором, бесключевой доступ. Стоимость авто – 2,693 млн рублей.
Обе машины оснащены 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой АКП.
«Китайцы» в похожей комплектации стоят больше. Так, Geely Coolray в средней версии стоит 2,72 млн рублей, стоимость Omoda C5 в топовой версии, но с передним приводом, составляет от 2,714 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Kia Soul (5)
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.