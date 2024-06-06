123 л.с., надежная АКП: этот «кореец» российской сборки дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей

Новые кроссоверы Kia Soul, которые еще недавно собирали в РФ, до сих пор продаются в стране. На автомобили в дорестайлинговой версии 2022-2023 годов выпуска цены на одном из сайтов объявлений сейчас начинаются от 2 640 000 рублей.

За такую сумму Kia Soul предлагается в городе Чалтырь Ростовской области. В комплектации: кондиционер, подогрев сидений, аудиосистема. Вариант в более богатой комплектации продает дилер из Набережных Челнов. У этой машины двухзонный климат-контроль, медиасистема с большим сенсором, бесключевой доступ. Стоимость авто – 2,693 млн рублей.

KIA Soul

Обе машины оснащены 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой АКП.

«Китайцы» в похожей комплектации стоят больше. Так, Geely Coolray в средней версии стоит 2,72 млн рублей, стоимость Omoda C5 в топовой версии, но с передним приводом, составляет от 2,714 млн рублей.

KIA Soul

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: «Автоновости дня»