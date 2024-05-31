Этот достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России: известна цена

В России цена на кроссовер FAW Bestune T55 в мае снизилась на 150 тыс. рублей

FAW Bestune T55, официальные продажи которого начались в апреле 2023 года, подешевел в России. На автомобиль ввели прямую скидку в размере 150 тыс. рублей, она распространяется на все комплектации модели, сообщили в пресс-службе компании FAW.

С учетом дисконта стоимость всех исполнений автомобиля такова: Beyond – 2,261 млн рублей, Prestige – 2,344 млн рублей, Transcend – 2,344 млн рублей.

FAW Bestune T55

FAW Bestune T55 выступает аналогом Hyundai Creta: его размеры 4437×1850×1625 мм при колесной базе 2650 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 124 л.с., работающим в связке с «роботом».

FAW Bestune T55

Уже в базовой комплектации машины в числе опций есть кожаный салон, бесключевой доступ, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль и парковочные датчики.

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