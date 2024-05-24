Этот хорошо знакомый «кореец» продолжает дешеветь в России

В России на 150 тыс. рублей подешевели седаны Kia K3 из Китая

Поставляемый из КНР седан Kia K3 (на других рынках эта модель известна как Cerato) стал доступнее в России. В апреле самый доступный экземпляр стоил 2,155 млн рублей, а сейчас цена на этот автомобиль стартует от 2 млн рублей.

Kia K3

В такую сумму машину 2024 г. в. оценил продавец из Чеченской республики. Автомобиль оснащен атмосферным 116-сильным мотором объемом 1,5 л и вариатором. В комплектацию входит кожаный салон, медиасистема с крупным экраном, многофункциональное рулевое колесо, двухзонный климат-контроль и прочее.

Интерьер Kia K3

Аналогичный седан Kia K3, но с более мощным 140-сильным турбомотором стоит от 2,155 млн рублей. Автомобиль готов поставить под заказ дилер из Владивостока.

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Источник: Автоновости дня