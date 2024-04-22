Штрафы для водителей самокатов: а кто будет ловить нарушителей?

Петр Шкуматов оценил законопроект о повышении ответственности водителей самокатов

В крупных российских городах начался сезон катания на электросамокатах. Уже произошли первые ДТП, и вновь остро встал вопрос о регулировании сферы.

В Госдуму внесен законопроект о повышении ответственности водителей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедистов.

Штраф за пьяную езду составит до 30 тысяч рублей и столько же – за отказ «дунуть в трубочку». А если, например, самокатчик покинет место ДТП – 5 тысяч.

Минтранс и МВД инициативу поддержали. Также на рассмотрении Госдумы находится еще один законопроект, авторы которого, помимо прочего, предлагают запретить использование мобильного телефона при управлении СИМ, штрафовать за передачу управления электросамокатом пьяному, а также за употребление алкоголя после совершения ДТП – чтобы виновный впоследствии не заявил в суде, что, управляя СИМ, он был трезвым.

Но помогут ли штрафы отрегулировать ситуацию на дороге и снизить количество ДТП?

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Проблема в том, что эти штрафы должны будут выписывать инспекторы ГИБДД. А они явно не будут бегать за каждым самокатчиком и не будут организовывать специальные самокатные батальоны по их отлову. Поэтому штрафы, которые прописаны в законопроекте, не будут работать просто по причине того, что отсутствуют механизмы правоприменения.

Для того чтобы в целом начать наводить порядок с самокатами, мы давно предлагали несколько простых шагов.

Во-первых, для мощных электросамокатов требовать наличие водительского удостоверения, какой-нибудь новой категории, M0 или S, не важно – любой начальной категории, которую можно выдавать с 14 лет, и, соответственно, требовать от обладателя водительского удостоверения такой категории сдачи хотя бы теоретического экзамена по правилам дорожного движения.

Во-вторых, необходимо распространить практику страхования ответственности водителей мощных электросамокатов, то есть чтобы они покупали полис, страхование ответственности водителя СИМ.

В-третьих, нужно наладить идентификацию самокатов. А для этого надо разработать ГОСТы, поскольку тот, что существует, очевидно недостаточен. Нужна программа сертификации и необходимо обеспечить каждое такое устройство каким-то уникальным номером, как VIN-номер на каждом автомобиле. Это может быть какой-нибудь номерной знак, который, по ГОСТу, сейчас должен устанавливаться на электросамокаты, например, сейчас сервис проката Whoosh установил на свои электросамокаты такие квадратные номера. Но можно использовать какие-то другие технические решения.

В любом случае, идти нужно с двух сторон. С одной стороны – это повышение ответственности и возраста водителя электросамоката, то есть, чтобы совсем маленькие дети на мощных электросамокатах не ездили – только от 14 лет и старше. А с другой – страхование ответственности, необходимость получения прав и внедрение системы идентификации СИМ. Эти меры скорее повлияют на поведение водителей электросамокатов.