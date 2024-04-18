Штрафы электросамокатчикам — до 30 000 рублей! Кто и как будет штрафовать?

Максим Кадаков: В вопросе с электросамокатами все еще далеко до полной ясности

За нарушение правил управления электросамокатом могут начать выписывать штрафы от 3 тысяч до 30 тысяч рублей. Такой законопроект внесен в Госдуму членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артемом Шейкиным и другими сенаторами. Проект охватывает административные меры воздействия на нарушителей на велосипедах и электросамокатах.

Последние – вопрос особенно наболевший, поэтому вкратце приведем положения проекта по штрафам самокатчикам.

Штрафы самокатчикам (законопроект):

езда вдвоем – 3000 рублей

превышение скорости – до 5000 рублей

перевозка детей – 5000 рублей

оставление места ДТП – 5000 рублей

пьяная езда – 30 000 рублей

отказ от медосвидетельствования – 30 000 рублей

Инициатива злободневная, но способен ли новый закон, если он будет принят, внести порядок в эту очень многоуровневую проблематику? Мнением по поводу нового законопроекта поделился наш главный редактор.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Вопросов много. Как видите, никаких лишений – только штрафы. Потому что у самокатчиков и велосипедистов и прав может не быть. А если все-таки есть водительские права? Лишат за пьянку на самокате? Вроде как нет, только штраф.

Много и других вопросов. Кто будет ловить? Какова допустимая степень опьянения и где это написано? Порядок медосвидетельствования и отказа от него. Наехал пешеходу на ногу – это ДТП? А если самокатчик несовершеннолетний – его тоже можно отправить на медосвидетельствование? И так далее.

Причем повышенные штрафы, в том числе за пьянку, не относятся к велосипедистам. Что, пьяный велосипедист менее опасен, чем пьяный самокатчик? Вопрос дискуссионный. Триллер под названием «Как бороться с самокатами» продолжается. Запасайтесь попкорном.

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Источник: Максим Кадаков