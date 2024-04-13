Как ездить на СИМ, чтобы не нарушить ПДД и не попасть на штраф – объясняем

Россиянам рассказали о штрафах и ПДД для электросамокатов и остальных СИМ

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) предлагают включать в обязательный государственный реестр для их учета в России. Если будет принят такой закон, новые правила вступят в силу 1 марта 2025 года. Разбираемся, что конкретно подходит под определение средств индивидуальной мобильности и какие правила дорожного движения существуют в настоящее время.

Новые правила призваны обеспечить контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями СИМ. Если закон вступит в силу, всем владельцам СИМ нужно будет поставить их на учет в реестр в течение 10 дней после его приобретения. Но эта мера начнет действовать не раньше марта 2025 года.

Какие сейчас действуют ПДД для СИМ

В жилых и велосипедных зонах, а также на придомовых территориях скорость СИМ не должна превышать 20 км/ч, во всех остальных случаях допускается максимальная скорость 25 км/ч;

запрещено ездить по автомагистралям и обочинам;

нельзя обгонять или объезжать другие транспортные средства с левой стороны, включая припаркованные автомобили;

уступать дорогу всем участникам движения при выезде из жилой зоны и при пересечении дороги вне перекрестков;

уступать приоритет пешеходу в случае совместного передвижения;

для передвижения по проезжей части нужно следовать по ходу движения транспортных средств;

буксировка запрещена;

движение по проезжей части возможно только в один ряд;

в велосипедной зоне разрешается передвигаться по ширине всей проезжей части;

нужно остановиться или замедлить движение, если при передвижении по тротуару, пешеходной дорожке или другой зоне или обочине создаются помехи для движения пешеходов.

Возрастные ограничения для управления СИМ

Детям до семи лет разрешено ездить на электросамокатах и других СИМ только в сопровождении взрослых. Причем, только по тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам, а в возрасте с 7 до 14 лет можно ездить и по велосипедным дорожкам в том числе.

Что касается остальных, старше 14 лет, то в их отношении действуют следующие правила:

можно ездить по тротуару, пешеходным зонам или дорожкам, если масса СИМ составляет не больше 35 кг;

на вышеперечисленных зонах не должны быть велосипедные или велопешеходные дорожки и полосы для велосипедистов;

разрешено движение по правому краю проезжей части если СИМ оборудовано фарой, световозвращателями, звуковым сигналом и тормозной системой;

можно передвигаться на дороге если разрешенная скорость не превышает 60 км/ч;

если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочина или возможность ехать по ним;

если на проезжей части разрешено движение велосипедистов.

Какие есть дорожные знаки для СИМ

Движение СИМ регулируется следующими дорожными знаками:

«Движение пешеходов запрещено» – запрет распространяется не только для пешеходов, но и для СИМ;

«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»;

табличка «Вид транспортного средства» для СИМ;

табличка «Кроме вида транспортного средства» для СИМ.

Что со светофором?

Если пользователь СИМ движется по тротуару или пешеходной дорожке, ему следует руководствоваться сигналами светофора для пешеходов. Если водитель СИМ передвигается по велосипедной, велопешеходной дорожке или полосе для велосипедистов, он обязан руководствоваться сигналами светофора для велосипедистов.

Какие штрафы предусмотрены

Если водитель СИМ превышает допустимую скорость, предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За езду вдвоем на СИМ штраф тоже составляет 800 рублей. Если из-за водителя СИМ пострадает пешеход и его здоровью будет нанесен вред легкой или средней тяжести, водитель СИМ заплатит штраф в размере 1–1,5 тыс. рублей. Если водитель СИМ создаст помехи во время движения он заплатит штраф в размере 1 тыс. рублей. Если СИМ будет управлять водитель в состоянии алкогольного опьянения — штраф составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

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Источник: ТАСС