Уверены, что правильно накачиваете колеса? Раскрываем секрет

Эксперты «За рулем» объяснили, почему врут манометры любых компрессоров

В процессе тестирования автокомпрессоров удалось выяснить, что показания встроенных электронных манометров отличаются от данных, полученных с контрольных приборов. Проверка проводилась на нескольких компрессорах, и во всех случаях шины оказывались недокачанными. Как такое может быть?

Причина разных показаний

Первым делом подозрение падает на штатные манометры: они показывают неточное давление. Для проверки этой версии через специальный разветвитель к накачиваемому колесу подсоединили эталонный манометр и компрессор.

1 – колесо; 2 – вентиль; 3 – образцовый манометр; 4 – испытываемый компрессор со встроенным манометром.

Выяснилось, что все штатные манометры показали неверное давление. Если на эталонном манометре отображалось давление 2,0 бара, то на встроенном в компрессор приборе давление недотягивало и до 1,8 бара. Аналогичный результат был получен при прямом подсоединении к накачиваемому колесу эталонного манометра.

Оказалось, что причина разного давления крылась в золотнике. Дело в том, что у золотника канал, по которому проходит воздух, выполнен в форме бутылочного горлышка. После того как компрессор отключается, происходит выравнивание давления. Только после этого можно судить о погрешности встроенного в компрессор манометра.

Окончательно убедиться в сути проблемы удалось после извлечения из колеса вентиля и подключения его к шлангу компрессора. Можно предположить, что в такой схеме подсоединения после включения компрессора давление на манометре будет показывать ноль. Ведь для прохода воздуха не создается сопротивление. Однако на манометре отобразилось давление 0,4 бара! Для чистоты эксперимента подключались вентили разных брендов. В любом случае, превышение давления составляло 0,4-0,6 бара.

Разница в давлении находится в прямой зависимости от глубины хода стержня золотника, когда на него надавливает насадка компрессорного шланга. Часто кажется, что при каждом подключении к вентилю колеса насадка шланга не полностью на него надевается. Однако это не так. Если стержень золотника вообще останется без нажатия, то его открытие все равно произойдет, но для этого потребуется давление воздуха около 5 бар. А с такой задачей автомобильный компрессор вряд ли способен справиться.

Чем выше давление – тем меньше погрешность

С такой «ошибкой» приходится сталкиваться в начале подачи воздуха в спущенное колесо. Как только включается компрессор, на его манометре отображается давление около 0,4 бара. Связано это с узким сечением воздушного прохода в золотнике. Максимальным такой показатель будет именно на абсолютно пустом колесе. Вот только почему по мере накачивания этот показатель уменьшается?

Дело в том, что в начале накачивания пустого колеса воздух подается с максимальной скоростью. При этом воздух будет испытывать сопротивление, пропорциональное квадрату скорости. По мере накачивания колеса нагрузка на компрессор будет возрастать. Также будет снижаться сопротивление на золотнике и уменьшаться расход воздуха. По этой причине, по мере наполнения колеса воздухом, показания на компрессорном манометре будут всё более точными. При максимальном давлении воздуха, создаваемом компрессором, противодавление уменьшается до минимума. При этом ошибка в замерах давления воздуха исчезает.

Наконечники компрессоров имеют разную ­конструкцию. Чем больше сечение, тем лучше для прохода воздуха.

Сопротивление воздуху может оказывать и наконечник шланга. Самым «просторным» для воздуха считается наконечник-«краник». Наконечники же, имеющие узкий проход, создают сопротивление до 0,15 бара.

Имеет значение и то, насколько сильно наконечник давит на золотник. Уже известно, что при неполном открытии клапана золотника сопротивление движению воздуха возрастает. Поэтому нужно стараться правильно подсоединять наконечник шланга компрессора к вентилю колеса.

1 – уплотнительная втулка; 2 – уплотнитель; 3 – резьбовая втулка; 4 – стержень золотника; 5 – корпус вентиля; 6 – корпус клапана; 8 – чашка клапана. Золотники старого (а) и нового (б) образцов полностью взаимозаменяемы и сопротивление воздуху оказывают примерно одинаковое.

Важно! Все золотники имеют одинаковую конструкцию и принцип работы. Это так называемый клапан Шрадера. Именно эти клапаны создают основное сопротивление движению воздуха. С клапанами Шрадера ни один манометр не будет отображать точное давление.

Накачиваем колеса правильно

Чтобы накачать колесо до 2,0 бар, лучше дождаться, когда на манометре отобразится давление 2,2 бара. Учитывайте, что для вентилей разных конструкций будет характерно разное противодавление. Даже на одном автомобиле на разных колесах показатель противодавления будет разным. Эти выводы подтверждаются экспертизой электронных манометров. Именно их и следует приобретать в дополнение к манометрам, встроенным в компрессор.

Вывод

Хотите накачать колесо до нормы – качайте его на 0,2-0,3 бара больше. После этого произведите замер давления в колесе электронным манометром и, если нужно, стравите воздух до требуемого уровня.

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