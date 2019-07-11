Многие автомобилисты уверены, что перед накачиванием колеса тяжелую машину необходимо приподнять. «За рулем» провел эксперимент и готов подтвердить: поддомкраченное колесо накачивается быстрее. Насколько? Ответ вас удивит.

«Часто так бывает: подходишь к машине, а колесо спущено в ноль. Качаешь-качаешь компрессором — ноль. И вот начинаешь запаску юзать. А нет бы поддомкратить колесо, освободить от нагрузки и только потом качать. Помогает...»

С форума

Действительно, если спущенное колесо посадило машину «на обода», начинаешь опасаться: а удастся ли вообще его накачать? Ведь автомобиль своей массой сжимает шину, вытесняя из нее воздух и мешая работе компрессора. И чем тяжелее машина, тем труднее компрессору, которому приходится тратить энергию еще и на подъем «присевшего» автомобиля…

Логика, вроде бы, понятна. Однако давайте посчитаем, насколько труднее становится компрессору.

Сначала прикинем энергозатраты на подъем автомобиля. Для упрощения считаем, что масса машины составляет 1200 кг, а на одно колесо приходится, грубо говоря, 300 кг. Чтобы поднять эти 300 кг на высоту в 10 см, надо совершить работу в 30 кгм, или в 300 Дж (Вт·с).

Теперь накачаем колесо. Если компрессор мощностью в 120 Вт затратит на такую работу примерно 2 минуты, то проделанная работа составит 14 400 Дж. Это примерно в 50 раз больше, чем требуется на подъем машины, а потому никакой практической выгоды из предварительного поддомкрачивания извлечь не удастся.

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Впрочем, все же поставим эксперимент. Спускаем колесо у редакционной Альмеры и накачиваем его до 2,0 бар, засекая время. Компрессору потребовалось на эту работу 2 минуты 10 секунд. Вновь спускаем колесо «в ноль», поддомкрачиваем машину и повторяем опыт. Итог — 2 мин 09 с. Разница составила менее одного процента, что сопоставимо с точностью замеров.

Таким образом, никакого практического смысла в предварительном поддомкрачивании машины нет. А если вам сильно не повезло и шина слезла с хампа, то и тут домкрат не выручит: обратно на хамп она уже не сядет…

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