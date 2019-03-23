«За рулем» изучил биографию седана, который, по сути, представляет собой люксовую модификацию Renault Logan первого поколения, и выяснил, насколько правы те, кто утверждает, что Альмера надежнее Логана.

Из истории модели

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НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год; заводской индекс G15

КУЗОВ: седан

РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновый, Р4, 1,6 л (102 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4

ПРИВОД: передний

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Еще один огрех сборки: на некоторых Альмерах (вплоть до 2015 года выпуска) плохо проварены швы на передних стойках кузова. При различных условиях движения они могут «играть», создавая раздражающие посторонние шумы в салоне (скрипы, щелчки). Проблемные места находятся на стыках вертикальных и наклонных частей передних стоек (примерно в области соединения с усилителем передней панели). Для дополнительной проварки швов необходимо разобрать переднюю часть салона. Работы оцениваются дорого!

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

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устанавливают ремкомплект, компенсирующий этот конструктивный промах. Он состоит из усилителя опоры (металлическая пластина толщиной 2,5 мм) и новых опорных втулок. Стук вызван тем, что кузовные панели, образующие правую опору (чашку) для амортизационной стойки, имеют недостаточную толщину (на 2,5 мм меньше, чем слева). Это приводит к неполному предварительному сжатию резиновых опорных втулок амортизатора при его монтаже. При ремонте Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться. Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний. На машинах первых годов производства может быть плохо приклеено заднее стекло. Это приводит к протечкам воды в салон и появлению всяческих посторонних звуков (скрип, хруст, стук). По этому поводу объявляли отзывную кампанию. Если в результате осмотра дилеры обнаруживали зоны отсутствия праймера на стекле, его срезáли и переклеивали.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля. Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.). Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа. Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км. Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха итакже бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.



