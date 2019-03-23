Из истории модели
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год; заводской индекс G15
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновый, Р4, 1,6 л (102 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4
ПРИВОД: передний
На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.
Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.
Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.
Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.
Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.
Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.
Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.
Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.
Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.
Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.
По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.
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Четырехступенчатый автомат семейства DP2
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Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3
Четырехступенчатый автомат семейства DP2 — модернизированная версия многострадального агрегата DP0/AL4 (совместная разработка концернов Peugeot-Citroen и Renault), заслужившего дурную репутацию. Инженеры значительно повысили надежность обновленной коробки, но всех врожденных недостатков исправить не смогли.Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.
Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.
Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.
Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.
Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.
На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.
Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.
Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.
Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).
Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.
До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.
Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.
Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.
На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.
Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.
На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.
Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.
У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.
Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.
Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.
У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.
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Александр Булатов, старший менеджер отдела оценки автомобилей с пробегом компании «У Сервис+»
СЛОВО ПРОДАВЦУ
Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.
Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.На вторичном рынке очень много Альмер из такси, а их хозяева часто экономят на обслуживании. Поэтому историю автомобилей надо проверять тщательно и обращать внимание на вторичные признаки, выискивая специфические для такси. Кроме характерного износа элементов салона (обшивка сидений, руль и ручка коробки передач), который проявляется даже под чехлами, «шашечное» прошлое выдает, к примеру, состояние кузова, который долгое время был покрыт пленкой. Также нередко встречается нелепый промах в красивой легенде о прошлом машины — отметки об изменении цвета в ПТС (из-за пленки).
ИТОГ
Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.
Обслуживание в неофициальном сервисе
|
Операции
|
Запчасти, ₽
|
Работа, ₽
|
Замена масла в ДВС с масляным фильтром
|
2800
|
600
|
Замена комплекта ремня ГРМ
|
10 700
|
3200
|
Замена прокладок дросселя
|
1200
|
1000
|
Замена прокладок впускного трубопровода
|
1600
|
1600
|
Замена масла в АКП
|
3400
|
2100
|
Замена двух соленоидов АКП
|
от 7000
|
5300
|
Замена масла в МКП
|
3600
|
500
|
Замена передних рычагов
|
от 6000
|
2000
|
Замена стоек переднего стабилизатора
|
от 2400
|
800
|
Замена втулок переднего стабилизатора
|
от 1200
|
1900
|
Замена задних амортизаторов
|
от 5000
|
2500
|
Замена передних амортизаторов
|
от 7000
|
1700
|
Замена рулевых наконечников (сход-развал)
|
от 1200
|
4500
|
Замена передних/задних тормозных колодок
|
от 1500 / от 3200
|
1000 / 3000
|
Замена передних тормозных дисков/задних барабанов
|
от 2000 / 12 000
|
1620 / 4600
|
Компьютерная диагностика
|
—
|
800
|
Нормочас
|
—
|
1000
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Фото: Станислав Панин и Nissan
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