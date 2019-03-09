Выбираем Renault Logan c пробегом — все его недостатки

К концу 2013 года по России бегало полмиллиона Логанов! Это одно из самых массовых предложений на вторичке. И у каждой машины, будь то 10-летний ветеран или свеженькая трехлетка, есть свои плюсы и свои минусы.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Logan первого поколения (L90) начали собирать в Москве через год после мировой премьеры. В 2009‑м прошел рестайлинг — машина стала чуть симпатичнее, обрела новые версии моторов. И лишилась стабилизатора поперечной устойчивости, что негативно отразилось на управляемости.

ДОСТОИНСТВА

Материалы по теме
1111 На вопросы читателей отвечают специалисты Renault

  • Низкие цены! В том числе на запчасти. 
    • Машину разрабатывали под плохие дороги, а потому снабдили неубиваемой подвеской и хорошо защитили со стороны днища.
  • Моторы и механические коробки передач — родом из 1990‑х, благодаря чему выносливы и надежны.
  • Машина не боится зимы: легко пускается в мороз и снабжена эффективной печкой.

НЕДОСТАТКИ

  • Древние моторы в сочетании с архаичными коробками — это большой расход топлива и скучная динамика.
  • Много невнятных эргономических решений — например, крохотный бардачок, крышка бензобака с ключом, выпирающие петли багажника.
    • Лакокрасочное покрытие не очень стойкое, быстро появляются царапины и сколы.
  • Скрип в салоне постоянный и трудноустранимый — скрипит всё.

Крепление крышки багажника у Логана неудачное, поскольку съедает изрядную часть полезного объема (заявлено 510 литров).
Крепление крышки багажника у Логана неудачное, поскольку съедает изрядную часть полезного объема (заявлено 510 литров).

МОТОРЫ. Ранние Логаны в России комплектовали восьмиклапанными моторами — 1.4 (K7J, 75 л.с.) и 1.6 (K7M, 90 или 87 л.с.). Они ближайшие родственники, у 1.6 лишь больший ход поршня и другой коленвал. Позже к ним примкнул 16‑клапанный 1.6 (К4М, 84 или 102 л.с.) — глубоко переработанный старый K7M.

Все моторы бензиновые и имеют ременный привод ГРМ, требующий своевременной замены ремня (каждые 60 000 км или чаще) и натяжного ролика, а также тщательного контроля состояния водяного насоса. В двигателях ломаться особо нечему, ходят они долго — многие отслужили по 300 000 км без капремонта.

Материалы по теме
Автоматические коробки: врожденные болезни

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Двигателям 1.4 полагалась механическая пятиступка JH1, моторам 1.6 — коробка JH3. Конструктивно они идентичны, различаются картерами сцепления. Обе коробки неприхотливы и выносливы, выдерживают до 300 000 км.

До 2008 года проблемой механической коробки был синхронизатор первой передачи. Сняли проблему установкой двойного синхронизатора. Без синхронизатора осталась задняя передача, и она напоминает об этом характерным хрустом.

С 2009 года в России предлагали также 4-ступенчатый автомат DP2 (под 16‑клапанный мотор 1.6). В его основе — старая и ломкая DP0, которую серьезно доработали, изменив почти все основные узлы. Тем не менее DP2 тоже довольно капризна. Слабые места — соленоиды, гидроблок, датчик давления. Любит частую замену масла и не любит перегазовок, пробуксовок и поездок по грязи.

Материалы по теме
Автомобиль с пробегом за 250 000 рублей: лучшие варианты

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

    Переход моторов на Евро‑4 (с 2009 года) породил массовую проблему холодного пуска. Дилеры бесплатно перепрошивали блок управления двигателем, но это не всем помогло. Неофициалы предлагали альтернативную прошивку — она устраняла проблему, но увеличивала расход. Часть машин осталась вообще без новых прошивок.
  • Массовые нарекания вызывает качество механизма стеклоочистителей.
  • Текут и нередко требуют замены сальники полуосей. Особенно слаб левый.
  • Дроссельный узел недолговечен и крайне чувствителен к грязи.
  • На ранних Логанах (до 2009 года) наблюдался ускоренный и неравномерный износ передних тормозных колодок.

Euro NCAP: 2005 год (Dacia Logan): водитель/пассажир — 3 звезды, ребенок — 3 звезды, пешеход — 1 звезда.

Самое массовое предложение на вторичке: 1.4 (75 л.с.) с механической коробкой.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Любой Logan с механической ­коробкой передач.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Hyundai Solaris, Kia Rio, Chevrolet Aveo, VW Polo Sedan, Лада Гранта

Фото: Renault

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Renault Logan (10)

Renault 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Высокий клиренс, вместительный багажник, неплохая подвеска

Недостатки:

Петли багажника, пылесборник под дверями и крышкой багажника, запотевание стекол в холодное время, долгое прогревание

Комментарий:

Срочно нужен был автомобиль для поездки на Юг, в салоне был только Логан 2 82 л.с.комплектации Confort, но с уже установленным кондиционером. Хотел, конечно взять чуть повыше комплектацию с движком 113 л.с. Но нужно было ждать 3 месяца. Пришлось взять то, что было. Обкатку прошел как раз во время...

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые