К концу 2013 года по России бегало полмиллиона Логанов! Это одно из самых массовых предложений на вторичке. И у каждой машины, будь то 10-летний ветеран или свеженькая трехлетка, есть свои плюсы и свои минусы.

Logan первого поколения (L90) начали собирать в Москве через год после мировой премьеры. В 2009‑м прошел рестайлинг — машина стала чуть симпатичнее, обрела новые версии моторов. И лишилась стабилизатора поперечной устойчивости, что негативно отразилось на управляемости.

ДОСТОИНСТВА

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Машину разрабатывали под плохие дороги, а потому снабдили неубиваемой подвеской и хорошо защитили со стороны днища. Моторы и механические коробки передач — родом из 1990‑х, благодаря чему выносливы и надежны.

Машина не боится зимы: легко пускается в мороз и снабжена эффективной печкой.

НЕДОСТАТКИ

Древние моторы в сочетании с архаичными коробками — это большой расход топлива и скучная динамика.

Много невнятных эргономических решений — например, крохотный бардачок, крышка бензобака с ключом, выпирающие петли багажника.

Лакокрасочное покрытие не очень стойкое, быстро появляются царапины и сколы. Скрип в салоне постоянный и трудноустранимый — скрипит всё.

Крепление крышки багажника у Логана неудачное, поскольку съедает изрядную часть полезного объема (заявлено 510 литров).

МОТОРЫ. Ранние Логаны в России комплектовали восьмиклапанными моторами — 1.4 (K7J, 75 л.с.) и 1.6 (K7M, 90 или 87 л.с.). Они ближайшие родственники, у 1.6 лишь больший ход поршня и другой коленвал. Позже к ним примкнул 16‑клапанный 1.6 (К4М, 84 или 102 л.с.) — глубоко переработанный старый K7M.

Все моторы бензиновые и имеют ременный привод ГРМ, требующий своевременной замены ремня (каждые 60 000 км или чаще) и натяжного ролика, а также тщательного контроля состояния водяного насоса. В двигателях ломаться особо нечему, ходят они долго — многие отслужили по 300 000 км без капремонта.