Logan первого поколения (L90) начали собирать в Москве через год после мировой премьеры. В 2009‑м прошел рестайлинг — машина стала чуть симпатичнее, обрела новые версии моторов. И лишилась стабилизатора поперечной устойчивости, что негативно отразилось на управляемости.
ДОСТОИНСТВА
- Низкие цены! В том числе на запчасти. Машину разрабатывали под плохие дороги, а потому снабдили неубиваемой подвеской и хорошо защитили со стороны днища.
- Моторы и механические коробки передач — родом из 1990‑х, благодаря чему выносливы и надежны.
- Машина не боится зимы: легко пускается в мороз и снабжена эффективной печкой.
НЕДОСТАТКИ
- Древние моторы в сочетании с архаичными коробками — это большой расход топлива и скучная динамика.
- Много невнятных эргономических решений — например, крохотный бардачок, крышка бензобака с ключом, выпирающие петли багажника. Лакокрасочное покрытие не очень стойкое, быстро появляются царапины и сколы.
- Скрип в салоне постоянный и трудноустранимый — скрипит всё.
МОТОРЫ. Ранние Логаны в России комплектовали восьмиклапанными моторами — 1.4 (K7J, 75 л.с.) и 1.6 (K7M, 90 или 87 л.с.). Они ближайшие родственники, у 1.6 лишь больший ход поршня и другой коленвал. Позже к ним примкнул 16‑клапанный 1.6 (К4М, 84 или 102 л.с.) — глубоко переработанный старый K7M.
Все моторы бензиновые и имеют ременный привод ГРМ, требующий своевременной замены ремня (каждые 60 000 км или чаще) и натяжного ролика, а также тщательного контроля состояния водяного насоса. В двигателях ломаться особо нечему, ходят они долго — многие отслужили по 300 000 км без капремонта.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Двигателям 1.4 полагалась механическая пятиступка JH1, моторам 1.6 — коробка JH3. Конструктивно они идентичны, различаются картерами сцепления. Обе коробки неприхотливы и выносливы, выдерживают до 300 000 км.
До 2008 года проблемой механической коробки был синхронизатор первой передачи. Сняли проблему установкой двойного синхронизатора. Без синхронизатора осталась задняя передача, и она напоминает об этом характерным хрустом.С 2009 года в России предлагали также 4-ступенчатый автомат DP2 (под 16‑клапанный мотор 1.6). В его основе — старая и ломкая DP0, которую серьезно доработали, изменив почти все основные узлы. Тем не менее DP2 тоже довольно капризна. Слабые места — соленоиды, гидроблок, датчик давления. Любит частую замену масла и не любит перегазовок, пробуксовок и поездок по грязи.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Переход моторов на Евро‑4 (с 2009 года) породил массовую проблему холодного пуска. Дилеры бесплатно перепрошивали блок управления двигателем, но это не всем помогло. Неофициалы предлагали альтернативную прошивку — она устраняла проблему, но увеличивала расход. Часть машин осталась вообще без новых прошивок.
- Массовые нарекания вызывает качество механизма стеклоочистителей.
- Текут и нередко требуют замены сальники полуосей. Особенно слаб левый.
- Дроссельный узел недолговечен и крайне чувствителен к грязи.
- На ранних Логанах (до 2009 года) наблюдался ускоренный и неравномерный износ передних тормозных колодок.
Euro NCAP: 2005 год (Dacia Logan): водитель/пассажир — 3 звезды, ребенок — 3 звезды, пешеход — 1 звезда.
Самое массовое предложение на вторичке: 1.4 (75 л.с.) с механической коробкой.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Любой Logan с механической коробкой передач.
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Фото: Renault
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