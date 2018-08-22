Даже если вы собираетесь потратить на покупку автомобиля менее полумиллиона рублей, придется хорошенько поломать голову. Помимо закономерных вариантов вроде недорогих хэтчбеков и седанов в бюджет укладывается парочка кроссоверов, а также несколько очень необычных и интересных вариантов.

Цены на новые автомобили растут непрерывно. А после грядущего повышения ставки НДС рискуют и вовсе взлететь до небес. Новыми за 450 000 рублей сегодня можно приобрести лишь седан Lada Granta во второй снизу комплектации Classic или родственный Datsun on-DO в пустой версии Access без кондиционера. А можно пойти на вторичный рынок и подыскать достойный и вполне живой вариант для любых целей. Именно этим сегодня мы и занимаемся.

Общие рекомендации прежние:

Рассматривайте предложения частных продавцов. Опыт показывает, что даже крупные дилеры с уважаемым именем занимаются скруткой пробега значительно чаще частников. А еще они здорово накручивают цены. Материалы по теме Есть 800 000 руб. Что купить: Kia Rio, VW Polo, Lada Vesta?

Ищите автомобиль с наименьшим количеством владельцев и длительным сроком владения. Как правило, такие автомобили пребывают в лучшем техническом состоянии.

Прежде чем ехать на осмотр, узнайте VIN-номер (некоторые сайты объявлений обязывают продавца указывать эту информацию) автомобиля и проверьте его по базам на предмет участия в ДТП и наличия обременений. Убедитесь, что реальное количество владельцев совпадает с заявленным. Проверьте, не оформлялась ли на автомобиль лицензия такси.

Не связывайтесь с лжецами. Например, если в объявлении указано, что автомобиль полностью в родной краске, а на фото виден очевидный разнотон деталей (бамперы не в счет) — бегите. Ничего хорошего от взаимодействия с таким продавцом не выйдет. Только потеряете время и испортите настроение.

Самые беспроблемные

Автомобили из этой подгруппы идеально подойдут тем, кто ищет максимально свежую технику и не хочет лишней мороки или вложений. Ниже — оптимальные, на мой взгляд, варианты с краткими комментариями по каждому.

Volkswagen Polo

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В имеющийся бюджет укладываются как хэтчбеки, так и седаны пятого поколения. Я настойчиво рекомендую сосредоточиться на последних. Дело в том, что подавляющее большинство четырехдверок оснащены простым 1,6-литровым атмосферником и классическим автоматом, тогда как хэтчи комплектовали преимущественно маленькими (1,2 л и 1,4 л) турбомоторами и «сухими» роботами DSG. Вопросов к надежности этих агрегатов значительно больше.

Адекватными предложениями в рамках 450 000 рублей можно считать седаны 2012–2013 годов с пробегом 50 000 — 80 000 км. Значительно более свежие экземпляры, предлагаемые за те же деньги, должны насторожить. Как и автомобили со значительно меньшими пробегами. С точки зрения техники внимание стоит уделить механизму ГРМ. Ресурс цепи (Polo с ременным приводом ГРМ стали выпускать позже) сильно зависит от масла и стиля езды. От греха подальше замену лучше произвести при пробеге около 100 000 км.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo



Hyundai Solaris/Kia Rio

Парочка корейских близнецов — еще один неплохой вариант в нашем бюджете. Причем здесь можно не слишком заморачиваться относительно версии. Оба атмосферных мотора (1,4 л 107 л.с. и 1,6 л 123 л.с.) вполне надежны, нет особых вопросов и к автоматическим коробкам передач: при нормальном обращении они легко выхаживают 200 000 км и больше.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris



Оптимальными вариантами можно считать предложения 2011–2013 годов выпуска с пробегами до 70 000 км. Любопытно, что найти автомобиль «из-под деда» в случае с Солярисом/Rio проще, чем в случае с Volkswagen Polo. Кстати, чтобы минимизировать риск нарваться на бывшее такси, обратите внимание на хэтчбеки в богатых комплектациях. На рынке их меньше, чем седанов, но они есть. По технической части сюрпризов можно ждать от рулевой рейки — на этих моделях они начинают стучать на детских пробегах. Все остальное — сравнительные мелочи.

Kia Rio

Kia Rio



Ford Focus

Несмотря на то, что с 450 000 рублей на руках можно присматриваться к Фокусам третьего поколения, я бы рекомендовал сосредоточиться на втором: за эти деньги можно подыскать прямо-таки идеальный автомобиль из первых рук с мизерным пробегом. На момент написания этого материала на одном из популярных сайтов объявлений висело несколько «автоматических» Фокусов (2009–2010 годов) из первых рук с пробегом 30 000 — 40 000 км. Именно к этому и нужно стремиться. Разумеется, честность пробега нужно проверять всеми доступными способами.

Вопросов к надежности вторых Фокусов — минимум. Все четыре силовых агрегата (1,4 л, 80 л.с.; 1,6 л, 100 л.с.; 1,8 л, 125 л.с. и 2,0 л 150 л.с.) неприхотливы и не замечены в масложоре. Однако стоит учитывать, что первые два мотора абсолютно мертвые. Более-менее приличной динамикой обладают 1,8- и 2,0-литровые Фокусы. Четырехступенчатый автомат вполне надежен. К слабым местам Фокуса можно отнести рычаги задней подвески и 5-ступенчатую механику, которая ставилась на версии с моторами 1.4 и 1.6. В частности, не отличаются долговечностью синхронизаторы и подшипник первичного вала.

Ford Focus

Ford Focus



P.S.: В этот же список можно было бы включить лифтбек Skoda Octavia с атмосферным двигателем 1.6 MPI, но хорошие варианты второго поколения (индекс А5) требуют чуть большего бюджета, а машины первого поколения (индекс А4) устарели морально. Относительно неплохим вариантом мог бы стать Opel Astra H, но потенциальных проблем с ним несколько больше, чем с предложенными выше вариантами.

Кроссоверы (полный привод)

Renault Duster

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Франко-румынский кроссовер видится мне наиболее разумным и едва ли не единственным вариантом живого и сравнительно свежего полноприводника в нашем бюджете. Вариантов с автоматической коробкой передач на рынке немного, однако расстраиваться не стоит: автомат DP2 (на полноприводных версиях — модификация с индексом DP8) — не самая сильная сторона машины. Часто из строя выходят соленоиды, управляющие давлением в гидросистеме автомата, текут теплообменники.

Пятиступенчатые механические коробки очень надежны. Как и бензиновые моторы 1.6 (К4М) и 2.0 (4FR). Хорош и дизельный полуторалитровый агрегат (К9К), однако Дастеров с этим мотором на вторичном рынке критически мало. Удачным раскладом при бюджете 450 000 рублей станет покупка полноприводного бензинового Дастера на механике 2011–2012 года выпуска с пробегом порядка 70 000 км. Скорой замены могут потребовать амортизаторы, рулевые наконечники и стойки стабилизатора. А вот муфта привода задних колес вполне надежна.

Renault Duster

Renault Duster



Chevrolet Niva

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Рассматривать этот вариант стоит исключительно в том случае, если вы готовы мириться с чудовищной разгонной динамикой: 1,7-литровый 80-сильный мотор разгоняет Шеви Ниву до сотни бесконечные 19 секунд. В некоторые ситуациях это попросту небезопасно. Не пугает? Тогда ищете внедорожник от первого и единственного собственника, не старше 2014 года выпуска, с пробегом 20 000 — 30 000 км. Таких вариантов на рынке хватает. Причем отличные предложения встречаются в самых разных регионах. Попадаются даже «лимитки» Bertone Edition.

Факт обладания практически новой машиной для кого-то наверняка окажется весомее детских многочисленных косяков «Шнивы», вызванных невысоким качеством комплектующих и сборки. Вследствие плохой балансировки приводных валов раздатка чрезмерно вибронагружена. Ее сальники часто текут. Нередко трескаются расширительные бачки охлаждающей жидкости. Гидрокомпенсаторы клапанов досаждают владельцам постукиванием «на холодную». Не считая этого миллиарда досадных мелочей, основные агрегаты обладают сносной надежностью.

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva



Не как у всех

Если все вышеперечисленные варианты навевают тоску, да и вообще рациональность и практичность — не самые важные для вас качества, можно поискать чуть более возрастные, но в то же время более престижные и харизматичные модели. Интересных вариантов здесь набирается целое множество, так что не стану останавливаться на каждом подробно. Но в одном можете быть уверены: моделей с серьезными врожденными «болячками» и неудачными агрегатами в этом списке нет.

Jaguar X-Type

Технически этот «англичанин» близок к Ford Mondeo третьего поколения и, соответственно, его обслуживание и содержание стоит вменяемых денег. За 450 000 рублей можно найти живой экземпляр с пробегом 120 000 — 150 000 км (2005 — 2007 годы), который довольно долго не потребует серьезных вложений. Во избежание лишних трат избегайте полноприводных версий (раздатка — слабое место). Но будьте готовы к немалому топливному аппетиту бензиновых версий — даже начальный V6 объемом 2,1 литра съедает 12 литров в городе и 9 — на трассе. Дизельные Икс-тайпы встречаются довольно редко.

Jaguar X-Type

Jaguar X-Type



Chrysler PT Cruiser

А вот и еще один любопытный вариант в нашем бюджете. Простые и надежные атмосферные двигатели (самый популярный — 2.4, 143 л.с.), кондовый и — если своевременно менять масло — неубиваемый 4-ступенчатый автомат, сравнительно просторный салон с хорошими возможностями трансформации и запоминающаяся внешность. Автомобилей с честными маленькими пробегами на рынке почти нет, но найти PT Cruiser со 140 000 — 150 000 км на одометре вполне реально. Если повезет, обойдется такая машина даже дешевле оговоренной суммы.

Chrysler PT Cruiser

Chrysler PT Cruiser



Mini Cooper

Неплохой вариант для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а еще и источник удовольствия от вождения. Главное — не прогадать с версией. Бегите без оглядки от машин с вариатором ZF (его ставили на Куперы первого бээмвэшного поколения с индексом R50) и избегайте 1,6-литровых 122-сильных моторов серии Prince (такие ставили на Куперы в кузове R56 начиная с 2007 года). Оптимальным выбором будет Cooper первого поколения с надежным мотором семейства Pentagon и механической коробкой передач. «Наддутые» хэтчи Cooper S первого поколения также довольно надежны — вместо вариатора на них ставили классические автоматы.

Mini Cooper R50

Mini Cooper R50



Что в итоге?

Ответить на этот вопрос каждый должен самостоятельно. Здесь все напрямую зависит от целей использования. Если вам нужен беспроблемный городской автомобиль на каждый день — выбирайте что-нибудь из первой группы. Если вы часто съезжаете с асфальта — из второй. Наконец, если автомобиль для вас больше, чем средство передвижения, и вы готовы вкладывать в обслуживание какие-то деньги ради обладания интересной или харизматичной машиной — обратитесь к третьему пункту и не стесняйтесь дополнять этот список в комментариях! Разумеется, я рассмотрел далеко не все варианты. Иначе этот материал мог быть в три-четыре раза больше.

Фото: фирмы-производители