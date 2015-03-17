Mini с пробегом: реинкарнация

Говорят, дважды в одну реку не войти. Но у людей из BMW это получилось. И весьма неплохо. Они возродили легендарный в прошлом Mini, бережно сохранив преемственность поколений. При этом новичок стал во сто крат совершеннее и сложнее по конструкции, что и отразилось на его надежности. Но поклонники модели готовы прощать «Мини» все проблемы ради его мощнейшей харизмы и превосходных ходовых качеств.

Mini Mini 2001–2010 г.в.

Свое второе рождение Mini отметил в конце 2001 года, а его знаменитый предшественник выпускался с 1959-го по 2000-й. Преемственность поколений налицо — плоская крыша, круглые фары и характерная форма решетки радиатора. Да и в салоне живет дух фирменных традиций. Сохранились и многие технические решения, например, полностью независимая подвеска, обеспечивающая надежные ходовые качества и точную управляемость.

Mini Рулевая колонка на рестайлинговых версиях регулируется по углу наклона и вылету, консоль стала заметно уже, а спидометр — крупнее. Обилие в интерьере отделки «под хром», накладки из светлого металла на педалях — прерогатива версии Cooper S (на фото)

Материалы по теме Тест MINI Countryman/Paceman: чудной, но чудный

Автомобиль пошел в произ­водство как трехдверный хэтч­бек. Весной 2004 года гамму пополнил кабриолет Mini Cabrio, а в 2007-м — универсал Clubman. Дальше пошло-поехало: в 2010 году стартовал кроссовер Countryman, осенью 2011-го Coupe и Roadster, а в 2012-м трехдверный кроссо­вер Paceman.

За это вре­мя малолитражка претерпела несколько рестайлингов — в 2004-м, 2006-м и 2010-м. А названия комплектаций сохранились еще со времен первого «Мини»: One, Cooper и Cooper S.

Стандартный Mini One российские дилеры продавали с ABS, фронтальными подушками безопасности, кон­диционером, электроприводом стекол и зеркал с подогревом. Вариант Cooper шел с легкосплавными дисками и отличался окраской крыши и боковых зеркал в белый или черный цвет и обилием хрома. В конст­рукции его задней подвески, заниженной на 8 мм, предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости (на версии One его нет). В передней он увеличен в диаметре. Кроме более мощного мотора, на Mini Cooper S устанавливали 6-ступенчатую «механику», а аккумулятор перенесли в багажник.

Двигатель

На модификации One и Cooper ставили моторы объемом 1,6 л разной степени форсировки (90 и 115 л.с. соответственно). А Mini Cooper S комплектовался компрессорной версией этого двигателя с нагнетателем Roots (163 л.с.). Эти агрегаты серии Pentagon, разработанные Chrysler, надежны и неприхотливы — они спокойно переваривают 92-й бензин. У атмосферников ресурс составляет 300 тыс. км, а у компрессорной версии — чуть меньше. Правда, у машины есть одна конструктивная особенность. Воздухозаборник расположен очень низко — под передним бампером, поэтому при форсировании глубоких луж двигатель может получить гидроудар. А 163-сильный агрегат замечен в повышенном расходе моторного масла. За его уровнем надо следить, а заодно и за жидкостью в системе охлаждения, откуда случаются утечки антифриза.

Mini Силовой агрегат серии ЕР6, разработанный совместно BMW и PSA, первое время надежностью не отличался. В группе риска были натяжитель (4500 руб.) и цепь ГРМ (2500 руб.), а также крепление звездочки к коленвалу. После 2009 года все врожденные болячки мотора были ликвидированы.

Пос­ле рестайлинга 2006 года Mini получил новый 1,6-литровый двигатель совместной разработки BMW и концерна PSA. Мотор оказался сырым: сначала дала себя знать неудачная конструкция головки блока цилиндров, из-за чего ее каналы и клапаны быстро зарастали сажей, а к 50–70 тыс. км по вине хлипкого натяжителя растягивалась металлическая цепь газораспределительного механизма. Причем бывали случаи, когда цепь просто рвалась. Но чаще «уходили» фазы газорас­пределения — мотор терял силы, плохо заводился, а в запущенных случаях даже прогорали поршни. Дело в том, что приводная звездочка механизма ГРМ крепится на коленчатом валу лишь болтом, без шлицов, пазов или шпонок. И со временем она раскручивалась. В результате — ремонт от 35 000 руб. Масштабы бедствий приобрели тогда массовый характер, и дилеры безропотно ремонтировали машины по гарантии. После 2009 года мотор модернизировали, разом решив почти все проблемы.

Дизельных модификаций на нашем рынке очень мало. А жаль. Все турбодизели, устанавливаемые на Mini, а это 1,4 л (75 и 90 л.с.), 1,6 л (90 и 112 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), проявили себя с лучшей стороны.

Трансмиссия

Пятиступенчатые механические коробки, которые устанавливались на первые Mini One и Cooper, надежностью не отличались. К 100 тыс. км у них «уставали» синхронизаторы и вилки переключения передач. Шестиступенчатые МКП долговечнее, но к 150 тыс. км синхронизаторы хрустом при переключениях демонстрировали первые признаки износа. А вот к «пятиступкам» ZF серьезных претензий нет.

Mini Механические 5-ступенчатые коробки ZF, появившиеся в 2004 году, долговечны. А вот «шестиступки» грешат износом синхро­низаторов к пробегу 120–150 тыс. км. Ремонт потребует от 22 000 руб. Зато «автомат» с таким же количеством передач в целом надежен.

Вариаторы этой же немецкой фирмы также молодцы — они гарантированно выдерживают 200 тыс. км и больше, но не любят «рваной езды». Лихачи потратят на его ремонт от 50 000 руб. Новый же стоит порядка 300 000 руб. На смену вариатору в 2006 году пришел 6-ступенчатый гидромеханичес­кий «автомат» Aisin 6F21WA. Он в целом долговечен, но грешит перегревом в жаркое время. А в группе риска у «автомата» регулятор давления и электромагнитные клапаны в гидроблоке (50 000 руб.), датчик температуры масла (1900 руб.).

Продолжительность жизни сцепления напрямую зависит от манеры езды. Замена корзины, диска и выжимного подшипни­ка потребует от 8500 руб. На версиях с турбомоторами заодно приходится обновлять двухмассовый маховик, а он стоит от 30 000 руб. После 100 тыс. пора контролировать состояние пыльников ШРУСов (по 1000 руб.). Порванные сальники вскоре прикончат «гранаты», цена которых на порядок выше.

Ходовая часть и кузов

У Mini взрослая, полностью независимая подвеска, заточенная под быструю езду и острую управляемость. Обратная сторона медали — короткие хода и жесткость, а также довольно частые замены элементов ходовой. Расходными деталями считаются стойки и втулки стабилизатора. Втулки (по 400 руб.) изнашиваются раньше, причем сначала, к 10–20 тыс. км, «кончаются» задние, а следом, на 20–30 тыс. км, передние. А «кос­точки» (по 1800 руб.) держатся в среднем 30–50 тыс. км. Шаровые опоры (по 2000 руб.) у спокойных водителей работают 60–80 тыс. км, а драйверы могут приезжать в сервис для их замены в два-три раза чаще. Одновременно меняются и сайлент-блоки (по 1200 руб.) верхних рычагов. Передние амортизаторы (по 7500 руб.) выдерживают обычно 60–90 тыс. км.

Mini В конструкции передней подвески — традиционные стойки МакФерсон. Периодически здесь обновляются втулки и стойки стабилизатора (5000 руб. на круг). Причем втулки изнашиваются чаще. А на рестайлинговых машинах с электроусилителем руля из-за люфта рейку (от 49 000 руб.) первые два года выпуска часто меняли по гарантии.

В конструкции передней подвески — традиционные стойки МакФерсон. Периодически здесь обновляются втулки и стойки стабилизатора (5000 руб. на круг). Причем втулки изнашиваются чаще. А на рестайлинговых машинах с электроусилителем руля из-за люфта рейку (от 49 000 руб.) первые два года выпуска часто меняли по гарантии.

А вот задним (по 6900 руб.) и «сотня» — не предел. Рычаги задней многорычажки держатся дольше, но ремонт недешев. Сайлент-блоки в сборе с кронштейнами и рычагами стоят от 4800 руб. А полная ревизия задней подвески обойдется минимум в 35 000 руб.

В рулевом управлении к 60–90 тыс. км начинают болтаться наконечники тяг (по 2300 руб.). На первых машинах перегревался насос гидроусилителя руля (от 35 000 руб.) из-за выхода из строя моторчика вентилятора охлаждения (от 7500 руб.). У машин 2006 модельного года с электроусилителем руля появляется люфт в рейке (78 000 руб.), которую нередко меняли по гарантии.

На кузове первых Mini появлялась коррозия на задней двери, которая к тому же постукивала на неровностях. Проб­лема обычно решалась заменой резиновых упоров (по 150 руб.) или замка в сборе (4800 руб.). А дилеры меняли детали по гарантии. После рестайлинга 2006 года эти досадные «мелочи» были устранены. Но и на свежих машинах посторонние скрипящие звуки издавала передняя панель, сильно грохотала пластмассовая полка в багажнике. Часто отказывали электроприводы стекол (11 900 руб.) и люка (13 500 руб.), заклинивал механизм складывания спинок передних сидений (16 500 руб.).

Модификации

Mini

В линейке кузовных версий — универсал Mini Cooper Clubman, который дебютировал в 2007 году. База его по сравнению с хэтчбеком увеличена на 80 мм, а справа появилась дополнительная узкая дверь, открывающаяся после основной, и распашные задние.

Mini Cabroiolet Mini Cabroiolet

Продажи варианта с мягким откидным верхом Mini Cabroiolet на базе трехдверного хэтчбека стартовали весной 2004 года. Автомобиль сначала оснащался только «пентагоновской четверкой» 1,6 л в трех версиях исполнения по мощности: 90, 115 и 170 л.с.

Mini Coupe Mini Coupe

А это первый в истории марки серийный двухместный Mini Coupe, который пошел в производст­во осенью 2011-го. Идея создания такого автомобиля вынашивалась в компании давно — если на задних креслах все равно тесно, не лучше ли от них и вовсе отказаться.

Mini Countryman Mini Countryman

Кроссовер Mini Countryman стал доступен для европейских покупателей весной 2010 года. В России автомобиль появился осенью. Причем сборка машины налажена на австрийском заводе Magna Steyr, где собирали прошлый BMW X3, а не в Англии, как остальные Mini.

Mini Paceman Mini Paceman

Трехдверный кроссовер Mini Paceman продается в России с 2013 года и представляет собой более компактный и динамичный — за счет широких дверей и покатой крыши — вариант Countryman. Он на 43 мм ниже и длиннее его на 12 мм.

Рестайлинг

Mini

Сходство новоиспеченного Mini с его легендарным предшественником выдает схожий дизайн — плоская крыша с расставленными по углам кузова колесами, круглые фары и характерная решетка радиатора. Причем, как и раньше, капот поднимается вместе с фарами. А в салоне роль носителя фирменных традиций выполняет расположенный в центре передней панели огромный спидометр.

Mini

В 2006 году рестайлинг едва заметно изменил внешнее и внутреннее оформление автомобиля. Зато много технических новинок: руль стал регулироваться по углу вылета, вместо гидроусилителя применен элект­рический, а в конструкции задней подвески нижние рычаги сделаны из алюминия… И таких машин на нашем рынке большинство.

Второй фейслифтинг произошел в 2010-м. Автомобиль обновился на уровне нюансов, а вместо оригинальных колесиков в салоне у Mini появились обычные кнопки регулировки температуры и скорости вращения вентилятора.

Mini

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров_

— Как видите, Mini не может похвастать бе­з­уп­речной надежностью, да и цена высоковата. А обслуживание не самых свежих эк­земп­ляров на официальном сервисе также экономичес­ки нецелесообразно, как и кузовной ремонт отечественной малолитражки в мастерских по восстановлению раритетных автомобилей. Однако почитатели модели обходят все препоны, находя недорогие и качественные специализированные сервисы. А машины выбирают наиболее беспроблемные, например, с «пентагоновским» мотором и «механикой» ZF. Или пострестайлинговый вариант моложе 2009 года, когда все проб­лемы с двигателем серии Prince уже были решены.