В жизни каждого автовладельца наступает день, когда во время движения вдруг проявится скрип, подвывание или... шелест. Можно ли этого избежать? В случае с вентиляцией — да. ЗР рассказывает как.

Привет из прошлого

Материалы по теме Устанавливаем сетку на бампер

Зимой многие часто вспоминают о теплых летних вечерах, а автовладельцы — еще и об осеннем листопаде. О нем напоминает шум при работе отопителя салона : это лопасти вентилятора задевают скопившуюся в воздуховоде листву.

Конечно, можно периодически прочищать воздуховод, но проще один раз поставить на него защитный экран, навсегда избавив себя от попадания туда, а заодно и в салон мусорных частиц.

Бюджетный ремкомплект

Мы решили пойти по простому пути и защитить отверстие воздуховода алюминиевой сеткой. Она доступна и стоит недорого: наш кусочек, которого точно хватит на несколько автомобилей, обошелся примерно в 300 рублей. Также непосредственно для установки сетки нам понадобится клеевой пистолет со стержнями.

Для проведения сопутствующих работ потребуется нехитрый инструмент: шлицевая отвертка, накидной ключ на 14, рулетка, ножницы по металлу и алюминиевая пластина (чтобы придерживать сетку). Как установить сетку на отверстие воздуховода, мы покажем на одном из самых распространенных автомобилей — Hyundai Solaris. Итак, приступим.

Подготовительные работы

Чтобы добраться до воздуховода системы вентиляции, придется снять облицовку ветрового стекла и щетки вместе с поводками. Начинаем с щеток. Шлицевой отверткой поддеваем заглушки и снимаем их сначала с одного поводка, потом с другого. Накидным ключом отворачиваем гайку крепления на каждом поводке. Слегка покачивая их, снимаем с оси. На Солярисах это делается довольно легко. Но если затруднения все-таки возникли, нужно смочить ось проникающей жидкостью (например, WD40) и подождать несколько минут — поводки снимутся легко.

Облицовка ветрового стекла держится на четырех пистонах одинаковой конструкции. Чтобы снять пистон, надавливаем шлицевой отверткой на центр, утапливая шляпку, и вынимаем его. По соседству с крайним правым пистоном расположена трубка омывателя. Чтобы до него добраться , снимаем и ее: поддеваем отверткой и сдергиваем, после чего отводим в сторону. Снимаем последний пистон. Тянем облицовку чуть вниз и на себя и убираем ее.

Мы получили доступ к входному отверстию системы вентиляции и отопления. Видно, насколько отверстие воздуховода большое. И оно ничем не прикрыто! Вокруг скопилась листва и грязь. Со временем это все неминуемо попадет в салон. Берем влажную тряпку и аккуратно, чтобы самим не смахнуть мусор в воздуховод, очищаем поверхность под облицовкой.

Установка сетки

Измеряем размер отверстия, добавляем с каждой стороны примерно по 2 см. Это нужно, чтобы закрепить сетку вокруг него. Ножницами по металлу вырезаем кусок сетки и прикладываем его к воздуховоду. При необходимости подрезаем и подгибаем края, чтобы сетка лучше встала. Затем начинаем прижимать сетку к буртику. Она алюминиевая и будет копировать профиль воздуховода, удерживаясь на месте.

Сначала наносим клей с одной стороны — слева по ширине отверстия воздуховода. Прикладываем сетку. Когда мы ее таким образом зафиксировали, проклеиваем с противоположной стороны. Сетка на месте, и можно работать дальше. Наносим точечно клей поверх сетки. Он просачивается сквозь нее и стекает по вертикальной поверхности. Чтобы клей не стекал дальше, чем нужно, а сетка надежно крепилась к поверхности, прижимаем ее алюминиевой пластиной. А чтобы пластина не приставала к сетке, заранее смазываем ее поверхность маслом. Когда клей высыхает, сетка оказывается надежно зафиксирована.

Конечно, стекающий клей смотрится не особенно эстетично, не так, как, например, рамка с фиксацией на магнитах. Так что если вы знаете другой, более простой и надежный способ крепления сетки на вертикальных поверхностях, не стесняйтесь — пишите об этом в комментариях!

А нам осталось вернуть детали, которые были сняты раньше, на прежнее место.

Предотвратить загрязнение системы вентиляции вполне можно самостоятельно. Нужно лишь, добравшись до отверстия воздуховода, надежно его защитить. Мы сделали это с помощью клея и алюминиевой сетки. Эта работа относительно простая и не требует больших финансовых и временных затрат.

Сетку, которую используют в данном и подобных видеосюжетах, можно приобрести в нашем интернет-магазине.

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