Ключевой момент: выбираем лучший инструмент за небольшие деньги

Хрясь! Ключ разлетается на кусочки, а гайка остается непобежденной. Отправляемся в магазин за новым инструментом. Ассортимент их богат, но как выбрать из этого разнообразия подходящий по цене и качеству? Только проверив в деле! Мы провели экспертизу гаечных ключей и инструментальных головок и готовы поделиться результатами.

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Универсальный слесарный инструмент, который мы решили испытать, используют не только при ремонте автомобилей. У любого домашнего мастера должны быть в хозяйстве комбинированные ключи (рожок — кольцо) и шестигранные головки.

Еще недавно приобретение гаечных ключей было сродни лотерее — при попытке совладать с упрямой гайкой у многих отламывался «рог» или трескалось кольцо. Или попадался «пластилиновый» инструмент: он не «трещал», а деформировался при смешной нагрузке.

А теперь? Из известных профессиональных брендов мы включили в тест только французский Facom. Да и тот извлекли из старых запасов. После кризиса ни один поставщик, даже в Москве, не держит в наличии распространенный слесарный инструмент. Встречаются либо отдельные экзотические ключи, например с дюймовыми размерами, либо — на заказ с ожиданием до месяца. Уже не говоря о безмерных ценах — за такие деньги непрофессионал вряд ли станет покупать инструмент. И потому мы решили испытать ключи и головки, которые можно свободно приобрести на нашем рынке по божеской цене.

В тесте участвуют девять комбинированных ключей «на 22» и девять шестигранных головок под квадрат ½ дюйма.

Все ключи прошли строгую проверку «геометрии» на соответствие ГОСТу.

Методика испытаний: ключи

Испытания на прочность (крутящий момент до разрушения), а также проверку геометрических размеров проводили на базе лаборатории НПО «Талис». Поверенным электронным штангенциркулем измеряли основные размеры, влия­ющие на прочность инструмента и удобство работы, а также размеры, которыми ключ или головка будут охватывать крепеж.

Максимальный момент затяжки проверяли сертифицированным торсиометром TruCheck Plus 1000. Обе стороны ключа должны были повернуть специальную оправку, представляющую собой шестигранник 22,0 мм с твердостью 57–60 HRC. А прибор фиксировал момент, при котором открытый зев ключа проворачивался на шестиграннике или сгибалась (отламывалась) сторона с кольцом.

Испытуемому приходится работать в паре с закаленным на оборонном заводе шестигранником. Шестигранник выгрызает металл из губок ключа. При взаимодействии с реальной гайкой ключ, скорее всего, «слижет» ее грани.

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Согласно ГОСТ 2838–80 ключ этого размера должен выдерживать определенные моменты, чтобы ему присвоили соответствующую группу: А — 370,0 Н∙м; В — 281,0 Н∙м; С — 225,0 Н∙м; D — 112,5 Н∙м. Интересно, что ни у одного ключа не отломился «рог». Все зевы слегка раскрылись, а острая грань каленого стендового шестигранника у многих соскребла с поверхности солидный кусочек металла. Кольцевые части или отламывались, или отгибались на большие углы, не позволяющие далее работать этим инструментом. Таким образом, чтобы зарегистрировать предельные моменты, мы сломали все ключи. А их останки исследовали в лаборатории НПО «Завод „Волна“». Спектральный анализ, показывающий количество легирующих элементов, проводили на поверенном спектрометре ДФС‑500. Работа этого прибора основана на том, что у каждого химического элемента свой спектр излучения. Низковольтная искра между разрядником и зачищенной поверхностью ключа в среде аргона вызывает свечение. Компьютер анализирует зарегистрированный оптическими приемниками спектр (около 40 000 значений) и выдает массовую долю каждого элемента в сплаве.

Для замеров твердости по методу Роквелла применяли прибор ТР‑150Р: алмазный наконечник вдавливали в поверхность ключа в зоне зева, через определенное время нагрузку снимали и измеряли остаточную глубину внедрения наконечника.



Кольцевые стороны ключей либо «склоняют» голову…

…либо ее теряют. Разрывов кольца в ходе наших испытаний не было.

Отламывание головы при большом моменте сопровождается разлетом обломков и искр. Так повел себя ключ Facom, изготовленный из металла, чьи характеристики соответствуют стали марки 40ХФА по ГОСТ 4543–71.



Методика испытаний: головки

Согласно ГОСТ 25605–83 инструментальные головки «на 17» должны выдерживать момент 425 Н∙м. Мы решили испытать эти изделия только на прочность, приложив почти двукратный крутящий момент, равный 750 Н∙м. Все головки выдержали тест, а мы посчитали, что в автомобиле да и в быту нет крепежа, затянутого с бóльшим моментом.

Результаты испытаний относятся к конкретной выборке продукции и не могут служить основанием для каких-либо выводов о деятельности той или иной компании в целом.

1. Автодело

Страна-изготовитель Китай

Примерная цена: ключ / головка 82 / 44

Момент разрушения открытого зева / кольца 354 / 436 Н∙м

Твердость 28 HRC Инструмент можно считать рабочим условно. Недостаточная твердость приведет к быстрому износу рабочих поверхностей, и ключи станут «слизывать» крепеж. 2. Эврика

Страна-изготовитель Индия/Китай

Примерная цена: ключ / головка 90 / 47

Момент разрушения открытого зева / кольца 344 / 534 Н∙м

Твердость 42 HRC Перекаленный ключ имеет отклонения в «геометрии», явно свидетельствующие об экономии материала. Это единственный производитель, сделавший толщину металла открытого зева меньше, чем требуется по ГОСТу. Инструмент не понравился. 3. AirLine

Страна-изготовитель Китай

Примерная цена: ключ / головка 148 / 52

Момент разрушения открытого зева / кольца 501 / 584 Н∙м

Твердость 41 HRC Строгое соблюдение геометрических размеров, достаточная прочность и приемлемый химический состав с хорошим содержанием ванадия в сочетании с умеренной ценой выводят инструмент в ряд лучших в нашем тесте.

4. Facom

Страна-изготовитель Франция

Примерная цена: ключ / головка — / —

Момент разрушения открытого зева / кольца 558 / 764 Н∙м

Твердость 48 HRC Зверски твердый ключ погиб, как настоящий ­мушкетер, — разлетались обломки и искры. ­Выступал вне конкурса. Хороший инструмент. Ключ мы взяли из редакционных запасов, поэтому цену не указываем. 5. Force

Страна-изготовитель Тайвань

Примерная цена: ключ / головка 290 / 119

Момент разрушения открытого зева / кольца 412 / 719 Н∙м

Твердость 45 HRC Необычный ключ красив. Но не из-за формы ли открытый зев оказался ощутимо слабее, чем кольцо? По остальным характеристикам — твердое «хорошо». 6. Mundial

Страна-изготовитель Италия

Примерная цена: ключ / головка 750 / 295

Момент разрушения открытого зева / кольца 528 / 724 Н∙м

Твердость 41 HRC

Сказочно дорогой инструмент изготовлен практически из cтали 20, а все остальные характеристики производитель решил довести с помощью закалки. Некаленая рукоятка сгибается — не как пластилиновая, но и не как у ключей Facom. С учетом соотношения цены и качества — незачет.

7. Rock Force

Страна-изготовитель Тайвань

Примерная цена: ключ / головка 215 / 65

Момент разрушения открытого зева / кольца 558 / 728 Н∙м

Твердость 46 HRC Спектральный анализ выявил большое количество вредных примесей, что в сочетании с высокой твердостью может вызвать хрупкое разрушение. Пригоден для непрофессионального использования. 8. Оmbra

Страна-изготовитель Тайвань

Примерная цена: ключ / головка 380 / 160

Момент разрушения открытого зева / кольца 466 / 825 Н∙м

Твердость 45 HRC Высокая прочность рожковой и — особенно! — кольцевой сторон, должная закалка и хороший химический состав. Полированный ключ приятно взять в руки. Всё перечисленное, а также пожизненная гарантия выводят изделие в разряд победителей. Но цена высока. 9. Zipower

Страна-изготовитель Китай

Примерная цена: ключ / головка 224 / 65

Момент разрушения открытого зева / кольца 393 / 585 Н∙м

Твердость 44 HRC Инструмент закаленный, но легировать сталь ванадием производитель не стал. Цена немалая, а прочность, по сравнению с конкурентами, оставляет желать лучшего. Оценка не выше чем «удовлетворительно».

Результаты спектрографического исследования Массовая доля химических элементов, %, и марка стали Образец ключа С Si Mn Cr Ni V S P Марка 1 Автодело 0,10 0,28 0,54 0,54 0,06 0,07 0,02 0,02 сталь 10* 2 Эврика 0,27 0,29 0,50 0,54 0,04 0,07 0,04 0,02 сталь 25* 3 AirLine 0,39 0,25 0,74 0,55 0,02 0,13 0,00 0,01 сталь 35* 4 Facom 0,34 0,30 0,83 0,83 0,12 0,13 0,00 0,01 сталь 35* 5 Force 0,31 0,22 0,67 0,55 0,04 0,10 0,01 0,02 сталь 35* 6 Mundial 0,21 0,33 0,53 0,57 0,02 0,10 0,01 0,02 сталь 20* 7 Rock Force 0,34 0,30 0,52 0,51 0,09 0,09 0,02 0,03 сталь 35* 8 Оmbra 0,36 0,20 0,65 0,52 0,04 0,10 0,00 0,01 сталь 35* 9 Zipower 0,41 0,27 0,62 0,03 0,02 — 0,00 0,02 сталь 45,

ГОСТ 1050–2013 *Данные ключи соответствуют указанным конструкционным маркам сталей с легированием хромом Cr и ванадием V.

Примечание. Образец № 4 наиболее близок к стали марки 40ХФА по ГОСТ 4543–71.

Мнение специалиста Павел Николаевич Щеголев, инженер по испытаниям НПО «Завод „Волна“ Все предоставленные ключи сделаны из качественной конструкционной стали, но некоторые по химическому составу оказались далеки от стали 40ХФА, которую предписывает ГОСТ 16983–80. Особенность стали 40ХФА заключается в том, что основными добавками в ней являются углерод С (около 0,40%), а также легирующие элементы хром Cr и ванадий V, которые вводятся для улучшения технологических свойств. Карбидообразующие элементы хром и ванадий способствуют повышению износостойкости и твердости. Ванадий даже в малых количествах измельчает зерно стали и делает изделие более устойчивым к действию циклических нагрузок. Буква А обозначает высококачественную сталь с пониженным содержанием вредных ­примесей, таких как сера S и фосфор Р. Но ГОСТ допускает применение сталей с механическими свойствами в термообработанном состо­янии не ниже, чем у стали 40ХФА. По результатам испытаний наименее удачными с точки зрения химического состава и твердости показали себя ключи под номерами 1, 2, 6 и 9. Образцы № 1, 2 и 6 содержат легиру­ющие элементы, при этом содержание углерода низкое. У № 2 и 6 твердость относительно высока. Это говорит о перекаленности стали, и рекомендовать их к использованию нельзя. А образец № 1 имеет слишком низкую твердость. Образец № 9 выполнен из среднеуглеродистой стали с хорошо проведенной термообработкой, но легирующие элементы отсутствуют. Остальные ключи обладают хорошей твердостью, по химическому составу их металл близок к стали 40ХФА.

Выводы

ГОСТ 2838–80 делит ключи на четыре группы прочности. По результатам испытаний к высшему классу прочности А можно отнести все ключи, кроме изделий под марками «Автодело» и «Эврика». Инструментальные головки всех протестированных марок имеют большой запас прочности. Среди испытанных изделий можно положительно охарактеризовать ключи AirLine, Force, Rock Forсe и Оmbra. Причем по возможностям Ombra приближается к профессиональному инструменту.