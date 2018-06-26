Ключевой момент: выбираем лучший инструмент за небольшие деньги

Еще недавно приобретение гаечных ключей было сродни лотерее — при попытке совладать с упрямой гайкой у многих отламывался «рог» или трескалось кольцо. Или попадался «пластилиновый» инструмент: он не «трещал», а деформировался при смешной нагрузке.
А теперь? Из известных профессиональных брендов мы включили в тест только французский Facom. Да и тот извлекли из старых запасов. После кризиса ни один поставщик, даже в Москве, не держит в наличии распространенный слесарный инструмент. Встречаются либо отдельные экзотические ключи, например с дюймовыми размерами, либо — на заказ с ожиданием до месяца. Уже не говоря о безмерных ценах — за такие деньги непрофессионал вряд ли станет покупать инструмент. И потому мы решили испытать ключи и головки, которые можно свободно приобрести на нашем рынке по божеской цене.
В тесте участвуют девять комбинированных ключей «на 22» и девять шестигранных головок под квадрат ½ дюйма.
Методика испытаний: ключи
Испытания на прочность (крутящий момент до разрушения), а также проверку геометрических размеров проводили на базе лаборатории НПО «Талис». Поверенным электронным штангенциркулем измеряли основные размеры, влияющие на прочность инструмента и удобство работы, а также размеры, которыми ключ или головка будут охватывать крепеж.
Максимальный момент затяжки проверяли сертифицированным торсиометром TruCheck Plus 1000. Обе стороны ключа должны были повернуть специальную оправку, представляющую собой шестигранник 22,0 мм с твердостью 57–60 HRC. А прибор фиксировал момент, при котором открытый зев ключа проворачивался на шестиграннике или сгибалась (отламывалась) сторона с кольцом.
Для замеров твердости по методу Роквелла применяли прибор ТР‑150Р: алмазный наконечник вдавливали в поверхность ключа в зоне зева, через определенное время нагрузку снимали и измеряли остаточную глубину внедрения наконечника.
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Кольцевые стороны ключей либо «склоняют» голову…
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…либо ее теряют. Разрывов кольца в ходе наших испытаний не было.
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Отламывание головы при большом моменте сопровождается разлетом обломков и искр. Так повел себя ключ Facom, изготовленный из металла, чьи характеристики соответствуют стали марки 40ХФА по ГОСТ 4543–71.
Методика испытаний: головки
Согласно ГОСТ 25605–83 инструментальные головки «на 17» должны выдерживать момент 425 Н∙м. Мы решили испытать эти изделия только на прочность, приложив почти двукратный крутящий момент, равный 750 Н∙м. Все головки выдержали тест, а мы посчитали, что в автомобиле да и в быту нет крепежа, затянутого с бóльшим моментом.
Результаты испытаний относятся к конкретной выборке продукции и не могут служить основанием для каких-либо выводов о деятельности той или иной компании в целом.
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1. Автодело
Страна-изготовитель Китай
Инструмент можно считать рабочим условно. Недостаточная твердость приведет к быстрому износу рабочих поверхностей, и ключи станут «слизывать» крепеж.
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2. Эврика
Страна-изготовитель Индия/Китай
Перекаленный ключ имеет отклонения в «геометрии», явно свидетельствующие об экономии материала. Это единственный производитель, сделавший толщину металла открытого зева меньше, чем требуется по ГОСТу. Инструмент не понравился.
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3. AirLine
Страна-изготовитель Китай
Строгое соблюдение геометрических размеров, достаточная прочность и приемлемый химический состав с хорошим содержанием ванадия в сочетании с умеренной ценой выводят инструмент в ряд лучших в нашем тесте.
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4. Facom
Страна-изготовитель Франция
Зверски твердый ключ погиб, как настоящий мушкетер, — разлетались обломки и искры. Выступал вне конкурса. Хороший инструмент. Ключ мы взяли из редакционных запасов, поэтому цену не указываем.
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5. Force
Страна-изготовитель Тайвань
Необычный ключ красив. Но не из-за формы ли открытый зев оказался ощутимо слабее, чем кольцо? По остальным характеристикам — твердое «хорошо».
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6. Mundial
Страна-изготовитель Италия
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7. Rock Force
Страна-изготовитель Тайвань
Спектральный анализ выявил большое количество вредных примесей, что в сочетании с высокой твердостью может вызвать хрупкое разрушение. Пригоден для непрофессионального использования.
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8. Оmbra
Страна-изготовитель Тайвань
Высокая прочность рожковой и — особенно! — кольцевой сторон, должная закалка и хороший химический состав. Полированный ключ приятно взять в руки. Всё перечисленное, а также пожизненная гарантия выводят изделие в разряд победителей. Но цена высока.
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9. Zipower
Страна-изготовитель Китай
Инструмент закаленный, но легировать сталь ванадием производитель не стал. Цена немалая, а прочность, по сравнению с конкурентами, оставляет желать лучшего. Оценка не выше чем «удовлетворительно».
Результаты спектрографического исследования
Массовая доля химических элементов, %, и марка стали
Образец ключа
С
Si
Mn
Cr
Ni
V
S
P
Марка
1 Автодело
0,10
0,28
0,54
0,54
0,06
0,07
0,02
0,02
сталь 10*
2 Эврика
0,27
0,29
0,50
0,54
0,04
0,07
0,04
0,02
сталь 25*
3 AirLine
0,39
0,25
0,74
0,55
0,02
0,13
0,00
0,01
сталь 35*
4 Facom
0,34
0,30
0,83
0,83
0,12
0,13
0,00
0,01
сталь 35*
5 Force
0,31
0,22
0,67
0,55
0,04
0,10
0,01
0,02
сталь 35*
6 Mundial
0,21
0,33
0,53
0,57
0,02
0,10
0,01
0,02
сталь 20*
7 Rock Force
0,34
0,30
0,52
0,51
0,09
0,09
0,02
0,03
сталь 35*
8 Оmbra
0,36
0,20
0,65
0,52
0,04
0,10
0,00
0,01
сталь 35*
9 Zipower
0,41
0,27
0,62
0,03
0,02
—
0,00
0,02
сталь 45,
*Данные ключи соответствуют указанным конструкционным маркам сталей с легированием хромом Cr и ванадием V.
Мнение специалиста
Павел Николаевич Щеголев, инженер по испытаниям НПО «Завод „Волна“
Все предоставленные ключи сделаны из качественной конструкционной стали, но некоторые по химическому составу оказались далеки от стали 40ХФА, которую предписывает ГОСТ 16983–80. Особенность стали 40ХФА заключается в том, что основными добавками в ней являются углерод С (около 0,40%), а также легирующие элементы хром Cr и ванадий V, которые вводятся для улучшения технологических свойств.
Карбидообразующие элементы хром и ванадий способствуют повышению износостойкости и твердости. Ванадий даже в малых количествах измельчает зерно стали и делает изделие более устойчивым к действию циклических нагрузок.
Буква А обозначает высококачественную сталь с пониженным содержанием вредных примесей, таких как сера S и фосфор Р. Но ГОСТ допускает применение сталей с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА.
По результатам испытаний наименее удачными с точки зрения химического состава и твердости показали себя ключи под номерами 1, 2, 6 и 9. Образцы № 1, 2 и 6 содержат легирующие элементы, при этом содержание углерода низкое. У № 2 и 6 твердость относительно высока. Это говорит о перекаленности стали, и рекомендовать их к использованию нельзя. А образец № 1 имеет слишком низкую твердость. Образец № 9 выполнен из среднеуглеродистой стали с хорошо проведенной термообработкой, но легирующие элементы отсутствуют. Остальные ключи обладают хорошей твердостью, по химическому составу их металл близок к стали 40ХФА.
Выводы
ГОСТ 2838–80 делит ключи на четыре группы прочности. По результатам испытаний к высшему классу прочности А можно отнести все ключи, кроме изделий под марками «Автодело» и «Эврика». Инструментальные головки всех протестированных марок имеют большой запас прочности. Среди испытанных изделий можно положительно охарактеризовать ключи AirLine, Force, Rock Forсe и Оmbra. Причем по возможностям Ombra приближается к профессиональному инструменту.
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