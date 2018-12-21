Почему зимой не греет печка

Зимой передвигаться на автомобиле без отопителя практически невозможно. «За рулем» рассказывает об основных проблемах с системой отопления.

Вначале выясним, откуда вообще берется тепло в автомобиле. Даже в лютые морозы двигатель прогревается до рабочей температуры (в большинстве случаев она составляет около 80–90 градусов Цельсия), но и в такую погоду его приходится охлаждать, сбрасывая излишек тепла через радиатор. А часть тепла, отведенного в систему охлаждения, используется для обогрева салона.

Как это все работает?

Отопитель забирает наружный воздух, используя скоростной напор или электровентилятор. С помощью заслонки можно включить систему рециркуляции воздуха, и тогда в отопитель пойдет не наружный воздух, а взятый из салона. Дальше воздух проходит сквозь салонный фильтр и испаритель кондиционера (если он установлен). Обращаю внимание, что воздух проходит через радиатор кондиционера всегда, но охлаждается только тогда, когда включен компрессор. Затем в зависимости от настроек системы воздух может пойти либо через радиатор отопителя, либо мимо него. А дальше с помощью заслонок воздух направляется в зоны, которые водитель считает нужным обогревать.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — заслонка распределения воздуха на ветровое стекло или дефлекторы обдува стекол передних дверей; 2 — заслонка распределения воздуха к боковым и центральным дефлекторам; 3 — заслонка распределения потоков воздуха к дефлекторам панели приборов и к воздуховодам обогрева ног водителя и пассажира; 4 — радиатор отопителя; 5 — заслонка регулятора температуры; 6 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 7 — электровентилятор; 8 — салонный фильтр; 9 — испаритель кондиционера; 10 — воздуховоды обогрева ног водителя и переднего пассажира; 11 — воздуховоды боковых и центральных дефлекторов; 12 — воздуховоды обдува ветрового стекла и стекол передних дверей.

Радиатор отопителя представляет собой теплообменник, по трубкам которого проходит охлаждающая жидкость, а многочисленные тонкие пластины обеспечивают хороший теплоотдачу проходящему воздуху.

Теперь, понимая, как устроен отопитель, можно ответить на вопрос

Почему в моей машине холодно?

Причин может быть несколько.

1. Недостаточная отдача тепла от охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор отопителя.

Совершенно очевидно, что если через радиатор проходит жидкость с невысокой температурой, то и греть такая «печка» будет слабо. Отсюда следует естественный вывод, что до полного прогрева двигателя «Ташкента» из отопителя ждать не следует. Здесь сразу в разряд жертв попадают владельцы дизельных автомобилей, а также машин с турбонаддувными бензиновыми двигателями, которые очень долго прогреваются как раз из-за высокой энергоэффективности.

Пока светится синий градусник, особого тепла не ждите.

Водители автомобилей, у которых отсутствует стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости, остаются в неведении относительно степени ее нагрева. Хуже всего, если у термостата клапан потерял герметичность, а потому все время перепускает жидкость через радиатор. Мотор никогда не прогреется толком, а вы будете мерзнуть.

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Вторая проблема — это плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Вызвано это может быть рядом причин. Самая очевидная — радиатор забился отложениями или препаратами для устранения течи. Менее распространенная причина — перегнутые подводящие и отводящие шланги, а также неработающие краны отопителя (обычно такое встречается после неквалифицированного ремонта). Возможно и завоздушивание радиатора отопителя. Еще мне встречались насосы охлаждающей жидкости с изъеденными коррозией крыльчатками, которые плохо качали антифриз, но это уже экзотическая неисправность. Ну и длительная работа мотора на холостом ходу тоже не способствует интенсивной прокачке антифриза через печку. Поэтому иногда повышайте обороты мотора, если на стоящей машине тепла не хватает.

Можно немного повысить температуру жидкости в системе в самые лютые морозы с помощью дедовского способа. Надо закрыть прорези радиатора подходящим «фартуком» или картонкой. Теплее станет мотору, теплее и вам! Недаром некоторые суперсовременные автомобили имеют жалюзи радиатора с электроприводом.

Новейший Subaru Forester имеет жалюзи радиатора как у двадцать первой Волги.

У кроссовера Ford Kuga тоже имеются жалюзи радиатора охлаждения, положение которых контролирует электроника в зависимости от условий эксплуатации и температуры охлаждающей жидкости.

2. Недостаточная теплопередача от радиатора отопителя к проходящему воздуху

Итак, мы имеем радиатор отопителя, сквозь трубки которого изрядно горячий антифриз циркулирует с должной скоростью. А тепла все равно нет! Значит, расчетной передачи тепла от радиатора к воздуху не происходит. Виноват может быть засоренный воздушный фильтр, или, что хуже, радиатор кондиционера. Вы же помните, что воздух сквозь него проходит всегда. А допустим, что прежний владелец какое-то время поездил без салонного фильтра. Конденсатор кондиционера при этом забился и перестал пропускать воздух, а нам холодно!

3. Неисправная заслонка

Если весь предыдущий квест наш герой (воздух) прошел успешно, то его подстерегает следующее препятствие. Заслонка, которая пускает воздух либо через радиатор отопителя, либо минуя его, стала заедать со временем, и вот уже часть воздуха проходит через радиатор отопителя и нагревается, а часть ледяного воздуха проходит мимо и направляется прямиком к потребителю. Опять холодно!

4. Загрязненный радиатор отопителя

На немолодых автомобилях он может зарасти слоем пыли, которая под воздействием температуры «приваривается» к алюминиевым пластинам. А у грязной пленки коэффициент теплопередачи пониже, чем у чистых металлических поверхностей.

Как правильно протопить салон

не используйте большие скорости вращения электровентилятора. Первая, вторая — а дальше получаем сильный сквозняк в машине, при котором радиатор не будет успевать отдавать тепло;

используйте систему рециркуляции воздуха. Нагревать более теплый воздух, взятый из салона, эффективнее, чем уличный. Но при малейших признаках запотевания стекол тут же следует перейти на забор наружного воздуха.

У многих современных автомобилей применяются электрические подогреватели воздуха, которые компенсируют недостаток тепла зимой.

Удачи на дороге! И пусть в вашей машине всегда будет такая температура, какую вам хочется получить!

Фото: «За рулем», depositphotos.com