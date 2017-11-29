Автомобиль очень популярен в России и пользуется хорошим спросом на вторичке. Однако вариатор подержанного Кашкая — кот в мешке: неизвестно, в каком режиме прежний владелец гонял трансмиссию и хорошо ли за ней ухаживал.

Qashqai второго поколения (J11) ­продается в России с 2014 года. До осени 2015-го это были машины, собранные в Англии, затем — в Санкт-Петербурге. Доступен с передним или полным приводом. Рестайлинг в 2017 году: обновлены бампер, решетка радиатора, оптика, интерьер.

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Для России разработана адаптированная подвеска: подрамники от Икс-Трейла крепятся к кузову через сайлент-блоки, сзади упругая балка заменена многорычажкой. Итог: плавность хода лучше, чем у машины британской сборки.

ДОСТОИНСТВА

Достаточный дорожный просвет — 195 мм (по замерам ЗР).

Умеренный для такой машины расход топлива у всех модификаций.

Просторный салон и объемный (в сравнении с одноклассниками) багажник.

НЕДОСТАТКИ

В России не продавали машины с классическим автоматом.

Нельзя заливать бензин АИ‑92 — только АИ‑95.

Лакокрасочное покрытие тонкое и мягкое, быстро появляются царапины и сколы.

Полноприводные версии с вариатором — не вариант для бездорожья.

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МОТОРЫ. Qashqai второго поколения получил модернизированный атмосферник 2.0 (MR20DD взамен MR20DE) с непосредственным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения на впуске и выпуске. Мощность подняли до 144 л.с.

В линейке есть бензиновый турбо­мотор 1.2 (115 л.с.) и турбодизель 1.6 (130 л.с.). Все агрегаты заточены на экономичность, на всех применен цепной привод ГРМ, рассчитанный на весь срок службы мотора. Серьезные просчеты и недостатки не выявлены. Самым долговечным считается 2-литровый, на его долю и пришлась львиная часть продаж.

Среди деталей, требующих регулярных проверок на подержанных Кашкаях, — пыльники ШРУСов.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Для дизельной и полноприводной версий альтернативы нет — только вариатор. На переднеприводные машины 2WD (1.2 и 2.0) ставят 6-ступенчатую механику или вариатор.

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Для разных моторов предусмотрены разные версии вариатора — Jatco JF015e (1.2), JF016e (2.0) и JF017e (1.6). У JF015e более подвержены износу ремень и конусы, у JF016e/JF017e чаще всего выходит из строя гидроблок. Jatco рекомендует замену масла каждые 60 000 км, а мы рекомендуем менять еще чаще.

Все вариаторы не любят активной и быстрой езды. Ремонт их недешев, а порой невозможен. Многие владельцы Кашкаев при этом заверяют, что при бережной эксплуатации вариаторы без проблем ходят по 150 000 км. И это, видимо, их предел.

Вариатор подержанного Кашкая — кот в мешке. Неизвестно, в каком режиме прежний владелец гонял трансмиссию и хорошо ли за ней ухаживал.

Механическая коробка в целом беспроблемна и ходит долго.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Много жалоб на преждевременный износ вариаторов.

Большой список узлов со скромным ресурсом: подшипники ступиц (часто не доживают до 100 000 км), рулевая рейка и наконечники (40 000–60 000 км), задние опоры двигателя, дверные петли, печка (к тому же не очень эффективная), задние амортизаторы.

«Вечные» цепи ГРМ всё же могут растягиваться — при пробегах за сотню тысяч километров.

Обязательно проверьте шланги тормозной системы. На многих машинах наблюдались вздутия и грыжи.

Euro NCAP: 5 звезд. Ребенок — 83%, водитель/пассажир — 88%, системы безопасности — 79%, пешеход — 69% (Qashqai был признан лучшим в классе в 2014 году).

Самое массовое предложение на вторичке: версия 2.0 CVT 4WD.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Переднеприводный Qashqai 1.2 или 2.0 с механической коробкой.

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Фото: Nissan