Qashqai второго поколения (J11) продается в России с 2014 года. До осени 2015-го это были машины, собранные в Англии, затем — в Санкт-Петербурге. Доступен с передним или полным приводом. Рестайлинг в 2017 году: обновлены бампер, решетка радиатора, оптика, интерьер.
Для России разработана адаптированная подвеска: подрамники от Икс-Трейла крепятся к кузову через сайлент-блоки, сзади упругая балка заменена многорычажкой. Итог: плавность хода лучше, чем у машины британской сборки.
ДОСТОИНСТВА
- Достаточный дорожный просвет — 195 мм (по замерам ЗР).
- Умеренный для такой машины расход топлива у всех модификаций.
- Просторный салон и объемный (в сравнении с одноклассниками) багажник.
НЕДОСТАТКИ
- В России не продавали машины с классическим автоматом.
- Нельзя заливать бензин АИ‑92 — только АИ‑95.
- Лакокрасочное покрытие тонкое и мягкое, быстро появляются царапины и сколы.
- Полноприводные версии с вариатором — не вариант для бездорожья.
МОТОРЫ. Qashqai второго поколения получил модернизированный атмосферник 2.0 (MR20DD взамен MR20DE) с непосредственным впрыском, изменяемыми фазами газораспределения на впуске и выпуске. Мощность подняли до 144 л.с.
В линейке есть бензиновый турбомотор 1.2 (115 л.с.) и турбодизель 1.6 (130 л.с.). Все агрегаты заточены на экономичность, на всех применен цепной привод ГРМ, рассчитанный на весь срок службы мотора. Серьезные просчеты и недостатки не выявлены. Самым долговечным считается 2-литровый, на его долю и пришлась львиная часть продаж.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Для дизельной и полноприводной версий альтернативы нет — только вариатор. На переднеприводные машины 2WD (1.2 и 2.0) ставят 6-ступенчатую механику или вариатор.
Все вариаторы не любят активной и быстрой езды. Ремонт их недешев, а порой невозможен. Многие владельцы Кашкаев при этом заверяют, что при бережной эксплуатации вариаторы без проблем ходят по 150 000 км. И это, видимо, их предел.
Вариатор подержанного Кашкая — кот в мешке. Неизвестно, в каком режиме прежний владелец гонял трансмиссию и хорошо ли за ней ухаживал.
Механическая коробка в целом беспроблемна и ходит долго.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Много жалоб на преждевременный износ вариаторов.
- Большой список узлов со скромным ресурсом: подшипники ступиц (часто не доживают до 100 000 км), рулевая рейка и наконечники (40 000–60 000 км), задние опоры двигателя, дверные петли, печка (к тому же не очень эффективная), задние амортизаторы.
- «Вечные» цепи ГРМ всё же могут растягиваться — при пробегах за сотню тысяч километров.
- Обязательно проверьте шланги тормозной системы. На многих машинах наблюдались вздутия и грыжи.
Euro NCAP: 5 звезд. Ребенок — 83%, водитель/пассажир — 88%, системы безопасности — 79%, пешеход — 69% (Qashqai был признан лучшим в классе в 2014 году).
Самое массовое предложение на вторичке: версия 2.0 CVT 4WD.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Переднеприводный Qashqai 1.2 или 2.0 с механической коробкой.
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