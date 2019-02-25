Конечно, кошелек не бездонный. Но есть ряд работ, не прописанных в регламенте, которые имеет смысл заказать и оплатить. Особенно если рассчитываешь жить с конкретным автомобилем долго.

Мысль среднестатистического автомобилиста чаще идет в другом направлении: как и на чём сэкономить при проведении техобслуживания. Это объяснимо, народ вовсе не так богат, как думает правительство. Но машина — железно-электрическая вещь, экономий не понимает, все ее узлы требуют проверки и ухода. Упустишь что-то из внимания — вполне может настать день, когда за это придется расплачиваться. Хотя, возможно, выгоднее было платить заранее — во время ТО.

У официальных дилеров регламент планового техобслуживания пугающе насыщенный. Многие неофициалы, специализирующиеся на конкретных марках, используют эти же регламенты. Помимо замены фильтров и контроля рабочих жидкостей идет проверка множества систем, включая самые важные — тормозную, рулевую, топливную, выпускную. Тем не менее есть работы, не предусмотренные заводами, но определенно полезные. И первая из них —

замена масла в коробке передач

Замена масла в КП для многих машин процедура необязательная. Но, несомненно, полезная.

Для многих моделей масло в КП, как заверяют заводы, «на весь срок службы». Даже в автоматах! Не надо быть академиком, чтобы понимать, что в коробочном масле накапливаются продукты износа — металлическая пыль. Даже частичное избавление от нее предотвращает многие поломки и продлевает жизнь агрегату. А способ один — замена масла.

Рекомендации по интервалу замены просты — чем чаще, тем лучше. В разумных пределах, конечно. Задуматься о замене можно начиная с пробега в 50–60 тысяч. А при покупке подержанной машины — поменять обязательно.

И кстати, невредно просто проверять уровень масла в коробке, что подчас крайне неудобно делать своими силами.

Сход-развал

Сход-развал также можно отнести к числу операций, подходящих под описание «чем чаще, тем лучше».

Многие автосервисы, проводящие техобслуживание, готовы предложить и диагностику сход-развала по приемлемым тарифам. Но в заводской регламент это не входит. Всех вполне устроит, если вы убьете комплект шин за один сезон.

По науке, сход-развал требует проверки каждые 15–20 тыс. км или «раз в год». Если вы часто ездите по плохим дорогам, активно деформируя резинотехнические изделия ходовой, сход-развал уместно добавить к плановым работам.

Радиатор

Радиатор следует мыть по мере накопления на нем слоя грязи. Некоторые советуют каждый год. Разумный интервал — 2–3 года.

Официалы рьяно следят за своевременной заменой всех рабочих жидкостей. Неофициалы — когда как. Если машина старая, не забывайте, что охлаждающая жидкость с годами теряет свойства.

А сам радиатор нередко нуждается в мытье — особенно если машина помногу эксплуатируется летом в загородных условиях, где много насекомых и всевозможных продуктов цветения.

Петли дверей

Петли и замки — трущиеся части кузова. Где трение — там износ, а к смазке прилипает внешний мусор и ускоряет процесс.

Чистка и смазка петель, замков и их личинок всех дверей и капота в регламент ТО не входит. Отсутствие ухода приводит к скрипу и перекосам. Зимой все хозяйство запросто может примерзнуть насмерть.

Многие делают это самостоятельно, иные не делают вообще. Между тем, порядочный слесарь, может быть, даже и денег за каплю смазки не попросит.

Проверка ремня ГРМ

По регламенту ТО, механики должны проверять все элементы системы ГРМ. На практике иногда ленятся — и за этим надо следить.

Не замена, а именно проверка! Нередки случаи, когда ремень не доживает до срока, оговоренного в регламенте, особенно если он уже не первый для вашей машины. А работники автосервиса часто этим пренебрегают и не лезут под защитный кожух, хотя в теории должны. Ремень ГРМ слишком важный элемент, чтобы не обращать на него внимания, слепо веря в заводские рекомендации.

Всё остальное

Проверка работоспособности генератора. Да, машина вроде едет, все жужжит и крутится, но не повредит эпизодически уточнять, хорошо ли заряжается аккумулятор.

На старых машинах генераторы подчас работают вполсилы, это в большинстве случаев связано с износом щеток. А результат — вечный недозаряд аккумулятора.

Моторов без гидрокомпенсаторов на нашем рынке все еще достаточно. Проверка и регулировка зазоров клапанов прописаны в регламентах — при пробеге порядка 100 тыс. км. К этому сроку даже сервисмены часто забывают, что в машине есть какие-то клапаны. Вполне можно им напомнить. Работа сложная и недешевая, но продлевает дни мотору.

Список полезных дел, наверное, можно удлинять до бесконечности. Но кошелек не бездонный, и тут уж каждый принимает решения, исходя из состояния личной экономики. Долгих лет вам без поломок!