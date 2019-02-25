Что не делают на плановом ТО (а надо бы!)

Конечно, кошелек не бездонный. Но есть ряд работ, не прописанных в регламенте, которые имеет смысл заказать и оплатить. Особенно если рассчитываешь жить с конкретным автомобилем долго.

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Регламентные работы, которые все игнорируют (а зря!)

Мысль среднестатистического автомобилиста чаще идет в другом направлении: как и на чём сэкономить при проведении техобслуживания. Это объяснимо, народ вовсе не так богат, как думает правительство. Но машина — железно-электрическая вещь, экономий не понимает, все ее узлы требуют проверки и ухода. Упустишь что-то из внимания — вполне может настать день, когда за это придется расплачиваться. Хотя, возможно, выгоднее было платить заранее — во время ТО.

У официальных дилеров регламент планового техобслуживания пугающе насыщенный. Многие неофициалы, специализирующиеся на конкретных марках, используют эти же регламенты. Помимо замены фильтров и контроля рабочих жидкостей идет проверка множества систем, включая самые важные — тормозную, рулевую, топливную, выпускную. Тем не менее есть работы, не предусмотренные заводами, но определенно полезные. И первая из них —

замена масла в коробке передач

Замена масла в КП для многих машин процедура необязательная. Но, несомненно, полезная.
Замена масла в КП для многих машин процедура необязательная. Но, несомненно, полезная.

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Надо ли менять масло в автомате. Экспертиза «За рулем»

Для многих моделей масло в КП, как заверяют заводы, «на весь срок службы». Даже в автоматах! Не надо быть академиком, чтобы понимать, что в коробочном масле накапливаются продукты износа — металлическая пыль. Даже частичное избавление от нее предотвращает многие поломки и продлевает жизнь агрегату. А способ один — замена масла.

Рекомендации по интервалу замены просты — чем чаще, тем лучше. В разумных пределах, конечно. Задуматься о замене можно начиная с пробега в 50–60 тысяч. А при покупке подержанной машины — поменять обязательно.

И кстати, невредно просто проверять уровень масла в коробке, что подчас крайне неудобно делать своими силами.

Сход-развал

Сход-развал также можно отнести к числу операций, подходящих под описание «чем чаще, тем лучше».
Сход-развал также можно отнести к числу операций, подходящих под описание «чем чаще, тем лучше».

Многие автосервисы, проводящие техобслуживание, готовы предложить и диагностику сход-развала по приемлемым тарифам. Но в заводской регламент это не входит. Всех вполне устроит, если вы убьете комплект шин за один сезон.

По науке, сход-развал требует проверки каждые 15–20 тыс. км или «раз в год». Если вы часто ездите по плохим дорогам, активно деформируя резинотехнические изделия ходовой, сход-развал уместно добавить к плановым работам.

Радиатор

Радиатор следует мыть по мере накопления на нем слоя грязи. Некоторые советуют каждый год. Разумный интервал — 2–3 года.
Радиатор следует мыть по мере накопления на нем слоя грязи. Некоторые советуют каждый год. Разумный интервал — 2–3 года.

Официалы рьяно следят за своевременной заменой всех рабочих жидкостей. Неофициалы — когда как. Если машина старая, не забывайте, что охлаждающая жидкость с годами теряет свойства.

А сам радиатор нередко нуждается в мытье — особенно если машина помногу эксплуатируется летом в загородных условиях, где много насекомых и всевозможных продуктов цветения.

Петли дверей

Петли и замки — трущиеся части кузова. Где трение — там износ, а к смазке прилипает внешний мусор и ускоряет процесс.
Петли и замки — трущиеся части кузова. Где трение — там износ, а к смазке прилипает внешний мусор и ускоряет процесс.

Чистка и смазка петель, замков и их личинок всех дверей и капота в регламент ТО не входит. Отсутствие ухода приводит к скрипу и перекосам. Зимой все хозяйство запросто может примерзнуть насмерть.

Многие делают это самостоятельно, иные не делают вообще. Между тем, порядочный слесарь, может быть, даже и денег за каплю смазки не попросит.

Проверка ремня ГРМ

По регламенту ТО, механики должны проверять все элементы системы ГРМ. На практике иногда ленятся — и за этим надо следить.
По регламенту ТО, механики должны проверять все элементы системы ГРМ. На практике иногда ленятся — и за этим надо следить.

Не замена, а именно проверка! Нередки случаи, когда ремень не доживает до срока, оговоренного в регламенте, особенно если он уже не первый для вашей машины. А работники автосервиса часто этим пренебрегают и не лезут под защитный кожух, хотя в теории должны. Ремень ГРМ слишком важный элемент, чтобы не обращать на него внимания, слепо веря в заводские рекомендации.

Всё остальное

Проверка работоспособности генератора. Да, машина вроде едет, все жужжит и крутится, но не повредит эпизодически уточнять, хорошо ли заряжается аккумулятор.

На старых машинах генераторы подчас работают вполсилы, это в большинстве случаев связано с износом щеток. А результат — вечный недозаряд аккумулятора.
На старых машинах генераторы подчас работают вполсилы, это в большинстве случаев связано с износом щеток. А результат — вечный недозаряд аккумулятора.

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Моторов без гидрокомпенсаторов на нашем рынке все еще достаточно. Проверка и регулировка зазоров клапанов прописаны в регламентах — при пробеге порядка 100 тыс. км. К этому сроку даже сервисмены часто забывают, что в машине есть какие-то клапаны. Вполне можно им напомнить. Работа сложная и недешевая, но продлевает дни мотору.

Список полезных дел, наверное, можно удлинять до бесконечности. Но кошелек не бездонный, и тут уж каждый принимает решения, исходя из состояния личной экономики. Долгих лет вам без поломок!

Что не делают на плановом ТО (а надо бы!)
Что не делают на плановом ТО (а надо бы!)
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