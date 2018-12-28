5 зимних проблем с автомобилем и простейшие способы их победить

Что делать, если примерзли тормоза или не открываются двери автомобиля? Прислушайтесь к советам эксперта «За рулем».

У шоферов-профессионалов существовала некогда насмешливая поговорка: «Зима „чайника“ найдет!». Немного саркастично и даже язвительно, но в целом правильно. Неприятности зимой доставляют даже не сами морозы (если речь не о Крайнем Севере), поскольку современные автомобили обычно и заводятся без проблем, и даже хорошо согревают салон, а перепады температуры. Особенно это ощущают те, чьи машины живут под открытым небом.

Замерзли замки дверей

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Общий зимний принцип — не мойте автомобиль зимой перед долгой стоянкой. Если уж так хочется какое-то время поездить на чистом, отправляйтесь на мойку задолго до прибытия на ночную стоянку, тогда по дороге машина, прогревшись, более-менее высохнет. Ведь даже после тщательной протирки после мойки влага все равно хоть где-нибудь, да останется. Причем, скорее всего, там, где она наименее нужна. Итак, замерзают не только скважины замков, которыми мы почти уже разучились пользоваться. Их, кстати, неплохо бы периодически смазывать, недостатка в жидкостях для этого в магазинах нет. В крайнем случае, можно применить, конечно, старый и немного варварский метод нагрева ключа зажигалкой.

Но иногда влага настигает скрытые элементы замков. Как это ни банально, часто достаточно просто несколько раз подряд нажать кнопку на брелоке, и хотя бы один из замков разблокируется. Тоже нехитрое действие поможет, если замок открылся, вы сели в автомобиль, а замок не защелкивается и дверь, соответственно, не фиксируется. Такое, кстати, тоже бывает!

Мы давно отвыкли от пользования ключом для открытия двери, а иногда он может пригодиться.

Двери и крышка багажника примерзли к уплотнителям

Предупреждал же не мыть машину перед долгой стоянкой! Часто, чтобы открыть примерзшую дверь, не повредив уплотнители, достаточно всего лишь аккуратно, легонько обстучать периметр двери рукой (только, конечно, не надо очень усердствовать!). Если уж все примерзло прочно, придется воспользоваться чем-то похожим на грелку, скажем, пластиковой бутылкой с горячей водой. Лить на кузов ее все же не стоит, лучше прикладывать грелку к примерзшим местам.

Открыть и разморозить обледенелый автомобиль — работа, требующая осторожности и деликатности.

Обмерзают щетки стеклоочистителя

Делают это порой даже зимние щетки, не говоря уже об обычных. Самая противная ситуация — сильный снегопад и температура ниже нуля. Пока вы толкаетесь в пробках, на щетках образуется снег, быстро превращающийся в ледышки, стоит набрать более-менее приличную скорость. Очищать щетки на каждом светофоре, вылезая из машины — удовольствие невеликое. Помимо подачи дополнительного тепла на ветровое стекло поможет омывающая жидкость, которая не даст образовываться льду на щетках. Правда, лить ее придется часто, не экономя, смирившись с повышенным расходом омывайки.

Мокрые щетки стеклоочистителя обмерзают меньше.

Запотевают стекла

Связано это, в первую очередь, с повышенной влагой в салоне, как правило — с плохо очищенной от снега обуви. От повышенной влажности спасает, как известно, кондиционер. То, что его нельзя включать при минусовых температурах, не более чем легенда. Однако на некоторых автомобилях кондиционер, начиная с определенных минусовых температур, просто не включается (сигнальная лампа при этом горит). А система вентиляции многих современных автомобилей без кондея работает не слишком эффективно. Значит, не стоит лениться почаще убирать влагу с ковриков, а прогрев салона штатной печкой сочетать с немного приоткрытыми окнами — для вентиляции. Если машина ночует в гараже, можно оставить приоткрытыми окна на ночь. К утру в салоне будет все-таки немного суше.

Главный способ борьбы с запотеванием стекол, помимо использования кондиционера, — поддержание пола салона в более-менее сухом состоянии.

Примерзли тормоза

Не советовал бы зимой, особенно при перепадах температуры, ставить машину на ручник. Вероятность, что колодки примерзнут, довольно высока. Правда, некоторые современные автомобили включают ручник самостоятельно. Бывает, что колодки примерзают к дискам и без всякого ручника. А на некоторых машинах сталкивался с тем, что влага от подтаявшего снега капает из-под арки колеса аккурат на суппорт. Если речь не идет о ледяном плене автомобиля в глубокой, напрочь замерзшей луже, обычно достаточно несколько раз стронуть автомобиль, по принципу раскачки вперед-назад. Ничего страшного с машиной не произойдет, а колодки, скорее всего, отпустят диски и барабаны. Если нет, придется-таки лить на тормоза теплую воду. Но именно теплую, не кипяток! Резкие перепады температур не полезны!

Как правило, отсоединить примерзшие колодки от дисков и барабанов удается раскачкой машины вперед-назад.

Много копий сломано по поводу необходимости (или отсутствия необходимости) прогрева двигателя. Куда реже говорят о прогреве тормозов. А ведь случаев, когда непривычно неэффективные тормоза подводили неопытных водителей после ночной стоянки, совсем не мало. Поэтому, тронувшись утром, стоит на небольшой скорости несколько раз притормозить, очищая и просушивая колодки и диски. Заодно, может, и лишний примерзший снег от внутренней части колесных дисков отвалится. Ведь иногда именно он создает неприятные вибрации от дисбаланса колес, ощутимые даже на небольшой скорости.