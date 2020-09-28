Недорогие манометры: выбираем лучший

Цифровые термометры работают гораздо быстрее ртутных, но показывают очень неточно. «За рулем» проверил, та же ли история с цифровыми манометрами.

Манометръ, м. греч. снарядъ, для измерения упругости паровъ.

Толковый словарь В. И. Даля

Давление в шинах не должно отличаться от номинального более чем на 0,2 бара. Если оно понижено, быстро изнашиваются крайние дорожки протектора, повышается расход топлива. А на высоких скоростях шина начинает перегреваться, что может привести к ее разрушению.

Из-за повышенного давления, наоборот, активнее истирается средняя часть протектора, снижается уровень комфорта. Если же давление во всех шинах разное, хуже становится устойчивость и управляемость автомобиля, что, безусловно, сказывается на безопасности.

Ежедневно состояние шин нужно контролировать визуально и хотя бы раз в месяц (а также перед каждой дальней поездкой) измерять давление манометром. Причем именно отдельно взятым прибором, а не встроенным в компрессор. Как показала экспертиза цифровых компрессоров, их манометры часто привирают.

Цифровые манометры удобнее аналоговых — по цифрам на дисплее проще считывать показания, чем по крошечным циферблатам аналоговых приборов. Кроме того, практически все снабжены подсветкой — очень полезная опция.

А точно ли они измеряют давление? Мы решили это проверить, а также выяснить, сильно ли отличаются характеристики дешевых и дорогих моделей — стоит ли платить в несколько раз больше? В нашем случае разброс цен составил от 290 до 1230 рублей. Испытанные нами приборы расположены в фотогалерее ниже в алфавитном порядке.

Методика испытаний

Каждое изделие мы проверили на точность четыре раза: два раза (чтобы исключить случайную ошибку при замерах) на шинах 195/65 R15, накачанных до 2,0 бар каждое, и еще дважды на колесах той же размерности, накачанных до 2,5 бар. Начальное давление после накачивания колес проверяли поверенным манометром INTERCOMP. После каждого замера, сопровождающегося характерным «пшиком», доводили давление до нормы и снова снимали показания. В таблицу заносили среднее значение на каждом этапе.

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Также проверили готовность приборов к работе в состоянии поставки. Как оказалось — не зря: в одном случае понадобилась крестоообразная отвертка. Чтобы прибор заработал, пришлось вывернуть саморез, открыть лючок и вынуть изолирующую прокладку между батарейками. Кроме того, оценили удобство пользования приборами и занесли в протокол количество и тип элементов питания. На заметку: «таблетки» CR2032 найти в магазинах гораздо проще, чем LR44 или СR2025.

Нам даже потребовалось… пятое колесо! Дело в том, что в одном из четырех отобранных для теста колес стержень золотника утоплен глубже, чем в трех остальных (на 1,2 мм ниже торца вентиля). Из-за этого манометры с коротким штоком не срабатывали: золотник просто не открывался и не пускал воздух в прибор. Только при сильном нажатии податливая резиновая втулка позволяла «продавить» золотник. На морозе замерить давление вряд ли бы удалось. Так в таблице результатов появилась новая графа: выступание выжимного штифта. Чем оно больше, тем лучше для пользователя. Поэтому нам пришлось для точности замеров найти пятое колесо с таким же золотником, как у остальных.

Все наконечники — прижимного типа. Поэтому при необходимости стравить давление придется пользоваться частичным прижимом с характерным шипением. Максимальное количество систем измерения — четыре: бар, PSI, кПа, кг/см².

Airline PR-MD-06. Манометр цифровой металлический с подсветкой Цена ~ 700 ₽ Заявленный диапазон — 7 бар. Есть все четыре системы измерения. Запоминает выбранную систему измерений при выключении. Чтобы открыть отсек для замены элементов, надо отвернуть один саморез. Держать в руке удобно. Подсветка дисплея и зоны ­вентиля средней яркости, синяя. Daewoo DMW7. Манометр цифровой Цена ~ 760 ₽ Заявленный диапазон — 7 бар. Есть все четыре системы измерения. Запоминает выбранную систему измерений при выключении. Неудобно менять батарейки. Подсветка дисплея средней яркости, а рабочей зоны слабая, синего цвета.

DolleX MSC-20. Манометр шинный 7 атм. цифровой с подсветкой Цена ~ 590 ₽ Заявленный диапазон — 7 бар. Есть все четыре системы измерения. Подсветка дисплея и рабочей зоны яркая, синяя. Хорошо читабельные крупные цифры на дисплее. Запоминает выбранную систему измерений при выключении. Батарейки двух видов: для замены нужно открутить три самореза. Самая длинная гарантия — два года (у остальных — год) . IMG V719. Манометр автомобильный цифровой Цена ~ 760 ₽ Максимальное значение измеряемого давления не указано. Две системы измерения: PSI и кг/см². Очень яркая зеленая подсветка дисплея и рабочей зоны: манометр можно использовать как небольшой фонарик. Для замены элементов надо отвернуть два самореза. Два типа батарей. На корпусе нет наименования изделия.

KRAFT KT 830004. Манометр цифровой Цена ~ 820 ₽ Заявленный диапазон — от 0 до 7 бар. Есть все четыре системы измерения. Подсветка дисплея и рабочей зоны — средней яркости, синяя. Крупные цифры на дисплее. Запоминает выбранную систему измерений при выключении. Батарейки двух видов. Чтобы их поменять, нужно открутить четыре самореза. Миниатюрный компас примерно показывает стороны света. Laserliner TireCheck 082.180 A. Цифровой манометр для проверки давления воздуха Цена ~ 1230 ₽ Диапазон: 0,21–6,85 бара. Две системы измерения: PSI и бар. Нет подсветки вентиля — подсвечивается синим только дисплей. Предусмотрен специальный батарейный отсек. Элементы питания удобно устанавливать, а при продаже они упакованы отдельно. Запоминает, какой диапазон нужен. Имеет цифровой (!) глубиномер для измерения высоты протектора шин .

Ring Automotive RTG4. Цифровой манометр для шин Цена ~ 1200 ₽ Заявленный диапазон — от 0 до 7 бар. Есть все четыре системы измерения. Подсветка дисплея — средней яркости, синяя. Крупные цифры на дисплее. Запоминает выбранную систему измерений при выключении. Отдельно включается белая подсветка зоны измерений. После включения сама гаснет через 72 секунды. Перед использованием нужно отвернуть один саморез, открыть батарейный отсек и вынуть прокладку между двумя довольно редкими элементами питания. TopAuto TA-101 14613. Шинный манометр цифровой до 7 атм. Цена ~ 290 ₽ Заявленный диапазон — от 0 до 7 бар. Есть все четыре системы измерения. Не подсвечиваются ни дисплей, ни рабочая зона. Для замены батарей нужно расковырять лицевую панель — эстетика пострадает, но прибор будет работать. Наклон измерительного отверстия неудобен при проверке некоторых колес.

Вымпел МН-03 5087. Манометр Цена ~ 630 ₽ Заявленный диапазон: 0,2–7,0 бар. Есть все четыре системы измерения. Не запоминает предыдущую систему измерений. Синяя подсветка дисплея и зоны измерений средней яркости. Невозможно измерить давление на вентиле с утопленным стержнем золотника. На корпусе нет названия прибора. Постеснялись? Вымпел МН-05 5159. Манометр-брелок цифровой 10 атм Цена ~ 520 ₽ Заявленный диапазон — от 0 до 10 бар. Есть все четыре системы измерения. Не запоминает предыдущую систему измерений. Не подсвечиваются ни дисплей, ни рабочая зона. На корпусе нет названия прибора.

МЕГЕОН 36002. Манометр автомобильный Цена ~ 820 ₽ Заявленный диапазон — от 0 до 10 бар. Есть все четыре системы измерения. Подсветка дисплея и места измерения — средней яркости, синяя. Крупные цифры на дисплее. Оживает на той системе, что была установлена до выключения. При смене элементов питания надо открутить четыре самореза. К паре батареек доступ удобный, а для замены двух других понадобится полная разборка с демонтажем платы. Это реально, но хлопотно. МЕГЕОН 36003. Манометр автомобильный Цена ~ 920 ₽ Заявленный диапазон — от 0 до 10 бар. Есть все четыре системы измерения. Подсветка дисплея и зоны измерений — средней яркости, синяя. Крупные цифры на дисплее. Запоминает систему измерений . Для замены источников нужно открутить два самореза. На плате есть место под СR2032, но оно пустое — сэкономили.

Наш выбор

В целом точность всех изделий удовлетворительная: их можно считать полезными приборами. С учетом всех перечисленных особенностей мы выбрали Laserliner TireCheck. Это полупро­фес­сиональное устройство, которым приятно пользоваться. Не случайно оно самое дорогое в нашей выборке. Меньше всего понравился манометр TopAuto TA‑101 14613. Остальные изделия примерно одного уровня — разница между ними незначительна.

Недорогие манометры: выбираем лучший Цифровые термометры работают гораздо быстрее ртутных, но показывают очень неточно. «За рулем» проверил, та же ли история с цифровыми манометрами. Недорогие манометры: выбираем лучший