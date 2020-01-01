10 «качков»: экспертиза компрессоров

Компрессоры с цифровыми манометрами удобнее стрелочных: не нужно вглядываться в крошечные шкалы и разбираться в непонятных единицах вроде psi. К тому же эти приборы можно настроить так, чтобы при достижении нужного давления компрессор отключался. Нет риска сжечь устройство при накачке большого колеса, а также взорвать велосипедную шину или мяч. При этом компрессоры такого типа можно использовать как цифровые манометры, запитав их от бортовой сети автомобиля.

Системы контроля за давлением в шинах — как они устроены

Как проверяли

Для экспертизы мы приобрели десяток изделий по цене от 1900 до 4000 рублей — они представлены в нашей фотогалерее. Методика испытаний несложная: накачиваем компрессором колесо с шиной размерностью 185/65 R15 до заданного давления. Опорных точек — две: 2,0 и 2,5 бар. Фиксируем время, за которое компрессор справится с поставленной задачей, а также насколько он нагревается во время работы. Точность показаний штатных манометров оценивали эталонным манометром. Кроме того, оцениваем, удобно ли ими пользоваться, и подмечаем различные технические особенности.

Кому зачет?

Autoprofi AK-35 Digital, КНР

Цена ~ 2700 ₽

Заявленная производительность 30 л/мин

Заявленное давление 6,5 бар Манометр не очень сильно занижает давление — на 0,05–0,1 бар. Устройство запоминает выставленное единожды давление — при подкачке следующего колеса его не нужно задавать вновь. Скорость накачивания — одна из высоких в нашей выборке. А вот рабочая температура не закрытой кожухом части электродвигателя оказалась самой высокой — 61 °C. Провод длинный, шланг тоже — пользоваться удобно. Предохранителя нет. Наконечник шланга резьбовой. Может использоваться как цифровой вольтметр для проверки напряжения бортовой сети. Управление удобное и интуитивно понятное. Снабжен светодиодной лампой. Зачет. AVS KE350EL A80825S, КНР

Цена ~ 3100 ₽

Заявленная производительность 35 л/мин

Заявленное давление 10 бар Манометр завышает давление примерно на 0,1–0,2 бар. При отключении питания забывает установленное ранее давление, но автоматически выставляет значение 2,1 бара. Задавать единицы измерения и давление удобно. Накачивает быстро, но и нагревается довольно сильно. Наконечник шланга типа «краник». Потребляемый ток — самый высокий в выборке: 13 А не всякая бортовая сеть выдержит. Провод со встроенным предохранителем — один из самых коротких в тесте. Есть переходник для подсоединения к клеммам АКБ. Снабжен лампой накаливания, работающей в сигнальном и осветительном режимах. Довольно тихий, звук басовитый. Зачет.

Baseus Smart Inflator Pump Black CRCQB01–01, КНР

Цена ~ 1900 ₽

Заявленная производительность не указана

Заявленное давление не указана Предохранитель — в штекере. Вначале показалось, что компрессор идеален по простоте использования. У него отсутствует манометр, а есть лишь выбор режимов с помощью кнопок «Сar» и «SUV». В первом режиме устройство очень неспешно выдало давление 2,4 бара и не остановилось, а продолжило работать со стравливанием воздуха. А при попытке накачать колесо кроссовера уже при давлении 1,8 бара из компрессора потянуло гарью. Обороты двигателя упали и испытания были прекращены. Пластиковый корпус остался цел, но внутри всё оплавилось. Незачет. Black+Decker ASI 200, КНР

Цена ~ 2400 ₽

Заявленная производительность 10 л/мин

Заявленное давление 8 бар Непонятное пожелание в инструкции: не включать компрессор при работающем двигателе! Пришлось проверять при 12,5 В — отсюда и самый низкий ток потребления. Предохранитель — в штекере. Грохочет сильнее всех остальных. Манометр завышает показатели на 0,15–0,2 бар. Управление давлением крайне нелогичное и неудобное. Кнопки маленькие и тугие. Выставленное давление забывает. Снабжен светодиодной лампой освещения. Наконечник — типа «краник». Качает очень долго. Незачет.

Black+Decker ASI 400, КНР

Цена ~ 3500 ₽

Заявленная производительность не указана

Заявленное давление 11 бар Манометр завышает показания на 0,1–0,2 бар. Качает довольно долго и сильно нагревается. Шумит меньше, чем более слабая модель ASI 200. Предохранитель расположен в штекере. Наконечник — типа «краник». Установленное ранее давление при переподключении компрессор забывает. Помимо шинного компрессора установлен высокопроизводительный насос низкого давления, предназначенный для накачки (и, кстати, вакуумирования) матрасов и другого инвентаря . Из-за универсальности великоват и тяжеловат. Но основные рабочие показатели компрессора на среднем уровне. Зачет. Hyundai HY 1540, КНР

Цена ~ 2350 ₽

Заявленная производительность 40 л/мин

Заявленное давление 8,2 бар Погрешность манометра составляет 0,1–0,15 бар. Удобное, интуитивно понятное управление. Запоминает выставленное ранее давление. Качает очень медленно. Компрессор шумный, причем звук напоминает визг. Снабжен светодиодной подсветкой места работы. Предохранителя в легком доступе нет. Наконечник резьбовой. Незачет.

Golden Snail GS 9228, КНР

Цена ~ 2350 ₽

Заявленная производительность 35 л/мин

Заявленное давление 150 psi Манометр подвирает на 0,2–0,3 бар — худший показатель в выборке. Зато полученное давление в шине оказывается ближе всего к истине, учитывая потери в вентиле. Управление выбором давления и системы измерений удобное. Выставленное давление устройство запоминает. Есть светодиодная подсветка места работы. Шланг — самый короткий, провод — один из самых коротких. Предохранитель в штекере. Наконечник — типа «краник». Зачет. Xiaomi 70mai Air Compressor Midrive TP01, КНР

Цена ~ 4000 ₽

Заявленная производительность 32 л/мин

Заявленное давление 7 бар Погрешность манометра не превышает 0,1–0,15 бар. Компрессор спрятан в продолговатую жестяную коробку. При использовании вынимать его оттуда не нужно. Открываем крышку коробки, достаем провод и шланг, выставляем давление. Ранее заданное давление устройство помнит. Благодаря кожуху компрессор самый тихий и холодный. Единственным недостатком можно считать чересчур чувствительные сенсорные кнопки, которые подошли бы смартфону, а здесь вызывают ложные срабатывания. Подсветки рабочей зоны нет. Предохранитель — в штекере. Наконечник — типа «краник». Зачет.

Агрессор AGR-40 Digital, КНР

Цена ~ 3500 ₽

Заявленная производительность 35 л/мин

Заявленное давление 10 бар Самый тяжелый компрессор в нашей выборке. Манометр — самый точный из всех. Устройство поможет оценить напряжение бортовой сети автомобиля. Управление интуитивно понятное. Подписи на кнопках русскоязычные. Указано время непрерывной работы — 15 минут. Потребляемый ток — один из самых больших (12,8 А), однако и качает компрессор быстро. Корпус практически не нагревается. Предохранитель установлен удобно прямо на корпусе. Тут же находится и кнопка сброса давления. Светодиодная подсветка места работы. Наконечник резьбовой. Зачет. Качок К60, КНР

Цена ~ 2550 ₽

Заявленная производительность 35 л/мин

Заявленное давление 7,1 бар Указано максимальное время непрерывной работы — 20 минут. Однако устройство включилось, подсветка дисплея появилась, но на этом всё и кончилось. Ни на одну кнопку устройство не реагировало. Когда компрессор разобрали, увидели крайне низкое качество монтажа элементов на плате управления, что и послужило причиной отказа. Предохранитель расположен на проводе, наконечник резьбовой. Незачет.

А отрегулировать давление можно?





При таком качестве пайки неудивительно, что компрессор не работает. Компрессор с цифровым манометром всегда оснащен электронным датчиком давления.





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Возможность отрегулировать давление в перекачанной шине предоставляет только Агрессор AGR‑40 Digital, на корпусе которого установлена кнопка механического клапана сброса давления — дефлятора. У остальных устройств истинное давление тоже выводится на дисплей (естественно, при подаче питания), но стравливать его придется, нажимая на стержень золотника.





Некоторые компрессоры после выключения насоса на заданном давлении показывают величины на 0,1–0,15 бара ниже, чем было при работе. А у некоторых показатели не меняются. На самом деле это не так. Когда компрессор перестает качать, давление действительно падает на несколько десятых. Это происходит потому, что в шланге компрессора и золотнике возникает сопротивление потоку, которое и крадет часть давления. Интересно? Об этом явлении мы расскажем в ближайшем, августовском выпуске «За рулем» — в продаже с 1 августа.





А в этой экспертной выборке мы отдали предпочтение компрессору Xiaomi 70mai Air Compressor Midrive TP01. Одно из главных его достоинств — тихая работа. Разница в 9 дБ и более по сравнению с остальными — это огромная величина. С таким устройством вы накачаете колесо, не потревожив соседей.









Резьба или защелка?

Чем лучше присоединять компрессор к вентилю? Наворачивать по резьбе латунную втулочку на наружную резьбу вентиля или просто защелкнуть «краник»?





Резьба на вентиле может быть забита, покрыта окислами или просто зарасти грязью. А если привернуть резьбовую втулку шланга компрессора на полную глубину не удастся, то шток не нажмет на стержень золотника, что вызовет очень большое сопротивление потоку воздуха — он будет утекать наружу через неплотную резьбу.





Куда удобнее пользоваться насадкой, которую часто называют «краником» за внешнее сходство с краном поездного титана. Принцип работы заключается в том, что при повороте рукоятки ее эксцентрик нажимает на резиновую втулку. Ее внутренний диаметр уменьшается и плотно обхватывает резьбу вентиля, обеспечивая герметичность даже при грязной, забитой или сорванной резьбе. Внутри находится шток, который нажимает на стержень золотника.





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