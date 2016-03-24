Малогабаритные шинные компрессоры: экспертиза журнала «За рулем»

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В автомобильном багажнике теперь, как правило, нет ничего лишнего — запасные карбюраторы, канистры с маслом и камеры никто с собой не возит. Мелочовка типа буксировочного троса или аптечки обычно прячется где-то в подполье, рядом с запаской, — места там немного, но для необходимого минимума хватает. А вот уместится ли там шинный компрессор?
Багажник багажнику рознь, но нам показалось интересным проверить работоспособность именно малогабаритных «качков». Вдруг они не хуже полноразмерных? Задание малышам придумали сразу.
- Для разминки просим конкурсантов накачать колесо размерностью 205/55 R16. Фиксируем время накачки до 2,0 бар, параллельно контролируем давление эталонным манометром, а также силу тока.
- Накачиваем докатку размерностью 115/70 R16 до 4,2 бар; контролируем те же параметры, следим за температурой корпуса.
- Ситуация, когда добрые люди спустили вам все четыре колеса. Поочередно качаем каждое до 2,0 бар с небольшими, около минуты, паузами, связанными с подсоединением и отсоединением муфты воздушного шланга и переносом компрессора от колеса к колесу. Если у какого-то тестируемого компрессора время накачки одного колеса занимает более 6 минут, а заявленное время непрерывной работы 10–15 минут, то он автоматически пропускает это упражнение.
- Сажаем покрышки на хамп. Вернее, пытаемся посадить. Шиномонтажники используют для этого мощные стационарные компрессоры, но вдруг малыши тоже справятся?
AirLine Smart
001AirLine Smart
001AirLine Smart
- Примерная цена 700 руб.
- Производительность 12 л/мин.
- Максимальный ток потребления 4 А
- Максимальное давление 7 атм
- Время непрерывной работы 15 мин.
Тест на последовательную накачку четырех колес этот компрессор пропустил из-за малого заявленного времени непрерывной работы. Пластиковый кожух надежно защищает руки от ожогов: даже после семиминутной работы корпус лишь теплый. Посадка на хамп: через полторы минуты раздается первый хлопок, а после двух минут — второй. Малыш справился, хотя в это верилось с трудом. В целом с учетом невысокой цены — очень пристойный агрегат.
Autoprofi AK-35 Digital
002Autoprofi AK-35 Digital
- Примерная цена 2700 руб.
- Производительность 30 л/мин.
- Максимальный ток потребления 15 А
- Максимальное давление 6,8 атм
- Время непрерывной работы 20 мин.
Работает компрессор бойко, без надрыва, по асфальту не прыгает и не трясется. Увесистое изделие, но вся тяжесть приходится собственно на компрессор — значит, на главном узле не экономили. Как подтверждение — стабильные результаты во всех номинациях. После накачки четырех колес показал самую низкую температуру корпуса: 65 ºC. Есть светодиодный фонарик, а также явно лишние для компрессора функции контроля состояния АКБ и генератора. В целом добротное изделие.
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