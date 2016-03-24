Малогабаритные шинные компрессоры: экспертиза журнала «За рулем»

Проверяем на работоспособность малогабаритные компрессоры для подкачки колес. Подопытные — восемь образцов.

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В автомобильном багажнике теперь, как правило, нет ничего лишнего — запасные карбюраторы, канистры с маслом и камеры никто с собой не возит. Мелочовка типа буксировочного троса или аптечки обычно прячется где-то в подполье, рядом с запаской, — места там немного, но для необходимого минимума хватает. А вот уместится ли там шинный компрессор?

Багажник багажнику рознь, но нам показалось интересным проверить работоспособность именно малогабаритных «качков». Вдруг они не хуже полноразмерных? Задание малышам придумали сразу.

Для разминки просим конкурсантов накачать колесо размерностью 205/55 R16. Фиксируем время накачки до 2,0 бар, параллельно контролируем давление эталонным манометром, а также силу тока. Накачиваем докатку размерностью 115/70 R16 до 4,2 бар; контролируем те же параметры, следим за температурой корпуса. Ситуация, когда добрые люди спустили вам все четыре колеса. Поочередно качаем каждое до 2,0 бар с небольшими, около минуты, паузами, связанными с подсоединением и отсоединением муфты воздушного шланга и переносом компрессора от колеса к колесу. Если у какого-то тестируемого компрессора время накачки одного колеса занимает более 6 минут, а заявленное время непрерывной работы 10–15 минут, то он автоматически пропускает это упражнение. Сажаем покрышки на хамп. Вернее, пытаемся посадить. Шиномонтажники используют для этого мощные стационарные компрессоры, но вдруг малыши тоже справятся?

AirLine Smart 001 AirLine Smart

Примерная цена 700 руб.

700 руб. Производительность 12 л/мин.

12 л/мин. Максимальный ток потребления 4 А

4 А Максимальное давление 7 атм

7 атм Время непрерывной работы 15 мин.

Упорно жужжа и барахтаясь на коротеньком воздушном шланге, маленький компрессор победил 16‑дюймовое колесо за семь с небольшим минут. Давление на манометре — как у эталона (переводы из баров в атмосферы не в счет). Почти столько же времени он потратил на докатку с давлением 4,2 бар, но здесь манометр сплоховал, существенно завысив показания.

Тест на последовательную накачку четырех колес этот компрессор пропустил из-за малого заявленного времени непрерывной работы. Пластиковый кожух надежно защищает руки от ожогов: даже после семиминутной работы корпус лишь теплый. Посадка на хамп: через полторы минуты раздается первый хлопок, а после двух минут — второй. Малыш справился, хотя в это верилось с трудом. В целом с учетом невысокой цены — очень пристойный агрегат.

Autoprofi AK-35 Digital

002 Autoprofi AK-35 Digital

Примерная цена 2700 руб.

2700 руб. Производительность 30 л/мин.

30 л/мин. Максимальный ток потребления 15 А

15 А Максимальное давление 6,8 атм

6,8 атм Время непрерывной работы 20 мин.

Удобный мягкий шланг для подкачки. Его бы удлинить, а то как-то не хочется класть на асфальт такое опрятное и красивое изделие. Резьбовая втулка — вторая по качеству и удобству после почти что образцовой у Беркута. Крупный ЖК-дисплей, все кнопки интуитивно понятны. Есть полезная функция программирования — при достижении требуемого давления компрессор отключается. Но приходится закладывать небольшой запас — манометр занижает показания.

Работает компрессор бойко, без надрыва, по асфальту не прыгает и не трясется. Увесистое изделие, но вся тяжесть приходится собственно на компрессор — значит, на главном узле не экономили. Как подтверждение — стабильные результаты во всех номинациях. После накачки четырех колес показал самую низкую температуру корпуса: 65 ºC. Есть светодиодный фонарик, а также явно лишние для компрессора функции контроля состояния АКБ и генератора. В целом добротное изделие.