#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер GAC GS3
2 июня
Мощный мотор, просторный салон, крутой дизайн – яркий «кросс» за 2,3 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал, что собой...
Cognitive Pilot
2 июня
В России разработали полностью беспилотный трактор без кабины: что за зверь?
Серийный выпуск беспилотного трактора от...
Вызвать ГАИ при наезде на вас электросамоката — хорошая идея? Мнение юриста
2 июня
Вызвать ГАИ при наезде на вас электросамоката — хорошая идея? Мнение юриста
Юрист разъяснил порядок действий при наезде...

Вызвать ГАИ при наезде на вас электросамоката — хорошая идея? Мнение юриста

Юрист разъяснил порядок действий при наезде электросамоката на пешехода

Если вы оказались пострадавшим в результате наезда электросамоката, согласно действующему законодательству РФ, вы обязаны вызвать на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции (ГАИ). Это связано с тем, что столкновение пешехода с электросамокатом приравнивается к дорожно-транспортному происшествию (ДТП). Такой вывод следует из статьи 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Согласно закону, ДТП – это событие, возникшее в процессе движения по дороге, приведшее к причинению ущерба людям или имуществу. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), такие как гироскутеры и моноколеса, относятся к транспортным средствам. Следовательно, авария с их участием считается дорожным происшествием.

При наезде электросамоката необходимо предпринять следующие действия:

1. Вызвать ГАИ. Прибывшие на место сотрудники зафиксируют все обстоятельства происшествия, составят протокол и установят виновное лицо.

2. Собрать доказательства. Сделайте фотографии и видеозаписи места происшествия, опросите очевидцев, если они есть. Соберите данные о нарушителе (ФИО, номер телефона, контакты, свидетельства очевидцев).

Электросамокатчик «летит» по переходу: нужно ли уступить?

3. Вызвать скорую помощь. Если вы получили травмы, необходимо определить их тяжесть. Медики окажут первую помощь и зафиксируют ваши травмы в справке.

4. Подать заявление в полицию. Если виновник скрылся с места происшествия, следует написать заявление в ближайшее отделение полиции, чтобы установить его личность.

Важно помнить, что даже если наезд на электросамокате произошел во дворе дома или на тротуаре, это все равно считается ДТП и требует вызова ГАИ. Сотрудники составят схему происшествия, изучат записи видеокамер, если они имеются, и вынесут решение о виновности лица.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
02.06.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0