Вызвать ГАИ при наезде на вас электросамоката — хорошая идея? Мнение юриста

Юрист разъяснил порядок действий при наезде электросамоката на пешехода

Если вы оказались пострадавшим в результате наезда электросамоката, согласно действующему законодательству РФ, вы обязаны вызвать на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции (ГАИ). Это связано с тем, что столкновение пешехода с электросамокатом приравнивается к дорожно-транспортному происшествию (ДТП). Такой вывод следует из статьи 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Согласно закону, ДТП – это событие, возникшее в процессе движения по дороге, приведшее к причинению ущерба людям или имуществу. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), такие как гироскутеры и моноколеса, относятся к транспортным средствам. Следовательно, авария с их участием считается дорожным происшествием.

При наезде электросамоката необходимо предпринять следующие действия:

1. Вызвать ГАИ. Прибывшие на место сотрудники зафиксируют все обстоятельства происшествия, составят протокол и установят виновное лицо.

2. Собрать доказательства. Сделайте фотографии и видеозаписи места происшествия, опросите очевидцев, если они есть. Соберите данные о нарушителе (ФИО, номер телефона, контакты, свидетельства очевидцев).

3. Вызвать скорую помощь. Если вы получили травмы, необходимо определить их тяжесть. Медики окажут первую помощь и зафиксируют ваши травмы в справке.

4. Подать заявление в полицию. Если виновник скрылся с места происшествия, следует написать заявление в ближайшее отделение полиции, чтобы установить его личность.

Важно помнить, что даже если наезд на электросамокате произошел во дворе дома или на тротуаре, это все равно считается ДТП и требует вызова ГАИ. Сотрудники составят схему происшествия, изучат записи видеокамер, если они имеются, и вынесут решение о виновности лица.

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Источник: Известия