Вблизи популярных автомаршрутов возведут модульные отели — распоряжение президента

Путин: на возведение модульных отелей ежегодно будет выделяться по 5 млрд рублей

В России ежегодно будут выделять по пять миллиардов рублей на возведение модульных отелей. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Документ с распоряжениями опубликован на сайте Кремля.

Модульные гостевые дома

В числе поручений – отобрать инвестиционные проекты, на реализацию которых в период 2025-2027 годов регионы получат субсидирование на возведение модульных гостиниц. В приоритете – строительство таких объектов вблизи популярных автомобильных туристских маршрутов. Размер ежегодного финансирования составит минимум пять миллиардов рублей.

Также Путин поручил составить список российских субъектов России, которым предоставят единые субсидии для реализации мер, прописанных в госпрограмме «Развитие туризма». На эти цели предусмотрено ежегодное выделение средств в размере не менее девяти миллиардов рублей. Причем один миллиард из этой суммы направят на возведение объектов вблизи приоритетных магистралей.

Напомним, программа строительства модульных гостиниц в России стартовала в 2023 году. Уже до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 14,5 тыс. номеров. По словам Путина, программа вызвала неподдельный интерес у предпринимателей и региональных властей, поэтому она будет успешно внедряться.

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Источник: Парламентская газета