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Вблизи популярных автомаршрутов возведут модульные отели — распоряжение президента

Путин: на возведение модульных отелей ежегодно будет выделяться по 5 млрд рублей

В России ежегодно будут выделять по пять миллиардов рублей на возведение модульных отелей. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Документ с распоряжениями опубликован на сайте Кремля.

Модульные гостевые дома
Модульные гостевые дома
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В числе поручений – отобрать инвестиционные проекты, на реализацию которых в период 2025-2027 годов регионы получат субсидирование на возведение модульных гостиниц. В приоритете – строительство таких объектов вблизи популярных автомобильных туристских маршрутов. Размер ежегодного финансирования составит минимум пять миллиардов рублей.

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Также Путин поручил составить список российских субъектов России, которым предоставят единые субсидии для реализации мер, прописанных в госпрограмме «Развитие туризма». На эти цели предусмотрено ежегодное выделение средств в размере не менее девяти миллиардов рублей. Причем один миллиард из этой суммы направят на возведение объектов вблизи приоритетных магистралей.

Напомним, программа строительства модульных гостиниц в России стартовала в 2023 году. Уже до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 14,5 тыс. номеров. По словам Путина, программа вызвала неподдельный интерес у предпринимателей и региональных властей, поэтому она будет успешно внедряться.

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Источник: Парламентская газета

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Фото:Наталья Чернохатова/ТАСС
Количество просмотров 2
26.07.2024
Фото:Наталья Чернохатова/ТАСС
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