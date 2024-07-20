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Мини-гостиницы тоже получат «звездность» — готов законопроект

В Госдуме хотят присваивать «звезды» модульным отелям и глэмпингам

Модульные отели и глэмпинги (разновидность кемпинга) набирают все большую популярность у российских туристов, потому что проживание в них дешевле, чем в отеле. К тому же в ближайшие годы их будут строить еще больше.

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Но из-за того, что такой вид размещения не классифицирован, туристы не всегда могут заранее оценить качество проживания, доверяясь рекламе организаторов туров. Поэтому депутаты и сенаторы решили исправить ситуацию, они внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о совершенствовании качества услуг отелей всех видов.

«Предусматривается классификация не только гостиниц, но и всех объектов размещения туристов, например модульных гостиниц и глэмпингов, которые по факту сегодня остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг», – уточнила соавтор проекта, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

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Согласно проекту закона, предлагается классифицировать все варианты размещения для временного проживания туристов. Также «звезды» будут присваивать пляжам и горнолыжным трассам. Все отели, глэмпинги, пляжи и горнолыжные трассы войдут в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности. Оценкой их качества займутся аккредитованные эксперты и организации. Тем, кто не вошел в перечень, запретят обслуживать путешественников, а чтобы исключить подделки, решено не выдавать бумажные свидетельства о квалификации.

«Звезды» будут присваивать в рамках постановления Правительства от 18.11.2020 № 1860. Эксперты будут выставлять баллы за состояние и оснащение номеров, внешний вид отеля и его вывески, водоснабжение, кондиционирование, наличие лифтов, номеров высшей категории. По сумме баллов будет определена «звездная» категория гостиницы.

Источник: Парламентская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
20.07.2024
Фото:Unsplash
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