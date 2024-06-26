Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla Model Y
26 июня
Продажи Tesla провалились в Европе: кто занял ее место
Продажи Tesla Model Y в ЕС упали на 49%, модель...
Атом
26 июня
Назван точный срок начала серийного производства Атома
Первые товарные машины Атом соберут на заводе...
Почему люди предосторожно относятся к беспилотным авто: эксперт знает ответ
26 июня
Почему люди предосторожно относятся к беспилотным авто: эксперт знает ответ
Эксперт Максимов рассказал, когда у людей...

Едем в «Страну души»: что изменилось для автотуристов в 2024 году

«За рулем» подготовил гид для поездки в Абхазию

В прошлом 2023 году Абхазию посетили 4,6 миллиона наших соотечественников. Это рекорд: в Турции за этот период провели отпуск 4,4 млн россиян. В этом году, судя по всему, турпоток в «Страну души» не уменьшится.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Секрет популярности Абхазии – не только в бюджетных ценах и возможности приехать на своем автомобиле. Россиян привлекают просторные пляжи, чистое теплое море, целебный горный воздух, дружелюбие и близкий менталитет местных жителей.

Но все же это – другая страна. И чтобы отпуск не был омрачен неожиданными штрафами и происшествиями, к поездке надо подготовиться. В первую очередь – информационно.

Как доехать до Абхазии

Отпуск! В этих регионах России можно недорого отдохнуть летом 2024

От Москвы до КПП «Псоу» (координаты 43.394787, 40.007311) примерно 1700 км. Время в пути (без учета заторов и остановок на заправку или ночлег) – примерно 22 часа.

Большинство туристов едет в Абхазию по трассе М4 «Дон» – здесь достаточно хорошее покрытие (хотя проблемные участки, конечно, встречаются) и много заправок. Есть платные участки, но при желании их можно объехать. Правда, в этом случае путь будет проходить через населенные пункты, по дороге худшего качества и займет больше времени.

Самый сложный участок пути – в Краснодарском крае, от города Джубга до КПП «Псоу». Дорога горная, петляющая, скорость движения низкая, и в разгар сезона здесь можно застрять в пробке на несколько часов.

Какие документы нужны

Для взрослых:

  • паспорт гражданина РФ (или загранпаспорт).

Для водителя:

  • паспорт гражданина РФ (или загранпаспорт),
  • водительское удостоверение,
  • свидетельство о регистрации ТС.

Для детей до 14 лет:

  • свидетельство о рождении со штампом о российском гражданстве.

Пещеры, скалы, водопады: 5 природных аномалий Подмосковья

Дети в возрасте от 14 лет, как и взрослые, въезжают по паспортам. Но для подростков лучше взять свидетельство о рождении – для доказательства родства.

Запаситесь терпением: в высокий сезон время прохождения пограничного контроля может занять час-полтора.

Важно. В Абхазию лучше въезжать по внутреннему российскому паспорту, так как если в загранпаспорте будет штамп Абхазии, вас впоследствии могут не пустить в Грузию и оштрафовать (страна считает Абхазию своей территорией и въезд туда без разрешения Грузии по тамошним законам преступен).

Как застраховать автомобиль

ОСАГО и каско в Абхазии не действуют. Не является страна и участницей системы «Зеленая карта» (аналог ОСАГО для загранпоездок). При пересечении границы придется купить местный страховой полис. Его стоимость зависит от времени пребывания. Например, полис на 5 дней обойдется в 500 рублей, на 15 дней – в 1000 рублей.

За отсутствие полиса предусмотрен штраф – 600 рублей.

Где заправляться

Отдых по-новому: 5 необычных видов туризма, набирающих популярность

Лучше всего заливать топливо на сетевых заправках. В Абхазии это АЗС «Роснефть», а также местные «Азид» и «Подорожник».

Из России в 2024 году в Абхазию беспошлинно можно провозить 20 литров горючего, не считая содержимого бака.

Деньги

К оплате в Абхазии по-прежнему принимаются рубли. Расплатиться можно также картой платежной системы «Мир». Обязательно запаситесь некоторым количеством «налички» – в курортной местности платежные терминалы есть далеко не везде.

Набережная Гагры
Набережная Гагры

Связь

В Абхазии вы попадаете в международный роуминг. В гостиницах и кафе Wi-Fi обычно есть, но скорость не везде высокая. Чтобы сэкономить и на связи, и на интернете, имеет смысл купить местную сим-карту.

Жилье

Повышенный спрос сделал свое дело – в среднем, за номер эконом-класса в гостевом доме в 2024 году придется заплатить 1000-1500 рублей за сутки. Проживание в гостевом доме или мини-отеле с достойным ремонтом (вариант «стандарт») обойдется в 2000-3500 рублей в сутки.

За 5000+ рублей в сутки можно снять коттедж у моря. И это дешевле, чем в соседнем российском городе Сочи.

Пляж в Пицунде
Пляж в Пицунде

ПДД и штрафы

ПДД, в целом, похожи на российские. Важное отличие, к которому российским туристам сложно привыкнуть, – правило нештрафуемых +19 км/ч для скоростного режима в Абхазии не действует. Штрафуют за превышение скорости на 10 км/ч.

Разрешенная скорость в населённых пунктах – 60 км/ч, а на трассе – 90 км/ч.

Основные штрафы

От 600 до 1800 рублей:

  • превышение скорости от 10 до 30 км/ч;
  • несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (кроме пересечения сплошной линии, разделяющей потоки противоположных направлений).

От 3000 до 6000 рублей:

  • превышение скорости более чем на 30 км/ч;
  • пересечение сплошной линии, разделяющей потоки встречных направлений;
  • нарушения при обгоне и развороте.

На машине в Казань — в гости к Барсу и Зиланту

Несмотря на довольно высокие штрафы, местные водители часто лихачат. Не следуйте их примеру: вас обязательно остановят и оштрафуют. Но не верьте байкам, что местные сотрудники ГАИ «кошмарят» водителей с российскими номерами. Напротив, глава МВД Абхазии распорядился не останавливать автомобили с российскими номерами без веских причин. По отзывам туристов, это распоряжение соблюдается.

Если же вас остановили, выйдите из машины. По местным меркам, разговаривать со стоящим полицейским сидя – невежливо.

Дороги в целом хорошие, их постоянно ремонтируют. Единственное, к чему надо быть готовым, – препятствия в виде отдыхающих прямо на дороге коров. Но это и в России бывает.

Что посмотреть

Озеро Рица

Озеро Рица. Гудаутский район, озеро Рица (координаты 43.480130, 40.542047)
Озеро Рица. Гудаутский район, озеро Рица (координаты 43.480130, 40.542047)

Красивейшее озеро площадью около 150 га находится на высоте 950 м над уровнем моря, в ущелье рек Лашпсы (она впадает в озеро) и Юпшары (она вытекает из озера). Реки имеют разную прозрачность, поэтому озеро, в зависимости о времени года, меняет свой цвет. По озеру можно покататься на лодке или катамаране. В Рице много рыбы: форель, сиг, голавль. Свежую рыбу для туристов готовят в расположенных рядом кафе.

Гегский водопад

Гегский водопад. Гагрский район, Гега (координаты 43.435346, 40.442070)
Гегский водопад. Гагрский район, Гега (координаты 43.435346, 40.442070)

Этот грандиозный 70-метровый водопад все видели в кино – именно здесь состоялась схватка Шерлока Холмса с доктором Мориарти в известной советской киноленте. Приехать сюда можно только с мая по ноябрь и на внедорожнике (либо пешком). Дорога непростая, идет по каменистому серпантину, поэтому ехать сюда лучше в составе экскурсии, например, джиппинга «Озеро Рица – Гегский водопад – Альпийские луга». Одевайтесь потеплее – вода ледяная, поэтому рядом с водопадом очень прохладно.

Новоафонский монастырь

Новоафонский монастырь. Гудаутский район, Новый Афон (координаты 43.088063, 40.820555)
Новоафонский монастырь. Гудаутский район, Новый Афон (координаты 43.088063, 40.820555)

Величественный православный монастырь был основан на горе Афон в 1875 году монахами, приехавшими из греческого Пантелеймонова монастыря на горе Афон. Внутри очень красиво: старинные иконы, фрески, звучит духовная музыка. Вокруг – парк с оливковыми и лавровыми деревьями. Открывается красивейший вид на море и город.

Дорога к монастырю довольно крутая – примерно 600 м в гору. Нескользящая обувь и вода с собой облегчат подъем.

Крепость Анакопия

Крепость Анакопия. Гудаутский район, Новый Афон (координаты 43.094612, 40.808358)
Крепость Анакопия. Гудаутский район, Новый Афон (координаты 43.094612, 40.808358)

Крепость из известняка на вершине Иверской горы, когда-то защищавшая столицу Абхазского царства от арабских набегов, начали строить в VII веке при помощи византийцев. С высоты 350 метров над уровнем моря можно увидеть весь Новый Афон и местность на десятки километров вокруг.

Билет для взрослых стоит 300 рублей, место на парковке (у подножия) – 200 рублей. Подъем достаточно долгий, но комфортный. По дороге можно отойти в тень, попить воды, отдохнуть. Те, кому тяжело, могут проехать часть подъема на автомобиле. Но лучше идти пешком – виды того стоят.

Наверху вас будет ждать неиссякаемый колодец, вода из него считается исцеляющей и дарующей силы. Можно попить или набрать с собой.

Сухумский ботанический сад

Сухумский ботанический сад. Ботанический сад академии наук Абхазии, Сухум (координаты 43.006067, 41.023065)
Сухумский ботанический сад. Ботанический сад академии наук Абхазии, Сухум (координаты 43.006067, 41.023065)

Заложен парк был в 1838 году лекарем и ботаником Владиславом Багриновским. Сегодня здесь можно увидеть около 5000 растений, кустарников и деревьев, погулять по ухоженным тропинкам или посидеть, любуясь яркой красотой субтропических растений. Также можно понаблюдать за черепахами, которые обитают в искусственных прудах среди лилий и лотосов. Ну а главными достопримечательностями сада считаются 250-летняя липа, которая росла здесь еще до основания сада, и 186-летняя секвойя.

Что важно знать на отдыхе в Абхазии

В Абхазии не принято ходить в пляжной одежде вне пляжа. Если женщина появится в общественном месте (например, в летнем кафе через дорогу от пляжа) в купальнике, а мужчина в плавках или просто с голым торсом, будет выписан штраф. С 1 августа 2023 года он составляет 6000 рублей (ранее 300 рублей).

В стране запретили ввоз и оборот вейпов – привезти их даже для личного пользования не получится.

В Абхазии верят в божественную силу природы. А в горах абхазы ведут себя и вовсе как в храме: здесь нельзя ругаться, шуметь, раздеваться. Уважайте эти правила: бережно относитесь к природе, не мусорьте и не рвите охапками цветы.

Едем в Муром: за калачами, молодильной водой и богатырской силой

Не удивляйтесь обращению на «ты» от незнакомого человека – здесь так принято. Но к человеку старшего возраста надо обращаться на «вы». Уважение и почтение к старшим – основа абхазской культуры.

Не стоит целоваться или, наоборот, громко выяснять отношения на людях – бурно проявлять чувства на публике в стране не принято.

Из Абхазии часто везут мед. Важно помнить: в 2024 году можно вывезти не больше 3 литров меда на человека. Запрещен вывоз из страны прополиса, эвкалипта и самшита.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Почему лучше успеть до 1 июля?
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июне 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемКудинова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 7
26.06.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0