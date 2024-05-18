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Дорога на Северный Кавказ – что ждет отпускников в 2024 году

Туристы, проехавшие на машине от Москвы до Грозного, поделились полезным опытом

По этой дороге едут не только в Чечню, но и на Ставрополье, в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, к Каспийскому морю.

Вы тоже планируете отправиться на Кавказ на машине? Ознакомьтесь с дорожными опытом тех, кто уже проехал по этому маршруту. Свежая информация поможет избежать неприятностей, разумно сэкономить деньги и интереснее провести время в пути.

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Москва – Борисоглебск

Едем на Вольный Дон — к казачьим куреням и древнейшему слону

Мы выбрали бюджетный маршрут – с одним платным участком, от МКАДа до поворота на трассу Р-22 (маршрут в навигаторе). Машина у нас небыстрая и прожорливая, комфортная крейсерская скорость – 100-110 км/ч.

У Москвы трасса M-4 «Дон» имеет три ряда в каждую сторону с разрешенной скоростью 110 км/ч. Дальше дорога сужается до двух рядов, но скоростной лимит тот же.

Пункт оплаты один – примерно посередине участка, на 71-м км трассы. Стоимость проезда для легковых машин в будни – 250 рублей, в выходные – 300 рублей.

Обычно крайние левые ряды на пунктах оплаты предназначены для машин с транспондерами. Средние – для тех, кто расплачивается наличными и картами. Крайние правые – для грузовиков с транспондерами. Цена по транспондеру та же, зато проезжаете без остановки.
Обычно крайние левые ряды на пунктах оплаты предназначены для машин с транспондерами. Средние – для тех, кто расплачивается наличными и картами. Крайние правые – для грузовиков с транспондерами. Цена по транспондеру та же, зато проезжаете без остановки.

На 118-м километре трассы М-4 за мостом через Оку уходим на бесплатную Р-22 «Каспий» (до 2010 года М-6).

Формат дороги меняется – по одной полосе в каждую сторону. До конца Московской области ограничение скорости 70 км/ч! Покрытие хуже, чем на M-4. Камеры контроля скорости и обгона под каждым кустом. Встречаются и экипажи ДПС, пресекающие обгоны через сплошную линию разметки.

Заправки известных брендов расположены кучно – на расстоянии 5-20 километров. Кафе и магазины также в изобилии – как в придорожной зоне, так и в населенных пунктах.

В Рязанской и Тамбовской областях колдобин и ям становится больше. Дефекты латают, но в других местах появляются новые.

На некоторых участках трассы Р-22 приходится сбрасывать скорость из-за плохого дорожного покрытия или ремонтов.
На некоторых участках трассы Р-22 приходится сбрасывать скорость из-за плохого дорожного покрытия или ремонтов.

Также по одной полосе в каждую сторону, но участков для безопасных обгонов достаточно. Скоростной режим – 90 км/ч, на перекрестках ограничения до 70 км/ч.

Заправок намного меньше, брендовых практически нет. Например, Роснефть только одна, на 342-м км.

Чем дальше от Москвы, тем больше АЗС с незнакомыми названиями. Мы решили перестраховаться – заезжали только на заправки крупных сетей.

Альтернативный маршрут до Борисоглебска

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Если хотите добраться быстрее и готовы за это заплатить, следуйте по М-4 до Воронежа. С объездной города уходите на бесплатную дорогу по указателю Курск, Ростов на Дону, Саратов. И двигаетесь до поворота на населенный пункт Анна. Трасса Р-298 ведет в Борисоглебск, чуть не доезжая до которого поворачиваете на Р-22 в сторону Волгограда (маршрут в навигаторе).

Есть другой путь (маршрут в навигаторе). Проехать по платной дальше. После обхода Новой Усмани и Рогачёвки развернуться и повернуть на Р-298 в направлении Анны. Навигатор очень выручает – с ходу разобраться в хитросплетении ответвлений и съездов сложно.

Альтернативный маршрут длиннее на 150 км, но потратите на 1,5-2 часа меньше. Правда, и заплатить придется около 1500 рублей.

Борисоглебск Волгоград

Покрытие на этом отрезке сносного качества. Ремонты встречаются, но глухих пробок нет.

Не доезжая 15 километров до поселка Новониколаевский, справа увидите памятник торчащий из земли хвост самолета МиГ-21. Он напоминает о трагедии на местном военном аэродроме в 1989 году. Можно остановиться почтить память погибшего пилота и заодно размяться.

Выполнявший тренировочный полет учебный МиГ-21 при отработке взлета-посадки коснулся полосы и стал взлетать. В этот момент загорелся двигатель. Экипаж катапультировался, но пилот-инструктор при этом погиб.
Выполнявший тренировочный полет учебный МиГ-21 при отработке взлета-посадки коснулся полосы и стал взлетать. В этот момент загорелся двигатель. Экипаж катапультировался, но пилот-инструктор при этом погиб.

Дорога в основном двухполосная. За 65 км до Волгограда появляются четыре полосы. Правда, и на этом участке есть ремонт с объездом по временной дороге.

ДПС на трассе много. Машины не прячут, обычно стоят на перекрестках и пригорках, контролируя пересечение сплошной. За соблюдение скоростного режима отвечают камеры, о которых предупреждает навигатор.

Ночевка в Волгограде

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До города на Волге около 1000 км и 12-15 часов езды. Поэтому многие предпочитают переночевать именно тут. Если попадаете в город ближе к ночи, жилье желательно выбирать ближе к центру или дальше на окраине.

Объездной дороги вокруг Волгограда пока нет (ее сейчас строят), и селиться в отель на подступах к городу не имеет смысла. С утра потеряете много времени в длинных пробках, пробираясь через весь город, который тянется вдоль Волги на 40 километров.

Гостиницу лучше забронировать заранее, чтобы не устраивать «квест» после многочасовой езды. Средний ценник за двухместный номер с завтраком в бюджетном отеле – 2500 рублей.

Волгоград – Элиста

Выехав из Волгограда, попадаем на двухполосную дорогу с хорошим асфальтом и почти без перепадов высот. Трафик небольшой отдельные грузовики и частники на разношерстных автомобилях.

Пейзажи вокруг бедные и унылые. Кроме редких кошар (навесы-укрытия для скота, построенные из всего, что есть в степи) фактически нет ничего.

Одно из местных придорожных кафе. Останавливаться не стали – решили перекусить в Элисте.
Одно из местных придорожных кафе. Останавливаться не стали – решили перекусить в Элисте.

Камер много, но Яндекс навигатор о них своевременно предупреждает! Встречаются участки, где обгон запрещен. Причем абсолютно обоснованно – обгонять в этих местах опасно.

Заправляться лучше в Волгограде АЗС на трассе есть, но вид и название заправок настораживают. Ближайшая брендовая (Лукойл) будет только в Элисте.

В столице Калмыкии загляните на площадь Ленина. Она находится в самом центре города. Здесь же много кафе, магазинов, аптек.

В Элисте прогуляйтесь по центральной площади Ленина. Рядом с ней расположен ухоженный парк с национальным колоритом.
В Элисте прогуляйтесь по центральной площади Ленина. Рядом с ней расположен ухоженный парк с национальным колоритом.

Главный дацан открыт для посещения. Можно обойти вокруг и зайти внутрь. Не пожалейте час – получите массу впечатлений.
Главный дацан открыт для посещения. Можно обойти вокруг и зайти внутрь. Не пожалейте час – получите массу впечатлений.

Элиста Грозный

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В Ставрополье пейзаж меняется. Степь плавно переходит в бескрайние поля. Дорога хорошая и машин немного.

В крупных станицах есть бензин от Роснефти и неизвестных местных продавцов. Тут же можно перекусить и купить что-то необходимое.

За Будённовском расположены подряд несколько населенных пунктов с ограничением 40-50 км/ч. Соблюдайте скоростной режим – камеры установлены практически везде.

Заправиться до полного бака стоит в станице Курская – тут находится последняя на маршруте АЗС Роснефти (перейти в навигатор). Дальше не встретите ни одной заправки известных сетей.

Не надейтесь проскочить Северную Осетию с ветерком. Дорогу здесь будто бомбили: встречаются участки, где на асфальте живого места нет.

При въезде в Чечню складывается впечатление, что попал на границу с другим государством. Всех просят выйти из машины, водитель и пассажиры проходят через рамку металлоискателя, данные вносят в базу. Вокруг люди с автоматами, но все культурно и мирно. Нас спросили о наличии оружия и алкоголя, после чего пожелали счастливого пути и пропустили.

По манере езды на автомобиле чеченцы не сильно отличаются от жителей других южных регионов России. Поворотники не включают, внезапно перестраиваются, обгоняют в опасных местах.

Перед въездами в горы расположены блок-посты. Все машины останавливают, данные водителя и автомобиля внесут в журнал с указанием места старта и финиша поездки. Пассажиры никого не интересуют.

Крупных сетевых АЗС в Чечне нет. Нужно заправиться ищите АЗС, где больше местных иномарок. Бензин и дизтопливо дешевле в среднем рубля на полтора, чем в Москве. Кстати, солярка, по отзывам водителей, плохая. Газ на каждом шагу и на 4 рубля дешевле.

Мобильный интернет в Чечне есть не везде. Поэтому Яндекс навигатор не строит маршруты и не предупреждает об ограничениях скорости. Перед отъездом обязательно скачайте навигацию, которая будет работать в офлайн-режиме.

Мечеть «Сердце Чечни» расположена в центре Грозного. Одна из крупнейших мечетей в России и Европе. Ее открыли в 2008 году. За основу проекта архитекторы взяли Голубую мечеть в Стамбуле. И расписывали «Сердце Чечни» мастера из Турции.

Еще несколько советов тем, кто едет в Чечню

  • Уважайте местные традиции. Шорты и одежда с открытыми плечами запрещены для всех. Женщинам желательно носить юбки ниже колена. Если не идете в мечеть, платок не нужен.
  • В гостях не стоит восторгаться вещами. У чеченцев традиция – они дарят то, что вам понравилось. Например, нам презентовали чугунную статуэтку Пушкина после просьбы ее сфотографировать. Было неудобно!
  • Не рассматривайте женщин на улицах. Мужчины тут горячие.
  • Не спорьте с полицейскими и военными.
  • Все чеченцы знают русский язык (в том числе и нелитературный). Поэтому не обсуждайте местные нравы и традиции в общественных местах.
  • Покупки и услуги оплачиваются наличными или переводом. Карточки принимают в основном в сетевых магазинах.
  • По дороге можно заехать в Тамбов посмотреть на местного волка и невальшек
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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Константин Якубов
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 3
18.05.2024
Фото:Константин Якубов
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