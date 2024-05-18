Дорога на Северный Кавказ – что ждет отпускников в 2024 году

Туристы, проехавшие на машине от Москвы до Грозного, поделились полезным опытом

По этой дороге едут не только в Чечню, но и на Ставрополье, в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, к Каспийскому морю.

Вы тоже планируете отправиться на Кавказ на машине? Ознакомьтесь с дорожными опытом тех, кто уже проехал по этому маршруту. Свежая информация поможет избежать неприятностей, разумно сэкономить деньги и интереснее провести время в пути.

Москва – Борисоглебск

Мы выбрали бюджетный маршрут – с одним платным участком, от МКАДа до поворота на трассу Р-22 (маршрут в навигаторе). Машина у нас небыстрая и прожорливая, комфортная крейсерская скорость – 100-110 км/ч.

У Москвы трасса M-4 «Дон» имеет три ряда в каждую сторону с разрешенной скоростью 110 км/ч. Дальше дорога сужается до двух рядов, но скоростной лимит тот же.

Пункт оплаты один – примерно посередине участка, на 71-м км трассы. Стоимость проезда для легковых машин в будни – 250 рублей, в выходные – 300 рублей.

Обычно крайние левые ряды на пунктах оплаты предназначены для машин с транспондерами. Средние – для тех, кто расплачивается наличными и картами. Крайние правые – для грузовиков с транспондерами. Цена по транспондеру та же, зато проезжаете без остановки.

На 118-м километре трассы М-4 за мостом через Оку уходим на бесплатную Р-22 «Каспий» (до 2010 года – М-6).

Формат дороги меняется – по одной полосе в каждую сторону. До конца Московской области ограничение скорости 70 км/ч! Покрытие хуже, чем на M-4. Камеры контроля скорости и обгона под каждым кустом. Встречаются и экипажи ДПС, пресекающие обгоны через сплошную линию разметки.

Заправки известных брендов расположены кучно – на расстоянии 5-20 километров. Кафе и магазины также в изобилии – как в придорожной зоне, так и в населенных пунктах.

В Рязанской и Тамбовской областях колдобин и ям становится больше. Дефекты латают, но в других местах появляются новые.

На некоторых участках трассы Р-22 приходится сбрасывать скорость из-за плохого дорожного покрытия или ремонтов.

Также по одной полосе в каждую сторону, но участков для безопасных обгонов достаточно. Скоростной режим – 90 км/ч, на перекрестках ограничения – до 70 км/ч.

Заправок намного меньше, брендовых практически нет. Например, Роснефть только одна, на 342-м км.

Чем дальше от Москвы, тем больше АЗС с незнакомыми названиями. Мы решили перестраховаться – заезжали только на заправки крупных сетей.

Альтернативный маршрут до Борисоглебска

Если хотите добраться быстрее и готовы за это заплатить, следуйте по М-4 до Воронежа. С объездной города уходите на бесплатную дорогу по указателю Курск, Ростов на Дону, Саратов. И двигаетесь до поворота на населенный пункт Анна. Трасса Р-298 ведет в Борисоглебск, чуть не доезжая до которого поворачиваете на Р-22 в сторону Волгограда (маршрут в навигаторе).

Есть другой путь (маршрут в навигаторе). Проехать по платной дальше. После обхода Новой Усмани и Рогачёвки развернуться и повернуть на Р-298 в направлении Анны. Навигатор очень выручает – с ходу разобраться в хитросплетении ответвлений и съездов сложно.

Альтернативный маршрут длиннее на 150 км, но потратите на 1,5-2 часа меньше. Правда, и заплатить придется около 1500 рублей.

Борисоглебск – Волгоград

Покрытие на этом отрезке сносного качества. Ремонты встречаются, но глухих пробок нет.

Не доезжая 15 километров до поселка Новониколаевский, справа увидите памятник – торчащий из земли хвост самолета МиГ-21. Он напоминает о трагедии на местном военном аэродроме в 1989 году. Можно остановиться почтить память погибшего пилота и заодно размяться.

Выполнявший тренировочный полет учебный МиГ-21 при отработке взлета-посадки коснулся полосы и стал взлетать. В этот момент загорелся двигатель. Экипаж катапультировался, но пилот-инструктор при этом погиб.

Дорога в основном двухполосная. За 65 км до Волгограда появляются четыре полосы. Правда, и на этом участке есть ремонт с объездом по временной дороге.

ДПС на трассе много. Машины не прячут, обычно стоят на перекрестках и пригорках, контролируя пересечение сплошной. За соблюдение скоростного режима отвечают камеры, о которых предупреждает навигатор.

Ночевка в Волгограде

До города на Волге около 1000 км и 12-15 часов езды. Поэтому многие предпочитают переночевать именно тут. Если попадаете в город ближе к ночи, жилье желательно выбирать ближе к центру или дальше на окраине.

Объездной дороги вокруг Волгограда пока нет (ее сейчас строят), и селиться в отель на подступах к городу не имеет смысла. С утра потеряете много времени в длинных пробках, пробираясь через весь город, который тянется вдоль Волги на 40 километров.

Гостиницу лучше забронировать заранее, чтобы не устраивать «квест» после многочасовой езды. Средний ценник за двухместный номер с завтраком в бюджетном отеле – 2500 рублей.

Волгоград – Элиста

Выехав из Волгограда, попадаем на двухполосную дорогу с хорошим асфальтом и почти без перепадов высот. Трафик небольшой – отдельные грузовики и частники на разношерстных автомобилях.

Пейзажи вокруг бедные и унылые. Кроме редких кошар (навесы-укрытия для скота, построенные из всего, что есть в степи) фактически нет ничего.

Одно из местных придорожных кафе. Останавливаться не стали – решили перекусить в Элисте.

Камер много, но Яндекс навигатор о них своевременно предупреждает! Встречаются участки, где обгон запрещен. Причем абсолютно обоснованно – обгонять в этих местах опасно.

Заправляться лучше в Волгограде – АЗС на трассе есть, но вид и название заправок настораживают. Ближайшая брендовая (Лукойл) будет только в Элисте.

В столице Калмыкии загляните на площадь Ленина. Она находится в самом центре города. Здесь же много кафе, магазинов, аптек.

В Элисте прогуляйтесь по центральной площади Ленина. Рядом с ней расположен ухоженный парк с национальным колоритом.

Главный дацан открыт для посещения. Можно обойти вокруг и зайти внутрь. Не пожалейте час – получите массу впечатлений.

Элиста – Грозный

В Ставрополье пейзаж меняется. Степь плавно переходит в бескрайние поля. Дорога хорошая и машин немного.

В крупных станицах есть бензин от Роснефти и неизвестных местных продавцов. Тут же можно перекусить и купить что-то необходимое.

За Будённовском расположены подряд несколько населенных пунктов с ограничением 40-50 км/ч. Соблюдайте скоростной режим – камеры установлены практически везде.

Заправиться до полного бака стоит в станице Курская – тут находится последняя на маршруте АЗС Роснефти (перейти в навигатор). Дальше не встретите ни одной заправки известных сетей.

Не надейтесь проскочить Северную Осетию с ветерком. Дорогу здесь будто бомбили: встречаются участки, где на асфальте живого места нет.

При въезде в Чечню складывается впечатление, что попал на границу с другим государством. Всех просят выйти из машины, водитель и пассажиры проходят через рамку металлоискателя, данные вносят в базу. Вокруг люди с автоматами, но все культурно и мирно. Нас спросили о наличии оружия и алкоголя, после чего пожелали счастливого пути и пропустили.

По манере езды на автомобиле чеченцы не сильно отличаются от жителей других южных регионов России. Поворотники не включают, внезапно перестраиваются, обгоняют в опасных местах.

Перед въездами в горы расположены блок-посты. Все машины останавливают, данные водителя и автомобиля внесут в журнал с указанием места старта и финиша поездки. Пассажиры никого не интересуют.

Крупных сетевых АЗС в Чечне нет. Нужно заправиться – ищите АЗС, где больше местных иномарок. Бензин и дизтопливо дешевле в среднем рубля на полтора, чем в Москве. Кстати, солярка, по отзывам водителей, плохая. Газ на каждом шагу и на 4 рубля дешевле.

Мобильный интернет в Чечне есть не везде. Поэтому Яндекс навигатор не строит маршруты и не предупреждает об ограничениях скорости. Перед отъездом обязательно скачайте навигацию, которая будет работать в офлайн-режиме.

Мечеть «Сердце Чечни» расположена в центре Грозного. Одна из крупнейших мечетей в России и Европе. Ее открыли в 2008 году. За основу проекта архитекторы взяли Голубую мечеть в Стамбуле. И расписывали «Сердце Чечни» мастера из Турции.

Еще несколько советов тем, кто едет в Чечню

Уважайте местные традиции. Шорты и одежда с открытыми плечами запрещены для всех. Женщинам желательно носить юбки ниже колена. Если не идете в мечеть, платок не нужен.

В гостях не стоит восторгаться вещами. У чеченцев традиция – они дарят то, что вам понравилось. Например, нам презентовали чугунную статуэтку Пушкина после просьбы ее сфотографировать. Было неудобно!

Не рассматривайте женщин на улицах. Мужчины тут горячие.

Не спорьте с полицейскими и военными.

Все чеченцы знают русский язык (в том числе и нелитературный). Поэтому не обсуждайте местные нравы и традиции в общественных местах.

Покупки и услуги оплачиваются наличными или переводом. Карточки принимают в основном в сетевых магазинах.

По дороге можно заехать в Тамбов – посмотреть на местного волка и невальшек