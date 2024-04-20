На машине в Тамбов — к местному волку и неваляшкам

«За рулем» подготовил краткий автогид для поездки в Тамбов

Крепость на 1000 воинов была основана в 1636 году на холме у слияния рек Цна и Студенец для защиты южных границ государства от вражеских набегов. Тамбов отразил за свою историю 86 осад – больше, чем любой европейский город со времен Римской империи.

Сюда едут полюбоваться живописными видами на реку Цна, старинными купеческими усадьбами, соборами и парками. Попробовать обладающий особыми лечебными свойствами тамбовский мед, мичуринские яблоки и тамбовский свиной окорок. А еще узнать историю знаменитых «неваляшек» и не менее знаменитого «тамбовского волка».

Как доехать до Тамбова?

От Москвы до Тамбова около 460 км, дорога в среднем занимает 6 часов. Сначала предстоит двигаться по трассе М-4 «Дон», далее по бесплатной федеральной трассе Р-22 «Каспий» (до 2018 года М-6).

На М-4 хорошее покрытие, есть платный участок. Р-22 в основном двухполосная (иногда расширяется до четырех полос). Покрытие приличное, но из-за знаков «Обгон запрещен» и достаточно плотного потока грузового транспорта скорость часто придется сбрасывать.

Проблем с заправками не будет: от Каширы (где находится съезд на Р-22 с М-4) до Тамбова они встречаются практически через каждые 20 км.

Зарядить электрокар в Тамбове можно на улице Монтажников, 1 (52.741946, 41.483096), улице имени Маршала Малиновского, 101 (52.702599, 41.513036).

Если придется заряжаться по пути, учтите — чем дальше от Москвы, тем меньше на трассе электрозарядных станций. Пополнить запасы энергии можно в городах Михайлов (54.235960, 39.027715) и Ряжск (53.722109, 40.064615).

Где парковаться в Тамбове?

Найти свободное место в центре в выходной бывает сложно. Можно оставить машину на платной стоянке, у гостиницы или на бесплатной парковке в отдалении от центра.

Где остановиться в Тамбове?

Гостиница «Славянская», Кавалерийская улица, 18А (52.726558, 41.425800)

Эта гостиница – краеведческий мини-музей. На всех этажах выставлены археологические экспонаты, рассказывающие об истории края и народах, населявших его в разное время.

Номера, выполненные в теплой цветовой гамме, продуманы до мелочей. В стоимость включен горячий завтрак по системе «шведский стол», Wi-Fi и парковка.

Гостиница «Славянская»

Гостиница «Париж», Железнодорожная улица, 72 (52.705500, 41.442763)

Гостиница средней ценовой категории со свежим дизайнерским ремонтом, новой мебелью и хорошей звукоизоляцией. В стоимость включен горячий завтрак по системе «шведский стол». Можно заказать ужин из ресторана в номер. Wi-Fi и парковка бесплатны для гостей.

Гостиница «Театральная», Октябрьская улица, 4А (52.725583, 41.451247)

Удобно расположена в центре города, почти все достопримечательности в шаговой доступности. Комфортные номера недавно отремонтированы, везде новая мебель. В стоимость включен разнообразный завтрак по системе «шведский стол». Изюминка отеля – банный комплекс с большим теплым бассейном и зоной отдыха. Wi-Fi и парковка бесплатны для гостей.

Где поесть в Тамбове?

Ресторан-сыроварня «Marfa», улица имени Маршала Малиновского, 39 (52.709773, 41.512459)

В Тамбове надо попробовать местный мясной деликатес – тамбовский свиной окорок, который готовят по старинному рецепту. В «Марфе» его подают как закуску (390 рублей) или в составе домашней пасты с трюфельным маслом за 759 рублей.

В меню есть другие блюда русской, европейской и итальянской кухни – на любой вкус. Многие приготовлены в дровяной печи.

Средний чек: 1500-2000 рублей

Ресторан-сыроварня «Marfa»

Кафе «Дебют», улица Советская, 79/12 (52.718044, 41.459002); улица Мичуринская, 213Б/1 (52.770772, 41.393335)

Жители города хвалят фирменные блюда: вкуснейшие чебуреки с самыми разными начинками (в том числе и с тамбовским окороком), бургеры и питы. В будние дни с 12:00 до 15:00 часов здесь подают бизнес-ланч всего за 310 рублей.

Средний чек: 800 рублей

Рестобарчик «Гренок», улица Карла Маркса, 146/11 (52.723439, 41.450989)

Здесь представлены гастрономические хиты разных стран мира в авторском прочтении. Гости хвалят суп Том Ям (590 рублей), пельмени ручной лепки из баранины (450 рублей) и баскский чизкейк (370 рублей).

Средний чек: 1000 рублей

Что посмотреть?

Спасо-Преображенский кафедральный собор

Соборная площадь, 4 (52.727350, 41.459046)

Спасо-Преображенский кафедральный собор, сочетающий элементы барокко и классицизма, впечатляет красотой и величием.

Первый, деревянный храм заложили вместе с крепостью в апреле 1636 года. Каменный собор начал возводить в 1694 году тамбовский епископ Питирим. В 1698 году он скончался, и строительство храма было завершено лишь в 1783 году средствами купца Бородина.

После смерти мощи епископа Питирима хранились в соборе. Было замечено, что они исцеляют – в начале XIX века в храме завели специальную книгу, куда записывали все случаи исцеления. К гробнице епископа приезжали Николай II, сестра императрицы Елизавета Федоровна, святитель Иоанн Кронштадтский. В 1914 году Питирим Тамбовский был канонизирован Русской православной церковью в лике святителя.

Сейчас верующие приходят в собор с молитвами об исцелении к ризе Питирима Тамбовского.

Многие набирают целебную воду из святого источника, который выкопал сам святитель. После революции источник много раз пытались засыпать, но он все равно пробивался сквозь землю.

Еще одна православная святыня, обладающая целебными свойствами, – чудотворная икона «Всецарица» – была подарена собору Патриархом Кириллом.

Музей истории тамбовской почты

Советская улица, 114 (52.723333, 41.455590)

В XVIII веке через Тамбов проходил Астраханский тракт, связывающий Москву и Астрахань. Поэтому в городе уже в 1786 году появился один из первых в стране почтамтов. Тогда он назывался почтово-ямской станцией. Здесь останавливались ямщики и путешественники. Перед входом стоит столб с указанием, что до Москвы отсюда 448 вёрст.

Среди экспонатов музея старинные марки и открытки, коллекция почтовых колокольчиков и бубенцов, тяжелые дорожные сундуки, в которых перевозились посылки. Можно увидеть старинные верстовые и телеграфные столбы и узнать, как работала почта в годы Великой Отечественной войны.

Церковь Воздвижения Святого Креста

Кронштадтская улица, 14А (52.714080, 41.458460)

Когда оказываешься у собора, кажется, что попал в другую страну или другое время. Непонятно, как богато декорированный готический собор из красного кирпича, с высокими шпилями и витражными стеклами, оказался в провинциальном Тамбове.

После подавления польского восстания в 1830-1831 годах в Тамбов сослали много этнических поляков. Они и другие представители католической общины годами собирали деньги на строительство собора, который возвели в 1903 году. Впоследствии его неоднократно реконструировали, а уже в нынешнем веке на территории установили скульптуру Николая Чудотворца работы Зураба Церетели.

Собор действующий. Помимо богослужений, здесь проводятся органные концерты.

Усадьба Асеевых

Набережная улица, 22 (52.707157, 41.477798)

Похожий на белоснежный свадебный торт особняк – одна из главных достопримечательностей Тамбова и, как ни странно, филиал музея-заповедника «Петергоф». В архитектурном облике усадьбы Асеевых смешаны элементы трех архитектурных стилей: барокко, классицизма и модерна.

Усадьбу выстроили в 1904 году по эскизам известного архитектора-модерниста Льва Кекушева, создателя гостиницы «Метрополь» и особняков на Остоженке в Москве.

Посетители любят фотографироваться у белой мраморной лестницы, в парадной столовой и каминном зале. Впечатляют живописные панно с итальянскими пейзажами, роскошная лепнина с орнаментами и коллекция фарфора XVIII века.

Памятник тамбовскому волку

Р-208, 5-й километр, Тамбовский муниципальный округ (52.712429, 41.522584)

Вырезанная из двухсотлетнего дуба фигура волка работы В. Пономарева встречает гостей города на Рассказовском шоссе. Вместе с постаментом высота памятника составляет три метра. Табличка гласит: «Тамбовский волк – надежный товарищ».

Есть несколько версий происхождения поговорки про тамбовского волка. Чаще всего говорят, что «волками» в XIX веке называли тамбовских крестьян, приезжавших в города на заработки. Они соглашались на небольшую плату, вытесняя с рабочих мест горожан, что вызывало конфликты.

Фабрика «Котовские неваляшки»

Тамбовская область, город Котовск, улица Октябрьская, 1А (52.582766, 41.496803)

В России неваляшки появились в XIX веке. Эта игрушка попала к нам, скорее всего, из Японии, где фигурка-дарума напоминает о чань-буддизме.

В России игрушки сначала называли «кувырканами» и «ваньками-встаньками». Они были деревянными и изображали детей в русском народном костюме. Известность игрушка приобрела после Парижской выставки в 1900 году.

Родиной русских неваляшек считается Тамбовщина. В 20 минутах езды от Тамбова (24 км) находится город Котовск, где работает единственная в России фабрика неваляшек, изготавливающая игрушку традиционным ручным способом. На экскурсии можно посмотреть, как делают «ваньку-встаньку», узнать об истории игрушек и увидеть самые необычные образцы.

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