Тут бились Илья Муромец с Соловьём-разбойником и творили писатели-классики – едем в Орёл

«За рулем» подготовил автогид для путешествия в Орел

Крепость Орел на 300 воинов была построена по указу Ивана Грозного в 1566 году для защиты южных границ Московского государства от татарских набегов. Вокруг крепости и возник город. Название он получил от реки Орел (сейчас – Орлик).

В XVII веке город находился во власти обоих Лжедмитриев. Был почти до основания разрушен польскими интервентами и восстановлен. С конца XVII века стал одним из центров хлебной торговли – зажиточным купеческим городом.

В 2021 году Орлу официально присвоили звание литературной столицы России. Здесь жили Иван Тургенев и Леонид Андреев, родился Николай Лесков, черпал вдохновение Иван Бунин.

В городе буквально на каждом шагу можно увидеть достопримечательность или памятное место. А глядя на красоту здешней природы, понимаешь, почему на Орловщине было создано столько литературных шедевров.

Вид на реку Орлик в историческом центре

Как доехать?

От Москвы до центра Орла — 365 км. Удобнее всего ехать по трассе М-2. Дорога займет примерно 5 часов, но пролетят они довольно быстро: трасса хорошая, загруженность небольшая.

Если едете в час пик, «потолкаться» придется разве что на отрезке от Москвы до Серпухова. После Тулы автомобилей становится заметно меньше. Но здесь много населенных пунктов – приходится сбрасывать скорость и останавливаться на светофорах.

С заправками проблем не будет – на маршруте расположены более 143 АЗС (бензин, дизель, газ), среднее расстояние между заправками не превышает 14 км.

Зарядить электрокар можно в самом Орле: на Планерной улице, 57 (52.926758, 36.013307); в деревне Жилина на улице Генерала Лаврова (52.998564, 36.073044); в селе Платоново на Родной улице, 4 (30252553.042124, 36.212311); в деревне Нижняя Калиновка на Лазурной улице (53.052437, 36.216825).

Где парковаться?

В Орле более 100 стоянок и паркингов. Но найти свободное место в центре в выходной бывает сложно. Можно оставить авто на платной стоянке (100 рублей в час), у гостиницы или на бесплатной парковке в отдалении от центра.

Где остановиться?

Знаменская Богатырская Застава, ПГТ Знаменка, Заречная улица, 22 (52.905672, 35.991974)

Отличное место для тех, кто хочет совместить экскурсии с отдыхом от городской суеты и полной перезагрузкой. Гостиница расположена в живописном Стрелецком лесу, сразу за городской чертой, всего в 500 м от Орла. Гости погружаются в особенную атмосферу – отель обнесен частоколом со сторожевыми башнями, а уютные деревянные дома напоминают сюжеты русской сказки.

Завтрак входит в стоимость. В кафе можно попробовать хлеб и горячие блюда, приготовленные в русской печи, выпить чая из самовара.

Сюда любят приезжать туристы с детьми — в стоимость проживания включено посещение контактного зоопарка с гусями, утками, кроликами, енотами, оленями. Перед гостями часто выступают русские богатыри с мечами и булавами. Можно совершить и прогулку по реке на деревянной ладье.

Есть спа-центр с бассейном, Wi-Fi и парковка.

Знаменская Богатырская застава

Ривер Хаус, Покровская улица, 28 (52.971197, 36.073116)

Камерная гостиница в стиле минимализма для тех, кто ценит тишину и уединение. Находится совсем рядом с набережной Оки. Сделан свежий ремонт, повсюду безупречная чистота. Номера с усиленной звукоизоляцией – в них всегда тихо и уютно. Для гостей есть все необходимое, включая чайную станцию и холодильник. Wi-Fi и парковка — бесплатные.

Loft, Карачевская улица, 68В (52.955694, 36.056225)

Отель расположен в центре, большинство достопримечательностей в шаговой доступности. Можно снять номер или апартаменты (в том числе двухуровневые) для большой семьи или компании.

В цену проживания включен завтрак, за отдельную стоимость можно пообедать в баре. Есть бесплатный Wi-Fi и большая охраняемая парковка.

Где поесть?

Трактир «ПельменовЪ», улица Салтыкова-Щедрина, 34 (52.973045, 36.064753)

В кафе постарались воссоздать дух и традиции русских трактиров XVII-XVX веков. В меню много блюд, приготовленных по дореволюционным рецептам.

Популярностью пользуются пельмени и вареники ручной лепки с разнообразными начинками, купеческая солянка за 170 рублей, уха по-чухонски с семгой за 190 рублей, селянский курник из печи за 230 рублей и черемуховый торт за 220 рублей.

Средний чек: 500-700 рублей.

Трактир «ПельменовЪ»

Цоколь Bar&Grill, улица Русанова, 21А (52.962734, 36.085069)

Приятное место, славящееся большими порциями. Разнообразное гриль-меню, широкий выбор бургеров по 490 рублей, пасты (средняя цена 400 рублей) и брускетты (самые популярные — «Братья Карамазовы» и «Три сестры»). Есть детское меню, блюда для веганов.

Средний чек: 800-1000 рублей.

Столовая Сели-Поели, улица Фомина, 1 (52.967141, 36.076522)

Бюджетное кафе-столовая в центре города – для тех, кто спешит быстро пообедать в формате «первое, второе и компот» между экскурсиями. Здесь разнообразное меню (в том числе детское), домашняя атмосфера и радующие глаз цены.

Средний чек: 400-500 рублей.

Что посмотреть?

Собор Богоявления Господня (Богоявленский собор)

Богоявленская площадь, 1 (52.965937, 36.069749)

Старейший собор города, увековеченный в произведениях Николая Лескова. Первый деревянный храм был построен в 1636 году, во время восстановления города после Смуты. В конце XVII века сгорел и был вновь построен в камне в начале XVIII века. С тех пор собор пор несколько раз перестраивался и ремонтировался, и в его облике можно увидеть смешение нескольких архитектурных стилей: барокко, русского стиля, классицизма.

Внутри — красивейшие росписи, изображающие библейские сюжеты. Звучит единственный в Орле мужской церковный хор. Сюда приходят набрать святой воды из источника и помолиться перед чудотворной иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Жители Орла рассказывают удивительную историю ее исчезновений и возвращений. Впервые икона появилась в храме в 1848 году. Ее принесли из Гостиного Двора, который вскоре после этого сгорел дотла. После революции икона пропала и считалась утраченной. В 1990 году святыню вернул житель Орла, который хранил ее долгие годы, пока не услышал во сне голос Богородицы, велевшей ему вернуть икону в храм.

В 2004 году святыню вновь украли из храма. Коллекционер, которому ее продали, уверяет, что ничего не знал о происхождении иконы. Начал искать сведения о ней в интернете и внезапно увидел перед собой лик Богородицы. Горожанин немедленно вернул икону в храм и стал глубоко верующим человеком.

На набережной у Богоявленского собора на двухметровом постаменте установлен первый в России памятник Ивану Грозному.

Мемориальный сквер «Стрелка»

Место слияния рек Оки и Орлика (52.967185, 36.069782)

Места слияния двух рек славяне с древности считали обладающими особой силой. Здесь была построена крепость 1566 года, а к 400-летию города разбили мемориальный сквер.

Сквер освещают в вечернее время, с него открывается красивейший вид на стрелку и панораму города.

Туристы любят фотографироваться у 27-метровой гранитной стелы. На одной стороне памятника можно увидеть герб, на другой – главные события в истории Орла: возникновение города, освобождение войском Минина и Пожарского от интервентов во время Смуты, освобождение от фашистских захватчиков.

Неподалеку — большой памятный камень «Детинец», который поставили здесь в честь основания города.

Литературный квартал

Улица Тургенева, 11 (52.967111, 36.061254)

Признанный объектом культурного наследия историко-литературный квартал находится между улицами Тургенева, 7 Ноября, Максима Горького и Георгиевским переулком.

Можно просто погулять по нему, окунувшись в особенную атмосферу писательского места или посетить один из шести литературно-мемориальных музеев: музей И. С. Тургенева, дом-музей Н. С. Лескова, музей И. А. Бунина, дом Леонида Андреева, музей писателей-орловцев (А. Фет, М. Пришвин, И. Каллиников и другие), дом историка Т. Н. Грановского.

Сложно в каком-то другом городе встретить такую концентрацию музеев. Чтобы побывать во всех, не хватит и целого дня. Большинство туристов в первую очередь стараются посетить музей Тургенева, чьи произведения знакомы с детства.

Обстановка музея погружает в атмосферу дворянской жизни XIX века. Тут представлены личные вещи писателя и его родственников, уникальная мемориальная библиотека из нескольких тысяч томов.

Привлекает внимание мебель. Некоторые предметы привезли из усадьбы Тургенева. Другие, из парижского кабинета писателя, передала музею Полина Виардо – муза и возлюбленная писателя.

Здесь проходят выставки, посвящённые живописи, музыке и театральному искусству.

Ландшафтный парк «Дворянское гнездо»

Улица Октябрьская (52.967326, 36.052006)

Удивительно красивый парк на высоком берегу реки Орлик описан в произведениях классиков русской литературы — И. Тургенева, И. Бунина, К. Бальмонта, Н. Лескова. Жители города считают парк самым романтичным и литературным местом Орла.

Недалеко от входа сохранилась двухэтажная усадьба, в которой жила Евдокия Коротнёва — прототип Лизы Калитиной из романа Тургенева «Дворянское гнездо». Как и героиня романа, Евдокия ушла в монастырь из-за несчастной любви.

По живописным тропинкам парка приятно прогуляться, а со смотровой площадки открывается красивый вид на город.

Центральный банк

Гостиная улица, 6 (52.963499, 36.066829)

Здание коммерческого банка в русском стиле из красного кирпича было построено в 1897–1899 годах архитектором С. Родионовым. Одно из самых красивых зданий в городе и популярное место для фотосессий.

Внутри расположен музей, рассказывающий историю российской финансовой системы. Здесь можно увидеть старинные монеты, банкноты, ценные бумаги, форму банковских служащих и технику для счета.

Улица Ленина и Александровский мост

Улица Ленина (52.964419, 36.065221)

Главная пешеходная улица города начинается Ленинским (до революции Александровского) мостом, который соединяет берега реки Орлик. Он был построен в 1880 году, в 1943-м при отступлении фашистов был взорван, позже восстановлен. Последняя реконструкция моста была проведена в 2006 году.

Обязательно прогуляйтесь по мосту. Вам откроются живописные виды на реку, построенный в начале XIX века Успенский собор Михаила Архангела, Тургеневский мост и исторические постройки.

Улица Ленина

Сразу за мостом начинается 660-метровая улица Ленина со старинными зданиями, которые хранят атмосферу купеческого города. Классицизм, барокко, модерн — любимые тогдашней знатью стили встречаются здесь практически на каждом шагу.

Улицу проложили еще в конце XVIII века. Называлась она тогда Болховской и с самого начала считалась главной улицей города. В начале XIX века ее первую замостили каменной брусчаткой, которая частично сохранилась. Здесь селились дворяне, а купцы открывали для богатых клиентов многочисленные лавки. Улица считалась красивейшей – о Болховской писал И. Бунин в романе «Жизнь Арсеньева», а поэт Петр Потемкин посвятил улице стихи «Как пройдешь по Болховской».

Обратите внимание на дом 19 – здесь находилась гостиница «Иордан», в которой часто бывал И.С. Тургенев, и библиотека редакции «Орловского вестника» — сюда любил заходить И.А. Бунин.

Туристы любят фотографироваться у дома 32/34 – он выглядит настолько плоским и узким, будто состоит из одной стены. Такая иллюзия создается благодаря одной из боковых стен, расположенной под углом 45 градусов.

Национальный парк «Орловское Полесье»

Поселок Жудерский, улица Лесная, 1 (53.252958, 35.295688)

Национальный парк площадью более 77 тысяч га находится на северо-западе области на расстоянии 80 км от Орла. Из города туда можно доехать по внутриобластному Наугорскому шоссе через село Знаменское — село Льгов — поселок Жудерский.

В здешних лесах любил охотиться И.С. Тургенев (все мы помним «Записки охотника). Тут, по легенде, состоялась битва Ильи Муромца с Соловьем Разбойником.

Сегодня самая большая гордость национального парка — вторая по численности в мире популяция зубров (первое место у Беловежской пущи). Здесь можно встретить лосей, благородных пятнистых оленей, кабанов, косуль. На берегах водоемов водятся редкие животные – русская выхухоль, бобры, выдры, ондатры.

Всего в национальном парке обитают 285 видов позвоночных животных (из них 89 краснокнижных), растут 940 видов растений (23 занесены в Красную книгу).

Туристы ходят по экотропам разной протяженности в сопровождении экскурсовода, есть автомобильные экскурсии, обустроены места для отдыха и пикника. На территории находится зоопарк (запись на экскурсии по телефонам на сайте).

Неподалеку расположены четыре гостиницы, где можно пообедать в ресторане и снять номер, если решите остаться на ночь.

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