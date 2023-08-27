5 правил питания для водителей: что точно не стоит есть за рулем

В этой статье мы не будем агитировать за ЗОЖ – вы и так знаете, что питаться нужно правильно. А вот как это делать, если вы много времени проводите в дороге, сейчас выясним у специалиста Роспотребнадзора.

Фраза: «Скажи мне что ты ешь, и я скажу, кто ты есть», оказывается, совсем недалека от истины. Ученые из Китайской академии наук провели масштабное исследование, в котором приняли участие 389 мужчин-дальнобойщиков. Специалисты определили взаимосвязь между типом питания водителей и их поведением за рулем. Выяснилось, что к безопасному вождению склонны люди, питающиеся правильно и употребляющие в достаточном количестве овощи, молочные и зерновые продукты. А вот у любителей жирной пищи и продуктов с высоким содержанием сахара чаще наблюдается опасный стиль вождения, что повышает риск ДТП. Все потому, что такие предпочтения приводят к хронической усталости и низкой способности к концентрации.

Не спорим, здоровое питание для тех, кто много времени проводит за рулем, – задача со звездочкой. Трудно контролировать свежесть продуктов, да и меню в придорожных кафе редко отличается сбалансированностью и разнообразием. Но питаться правильно все же можно даже в кочевом режиме, если соблюдать нехитрые правила.

1. Не ждите, пока проголодаетесь

Важно не только что мы едим, но и как часто. Общие рекомендации врачей таковы: желательно питаться 5-6 раз в день, чтобы перерыв между приемами пищи был не более 4 часов.

При такой схеме желудок и мозг не успеют проголодаться, что позволит избежать внезапных срывов на вредные снеки или бургеры. А еще долгий перерыв в еде снижает сахар в крови, вследствие чего у вас падает концентрация внимания. При этом плотный перекус после такой паузы вызывает сонливость. Согласитесь, это явно не те эффекты, на которые рассчитываешь в поездке.

Для мужчин, труд которых связан со значительными физическими усилиями (в том числе для водителей), норма составляет от 3200 до 3700 калорий в сутки. Но тут все индивидуально, многое зависит от вашего возраста и состояния организма, так что лучше предварительно проконсультироваться с врачом. Контролировать сытность порций максимально просто благодаря мобильному счетчику калорий. В магазинах приложений их сейчас много. Главное – ввести подсчет в привычку.

Мнение эксперта

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

— В идеале должно быть минимум три полноценных приема пищи: завтрак, обед и ужин. Между ними необходимо устраивать перекусы, чтобы избежать сильного чувства голода, который приводит к последующему перееданию, и поддержать уровень сахара в крови. Таким образом, в день получается 5 приемов пищи, последний из которых должен быть не менее чем за 2 часа до сна.

Кстати, для перекусов лучше выбирать продукты с невысокой калорийностью: фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, йогурт, кефир. Не стоит перекусывать чипсами, конфетами, кондитерскими изделиями.

2. Возьмите в дорогу твердые овощи и фрукты

Твердые продукты – оптимальный вариант для тех, кто много времени проводит за рулем. Во-первых, не нужно изощряться, чтобы их приготовить. Во-вторых, кожура таких овощей и фруктов содержит необходимую для организма клетчатку. Она не только очищает кишечник, но и дает дополнительное чувство сытости. Наконец, твердые овощи и фрукты можно довольно долго хранить в машине, не опасаясь, что случайно их раздавишь.

3. Добавьте «успокаивающие» продукты

Сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с нервной системой – весьма распространенные явления у людей, проводящих много времени за рулем. Причина тому – не только малоподвижный образ жизни, но и всякие стрессовые ситуации на дороге. Отбросим философские советы в духе «меньше стрессуйте» и «научитесь принимать ситуацию как есть» – они не особо работают. А вот что действительно эффективно для профилактики стресса, так это продукты, богатые витаминами. Бонусом можно еще и общее состояние организма поправить. Чтобы вам не пришлось долго и мучительно вчитываться в составы продуктов, мы подготовили такую таблицу:

Продукты Полезные вещества Эффект цельнозерновой хлеб, красное мясо, печень витамины группы В Прилив сил, нормальное функционирование нервной системы, сердца и мышц лосось, скумбрия, тунец, грецкие орехи, яичные желтки жирные кислоты Омега-3 Улучшение работы мозга и сердечно-сосудистой системы, снижение риска развития заболеваний сердца и атеросклероза, повышение иммунитета авокадо, капуста, чеснок, помидоры глутатион Профилактика хронической усталости, укрепление иммунитета, повышение мужской фертильности и вывод токсинов Лимоны, грейпфруты, апельсины и мандарины, сельдерей витамин С Укрепление иммунитета, повышение работоспособности и снижение утомляемости Морковь провитамин A и бета-каротин Минимизация уровня стресса, положительное влияние на зрение, повышение прочности костей Бананы, сыр, яйца, индейка и орехи триптофан Улучшение настроения, снижение тревожности, нормализация сна Овсяная каша магний Борьба с бессонницей, предотвращение головных болей, противодействие депрессии и стрессу, стабилизация работы опорно-двигательной системы

Мнение эксперта

Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание»:

— Длительную выносливость организму дают белки и сложные углеводы, а также витамины группы В и витамин С. Поэтому в рационе водителя обязательно должны быть мясо, рыба, крупы, овощи, фрукты, бобовые.

Среди продуктов, увеличивающих концентрацию внимания, можно выделить зеленые листовые овощи (различные виды салата, укроп, шпинат, зелень сельдерея и другие), рыбу жирных сортов, ягоды, орехи. Помните, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно постоянно поддерживать здоровый и сбалансированный рацион.

4. Ешьте в проверенных кафе

Расстройства ЖКТ способны сделать любую поездку «незабываемой». Чтобы в памяти сохранялись только приятные впечатления, заранее изучите информацию о придорожных заведениях общепита. Помимо негативных отзывов в интернете есть еще несколько признаков, которые должны насторожить вас при посещении кафе:

Отсутствие других посетителей . В дороге почти никогда не подводит золотое правило дальнобойщика: если у заведения припарковано много автомобилей, значит здесь вкусно и хорошо кормят.

Грязные столы. Если сотрудники кафе не следят даже за чистотой столов в зале, представьте, что творится у них на кухне, скрытой от глаз посетителей.

Бардак в туалете. Опрятный санузел – еще один индикатор заботы о гостях кафе.

Сильный запах еды. Навязчивый аромат с кухни свидетельствует о том, что в заведении плохо работает вытяжка либо она вовсе отсутствует. А это уже нарушение санитарных норм, причем чаще всего не единственное.

Пища на раздаче стоит в открытом виде. Неизвестно, сколько пыли, насекомых и бактерий повидали эти котлеты или макароны прежде, чем попасть к вам в тарелку.

Кстати, знаете ли вы, что в России нет запрета на посещение кафе со своей едой? Исключение – наличие такого пункта во внутренних правилах конкретного заведения. Если его нет, спокойно усаживайтесь за столик и доставайте припасенные бутерброд и термос. В случае претензий от персонала ссылаться можно на пункт 5 Правил оказания услуг общепита: раз нигде не написано, что со своим нельзя, значит, можно.

5. Не храните еду про запас

В идеале есть в дороге только ту еду, которую вы приготовили сами. Так вы будете уверены в ее качестве. Но опять же - не забывайте про чистые руки и мытый инвентарь для приготовления. А еще не храните приготовленные блюда дольше положенного срока. Малейшие подозрения – сразу на выброс.

По просьбе «За рулем» специалисты Роспотребнадзора составили список максимально простых рекомендаций, чтобы не получить отравление в дальней дороге. Сохраните себе в заметки:

✅ Регулярно мойте руки с мылом. Если нет возможности промыть их под проточной водой, пользуйтесь антибактериальным гелем или салфетками.

✅ Мойте овощи, фрукты и ягоды перед употреблением. Если на них появились признаки порчи, вмятины, пятна, трещины – не ешьте такие продукты.

✅ Берите в дорогу еду, которая хранится долго, перевозите продукты в термосумке. Если есть подозрение, что продукт испортился, сразу же выбросите его.

✅ Пейте только бутилированную или кипяченую воду.

✅ В кафе лучше заказывать блюда, прошедшие глубокую термическую обработку.

✅ Не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли, например, на трассе.

✅ Избегайте заведений, где явно нарушены санитарные нормы (например, грязные окна, двери, столы, отсутствуют места, где можно помыть руки).

Вместо заключения

Как видите, здоровая еда в дороге может быть простой, недорогой и вкусной. Главное в этом деле – регулярность. Считается, что даже у самого заядлого фаната острых куриных крылышек привычка питаться правильно вырабатывается за 21 день. Так это или нет, предлагаем вам убедиться на личном опыте. Начать обратный отсчет можно уже сегодня.

Счастливого пути!

Еще больше информации о здоровом питании – на онлайн-ресурсе Роспотребнадзора здоровое-питание.рф