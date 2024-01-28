Едем в Истру – 7 причин побывать в русской Палестине

«За рулем» подготовил краткий автогид для поездки в Истру

Известность эти земли получили в 1656 году, когда село Воскресенское, находившееся на месте современной Истры, купил патриарх Московский Никон (1605-1681). Красивые пейзажи так впечатлили патриарха, что он решил основать здесь город-храм, который станет подобием святого Иерусалима.

В 1781 году село стало уездным городом Воскресенском. А в 1930 году Воскресенск переименовали в Истру по названию реки, протекающей через город. Река же получила свое название еще в XV веке – в переводе с наречия живших здесь балтийских племен Истра означает «поток, стремнина».

За две недели фашистской оккупации (с 26 ноября по 10 декабря 1941 года) Истра была серьезно разрушена. Восстановлением города занимался знаменитый архитектор Алексей Щусев.

Сегодня город - настоящий музей архитектуры XVII-XVIII века под открытым небом.

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь

Как доехать?

Самый короткий путь до Истры – по Волоколамскому шоссе через Красногорск. Правда, большая часть маршрута проходит в городской черте – придется то и дело останавливаться на светофорах и даже стоять в затяжных пробках.

Лучше поехать по более длинному, но менее загруженному маршруту трассы М-9. На развязке на 56-м км надо свернуть направо – так вы попадете в Истру через поселок Пионерский.

С заправками проблем не будет – на маршруте расположены более 25 АЗС (бензин, дизель, газ), среднее расстояние между заправками не превышает 10 км. В Истре есть три станции зарядки электрокаров Мосэнерго – площадь Революции, 9 (55.914411, 36.857840); улица Ленина, 3 (55.904848, 36.856583); улица Босова, 8а (55.908584, 36.869532).

Где парковаться?

В Звенигороде более 25 стоянок и паркингов. В том числе есть бесплатная парковка у подножия крепостных валов Новоиерусалимского монастыря – главного туристического объекта города.

Найти свободное место в центре в выходной, особенно если он совпадает с православным праздником, бывает сложно. Лучше оставить автомобиль у гостиницы или на парковке в отдалении от центра. Хотите приехать, когда туристов поменьше? Выбирайте дату, свободную от праздников, в церковном календаре.

Где остановиться?

Гостиница «Восточная», улица Советская, 5 (55.920890, 36.849674)

Гостиница расположена всего в 700 м от музея Новый Иерусалим. В номерах с высокими потолками есть все необходимое, включая бесплатный Wi-Fi. По утрам в гостинице сервируют континентальный завтрак. Есть удобная парковка, правда, за дополнительную плату. Здесь часто останавливаются паломники.

Гостевая изба на Истре, улица Центральная, 6 (55.909822,36.834457)

Расположена в 15-20 минутах ходьбы до центра, среди одноэтажных частных домиков с садами. Комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi стилизованы под старину. В интерьере использованы предметы старого русского быта: маслобойки, прялки, ухваты, самовар, печь, резные наличники. В любое время гостей ждет бесплатный чайный стол. На территории есть детский городок и бесплатная парковка с круглосуточным видеонаблюдением.

Отель «Ливадия», улица Советская, 15 (55.920265, 36.856792)

Расположен на живописном берегу Истры, из окон открывается вид на Новоиерусалимский монастырь. Гости могут посетить баню и сауну, спортзал. Неподалеку от отеля зимой заливают каток. В современных номерах есть все необходимое для комфортного проживания. Wi-Fi и охраняемая парковка для гостей бесплатны.

Где поесть?

Семейное кафе «Дача», улица Главного Конструктора В.И. Адасько, 11 (55.913167, 36.860948)

Уютное кафе ориентировано на посетителей с детьми. Открывается уже в 8 утра, в разнообразном меню есть блюда традиционной русской кухни (борщ, вареники, бефстроганов, фермерский цыпленок); итальянские пасты, ризотто и пицца; французское фрикасе. Есть детская зона, настольные игры.

Средний чек: 1500 рублей.

Ресторан «Вински Подрум», Воскресенская площадь, 2а (55.904216,36.856977)

Славящийся большими порциями ресторан балканской кухни. Особенно гости хвалят плескавицу, форель, рулеты из свинины, горячую халву. Приятный бонус – кувшин вина в подарок. Керамическая посуда в народном стиле, интерьер с фольклорными деталями, живая музыка – все соответствует заявленному балканскому колориту.

Средний чек: 1500 рублей.

Трапезная «У государева дворца», улица Советская, 2, строение 3 (55.920924,36.844243)

Расположена внутри крепостных стен монастыря «Новый Иерусалим». Из окон трапезной открывается вид на величественный Воскресенский собор и его колокольню. В меню приготовленные по монастырским традициям супы, мясные, рыбные и овощные блюда, разнообразные салаты, согревающий сбитень и свежая выпечка.

Средний чек: 450 рублей.

Достопримечательности

Ново-Иерусалимский мужской монастырь

Улица Советская, 2 (55.921536, 36.852522)

Основатель обители патриарх Никон (1605-1681) собирался воссоздать в Подмосковье евангельские места Святой Палестины. На выкупленных им землях создавались собственные Вифлеем, Назарет, Капернаум, Гефсиманский сад, горы Фавор, Елеон и Сион. На горе Сион в 1656 году был построен мужской монастырь.

В 1900-х годах Новый Иерусалим стал православной Меккой – ежегодно его посещали десятки тысяч паломников. После революции в 1919 году монастырь был закрыт. А во время фашистской оккупации значительная его часть была взорвана. По легенде, британцы предлагали Сталину восстановить монастырь на средства британской короны, однако вождь отказался, рассудив, что страна сама должна восстанавливать свои памятники.

Последняя реставрация обители была окончена в 2019 году. Сегодня действующий монастырь с белыми стенами храмов и бирюзовыми куполами выглядит красиво и величественно в любую погоду. И даже в сумерки – благодаря уникальной подсветке.

Монастырские постройки окружены крепостной стеной в форме шестиугольника. Высота стен – 9 м, ширина – 3 м, общая протяженность – 920 м. По стенам можно прогуляться, вам откроются красивейшие виды на ухоженную территорию монастыря и его окрестности.

На изломах и в углах стен находятся 8 башен, названные в честь башен Иерусалима: Варуха, Инноплеменничья, Ефремова, Давидов дом, Сионская, Гефсиманская и Дамасская.

На экскурсии посетителей ждет подробный рассказ об истории храма и чудесных историях, связанных с его постройкой.

После можно перекусить в трапезной (в холодное время года особенно хорош согревающий сбитень), блинной и вареничной. Работают книжная, ювелирная и сувенирная лавки. Парковка для посетителей бесплатна.

После обеда обязательно прогуляйтесь по дорожке, покрытой мелким камнем, до Гефсиманского сада, к скиту Святого Никона – основателя монастыря. По пути можно набрать целебной воды из Силоамского родника. Эту воду ежегодно освящают на праздник Богоявления.

Воскресенский собор

Улица Советская, 2 (55.921536, 36.852522)

Златоглавый собор в стиле барокко – главная святыня монастыря и единственное практически точное воспроизведение Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Его даже строили по чертежу, модели и замерам, привезенным из Палестины.

Здесь, как и в Храме Гроба Господня, хранятся три главные святыни христиан.

На втором ярусе храма находится Голгофа – место распятия Спасителя. Здесь установлен крест из кипариса, привезенный в XVII веке патриархом Никоном из Палестины. Он одного размера с Крестом Господним из Иерусалима.

Кувуклия — небольшая часовня с главной святыней, Гробом Господним.

Камень помазания – на него возложили снятое с креста тело Христа, чтобы умастить миррой.

Поражает воображение позолоченный 12-ярусный иконостас высотой 24 метра с иконами, изображающими Деву Марию с младенцем Иисусом, 12 апостолов и святых.

Несмотря на внушительную высоту, Воскресенский Собор кажется легким и воздушным благодаря шести десяткам вытянутых окон в куполе-шатре.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Ново-Иерусалимская набережная, 1 (55.926645, 36.844374)

Музей находится недалеко от монастыря на противоположном берегу Истры. Можно дойти пешком по красивейшему парку, мимо скита патриарха Никона, далее по пешеходному мосту через реку.

«Новый Иерусалим» - самый крупный подмосковный музей. Его сложно осмотреть за один день – сегодня здесь хранятся более 180 тысяч экспонатов.

Одна из постоянных экспозиций посвящена истории Воскресенского Новоиерусалимского монастыря и жизни его основателя патриарха Никона, известного своими церковными реформами, которые привели к расколу Русской церкви и возникновению старообрядчества.

Также постоянной является экспозиция русского искусства XVI — начала XX века. Можно увидеть шедевры кисти Саврасова, Айвазовского, Боровиковского, Аргунова, Тропинина и многих других живописцев. Представлены редкие иконы – от Средневековья до Нового времени.

В «Особой кладовой» выставлены предметы церковной утвари из драгметаллов и шитье работы мастеров Золотой и Серебряной палат Московского Кремля XVII века. Например, Евангелие, украшенное золотом и драгоценными камнями (его отец Петра I царь Алексей Михайлович Романов подарил Саввино-Сторожевскому монастырю). Постоянно обновляются временные экспозиции, представляющие коллекции оружия, редких книг, картин, материалов археологических раскопок, рукописей, фотографий, монет.

В музее есть сувенирный магазин, кафе, работают мастер-классы по рисованию и лепке.

Детский интерактивный центр «Экспонариум»

Ново-Иерусалимская набережная, 1 (55.926023, 36.844402)

Для детей на территории музея «Новый Иерусалим» открыт интерактивный центр «Экспонариум», который в игровой форме знакомит с историей, культурой, наукой и природой Подмосковья. Ребята смогут научиться узнавать животное по следу, птицу по щебету, нарисовать картину на интерактивном мольберте, попробовать себя в качестве звонаря, спроектировать русскую усадьбу, разобрать и собрать самовар.

Выставка старых автомобилей 1940-1970 гг.

Улица Панфилова, 46 (55.914574,36.840314)

На постаменте перед истринским автопарком установлены: Запорожец ЗАЗ-965А (1960-1969 годы выпуска); Москвич-401 (1954-1956); Москвич-407 (1958-1963); «Победа» ГАЗ-М20 (1946-1958); ВАЗ-2101 Жигули (1970-1983 г); автобус малого класса ПАЗ-672 (1968-1990).

Коллекция небольшая, но очень трогательная.

Ленино-Снегиревский военно-исторический музей и мемориал памяти

Деревня Ленино, 97 (55.881273, 37.052119)

Музей расположен там, где советские войска остановили рвущихся к Москве гитлеровцев. Рассказывает об основных событиях Великой Отечественной войны.

Для посетителей работают два выставочных комплекса: военно-исторический музей Боевой Славы и танковый музей под открытым небом – здесь выставлена военная техника времен Великой Отечественной войны.

В залах более 15 тысяч экспонатов, среди которых оружие (в том числе трофейное), военная форма, фотодокументы, личные вещи бойцов. Сотрудники музея проводят интерактивные экскурсии, военно-исторические квесты и викторины.

Неподалеку от музея - мемориальное кладбище, где покоятся более 2500 павших воинов.

На улице выставлена тяжелая боевая техника: танки (среди которых немецкий Тигр и два американских Шермана), самоходные установки, минометы, гаубицы, зенитные орудия. На все можно залезать, все можно потрогать – это приводит в восторг как мальчишек, так и взрослых.

Расстояние от Истры по Волоколамскому шоссе - 13,2 км (примерно 20 минут езды). Парковка для посетителей бесплатная.

Парк скульптур Сергея Казанцева

Деревня Борзые, улица Центральная, 65 (55.828570,37.051508)

Парк скульптур расположен в 20 км от Истры. На открытом воздухе, на территории 2 га выставлены более 300 работ известного во всем мире российского скульптора Сергея Казанцева – его скульптуры хранятся в Эрмитаже, Третьяковской галерее, в галереях Европы. Созданию парка художник посвятил 30 лет.

После экскурсии гостей ждет чаепитие. Можно принять участие в мастер-классе по лепке из глины, а также заказать любую скульптуру, в том числе по фотографии. Запись на экскурсию предварительная.

Сыроварня Олега Сироты

Деревня Дубровское, Истринская сыроварня (55.873938, 36.717638)

Здесь производят более 10 сортов сыра, а также сметану, йогурты, сливочное масло, выпекают хлеб и булочки. Все можно продегустировать и купить.

На экскурсии можно через стеклянные стены увидеть весь цикл приготовления сыра, посетить коровник, погулять по ферме, где обитают фазаны, куры, кролики, козы. Детей ждет тематический квест и квиз, взрослые могут принять участие в винно-сырной дегустации и мастер-классе по утренней дойке.

На территории работают кафе и магазин. Запись на экскурсии предварительная.

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