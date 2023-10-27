На выходные в Сергиев Посад – к святыням и балбешникам

Краткий гид для тех, кто едет на автомобиле в Сергиев Посад

Как добраться

Сергиев Посад – единственный из городов Подмосковья, включенный в маршрут Золотого Кольца. Название он получил в результате Губернской реформы 1782 года. Тогда Екатерина II подписала указ, учреждающий Сергиевский посад. До этого говорили «еду к Троице» – в честь основного Троицкого собора Лавры. Поселения вокруг называли Троицкими слободами.

В этом городе удивительным образом сохранились символы разных эпох. От времен татаро-монгольского ига до периода советской и постсоветской власти. В его истории множество любопытных фактов, событий и загадок.

А еще Сергеев Посад идеально подходит для автопутешествия. Город расположен всего в 55 километрах от столицы. По Ярославскому шоссе без пробок доберетесь меньше чем за час.

Тем не менее, многие гости останавливаются здесь на ночь. Просто для того, чтобы больше узнать и подольше побыть в теплой комфортной атмосфере этого патриархального города.

Ни с гостиницами, ни с парковками в Сергиевом Посаде проблем нет.

Троице-Сергиева Лавра - ансамбль из 11 храмов (два из которых за стенами монастыря), 13 башен и монастырских стен. Входит в список архитектурных шедевров ЮНЕСКО.

Игрушечная столица

Сергиев Посад – духовная столица России. Главный религиозный символ – Троице-Сергиева Лавра, основанная Сергием Радонежским. Но традиционно у монастырских стен шла и бойкая торговля. Отсюда везли много игрушек, сделанных в окрестных слободах. Игрушки тогда называли «потешным товаром», а мастеров – балбешниками.

К XVIII веку производство игрушек стало основой экономики города. В советские годы Сергиев Посад переименовали в Загорск, а неофициально его стали называть «игрушечной столицей». Здесь построили единственный НИИ игрушки, где в 1959 году разработали маленькие искусственные елочки.

Сергиев Посад – родина русской матрешки. Первую в конце XIX века сделали художник Сергей Малютин и токарь Василий Звёздочкин. Сегодня десятки кустарей профессионально занимаются росписью матрешек. И у каждого свой стиль. Все произведенные здесь матрешки называют загорскими.

Ильич из колоколов

Перед Лаврой установлены два памятника: Сергию Радонежскому и Ленину. Бюст вождя мирового пролетариата особенный. Хотя бы потому, что это первый памятник Ленину и он создан на основе его посмертной маски.

Интересен и другой факт. Скульптур Сергей Меркулов отлил его... из сбитого с колокольни Лавры колокола.

В 1930-1931 годах Рудметаллторгу на переплавку из Троице-Сергиевой Лавры сдали 19 колоколов общей массой 8165 пудов. Находящемуся в монастыре музею оставили несколько небольших, отлитых в XV-XVII веках.

За характерный цвет горожане прозвали бюст «черным Лениным». Его автор, скульптор Сергей Меркулов, снимал посмертные маски для изготовления памятников с Льва Толстого, Маяковского, Булгакова, Клары Цеткин, Циолковского, Эйзенштейна и еще более трехсот известных людей.

«Троица» Рублева

Главный храм Лавры, Троицкий собор, – первый каменный и самый старый храм монастыря. Главную храмовую икону «в похвалу Преподобному Сергию» написал Андрей Рублев.

Иконы и фрески Троицкого собора также выполнены в XV веке артелью мастеров под руководством преподобного Андрея Рублева и Даниила Черного.

Это та самая «Троица», вокруг которой шли долгие споры: где ей следует находиться? Только в этом году ее передали Русской православной церкви, и после реставрации она должна занять прежнее место в Троицком соборе Лавры. До этого икона почти век хранилась в Третьяковке.

Верующие едут в Лавру, чтобы приложиться к покоящимся в Успенском соборе мощам Преподобного Сергия Радонежского.

Икона Святой Троицы написана Андреем Рублевым в начале XV века. До 1917 года она находилась в Троицком соборе. А после революции была выставлена в Государственной Третьяковской галерее.

Царь-колокол

Самое высокое сооружение монастыря – 88-метровая колокольня. Ее строили с 1741 по 1768 годы по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Ухтомского.

Первоначально на ней было 42 колокола, в том числе «Царь-колокол», тёзка московского. В 1930 году его, как и прочие колокола Лавры, уничтожили.

В начале этого века колокольню отреставрировали и заново отлили большие благовестные колокола: «Первенец», «Благовестник» и «Царь-колокол». Последний весит 72 тонны и является самым большим действующим колоколом.

Кстати, на третьем ярусе часовой шахты можно увидеть след мелкого хулиганства из прошлого века. Некто оставил традиционную надпись о том, что побывал здесь: «Сурнинъ, 1901».

Колокола для Лавры отливали на Балтийском судостроительном заводе. В Сергиев Посад их доставляли на спецпоезде.

Тайна Годуновых

В Лавре много захоронений. Здесь покоятся Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Борис Федорович Годунов, его супруга и дети: царь Федор II Годунов и царевна Ксения. С захоронением связано много странного.

Например, похоронены Годуновы не в лежачем, а в сидячем положении. И усыпальница в Лавре – третье место их погребения. Царские останки изначально упокоились в Кремле, но в Смуту были выкопаны, осквернены и брошены в могилу с бездомными. И лишь позднее с почестями перезахоронены в Лавре.

Но даже в монастырских стенах останки Годуновых не обрели покой. После войны историки обнаружили, что погребенные тела обезглавлены. Вероятно, это случилось, когда в склепе проживали… беспризорники.

Церковный Эрмитаж

Осмотр стоит начать с Церковно-археологического кабинета (ЦАК) Московской духовной академии, который часто называют «церковным Эрмитажем». В музее есть подлинники Васнецова, Сурикова, Нестерова, Поленова.

Экспозиция размещена в бывших Царских чертогах, построенных в 1747 году. В том числе и в Елизаветинской зале, богато украшенной лепниной и печами с изразцами XVIII века.

В музее не только предметы церковного культа, но и бытовые вещи. Например, переданная в знак примирения государства с церковью палехская шкатулка с подписью Сталина.

Колокольня Лавры на 11 метров выше звонницы Новодевичьего монастыря и на 6 метров выше колокольни Ивана Великого.

В кабинете Патриарха Московского и всея Руси Алексия I много личных вещей. Одна из наиболее любопытных - трость с вмонтированными в набалдашник циферблатом. Патриарх считал неуважением при разговоре смотреть на обычные часы. Поэтому отслеживал время таким вот нетривиальным способом.

Уникальный экспонат – кожаные сандалии, в которых хоронили Сергия Радонежского.

Известный тульский мастер Иван Кобылин Большой изготовил для колокольни башенные часы с курантами, которые работали 120 лет. И только в 1905 году их механизм заменили новым.

Вкусный музей и итальянская пицца

Кулинарные специалитеты города – медовые коврижки и цветная карамель ручной работы, называемая ландринами. Коврижки продают в Лавре. А леденцы – в музее «Сергиевская кухмистерская», посвященном истории кулинарии и зарождению в России общественного питания.

Здесь большая коллекция чугунных плит, медной посуды, механических маслобоек, кофемолок и другой старинной утвари. В формате театрализованного представления гостям рассказывают, как без водопровода и электричества готовили те самые ландрины.

При музее есть кафе с аутентичным меню. В нем полсотни блюд, приготовленных по рецептам кулинарных книг начала XX века: «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец и «Практические основы кулинарного искусства» Пелагеи Александровой-Игнатьевой. Посетители хвалят желудевый кофе.

Если время позволяет, наведайтесь в заведение «Пицца от Сильвано», которое расположено в 20 км от Сергиева Посада в поселке Мостовик. Шеф-повар – итальянец, влюбившийся в российскую журналистку и открывший аутентичную пиццерию в Подмосковье. Мука и ингредиенты из Италии, опыт предков и любовь к жене – секрет приготовления безупречных 29 сортов пицц.

12 способов побороть сон за рулем тут

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: ТАСС