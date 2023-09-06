#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На выходные в Переславль – зачем туда едут?На выходные в Переславль – зачем туда едут?
Покататься на дрезине, полетать на воздушном...
Посмотрите на этот 45-дюймовый экран! Салон нового GeelyПосмотрите на этот 45-дюймовый экран! Салон нового Geely
Новый Geely Galaxy E8 удивил нереально огромным...
«За рулем» сравнил российское и импортные масла: стоит ли переплачивать«За рулем» сравнил российское и импортные масла: стоит ли переплачивать
Мы провели испытания пяти доступных масел марок...

На выходные в Переславль – зачем туда едут?

Покататься на дрезине, полетать на воздушном шаре, посмотреть, с чего начинался российский флот, поесть местной селедки... И это далеко не полный перечень дел для тех, кто собрался посетить Переславль-Залесский.

Как добраться

В Карелию на автомобиле – подробный гид для путешественника

От столицы до Переславля-Залесского по Ярославскому шоссе (по этой же трассе едут дальше в Ростов Великий, Кострому, Ярославль и Плес) чуть меньше 150 километров. Туристический бюджет города пополняется преимущественно за счет автомобилистов. Просто потому, что нет ежедневного железнодорожного сообщения.

Выехав в десять утра, двигаться будете в плотном потоке. А если стартовать не позднее семи, то к девяти (тогда открываются первые кофейни) будете на месте.

По выходным с Ярославского вокзала в 7:45 уходит «Переславский экспресс». В 10:40 трехвагонный состав-коротышка прибывает в город, обратно поезд отправляется в 18:30.

После его прибытия можно попасть в туристическую пробку на входе в популярные объекты. В городе отвратительно работает такси, и у передвигающихся на машине есть несомненный «джокер».

Туристический пробег по городу составляет 50-70 километров за день: городок растянут вдоль Плещеева озера, также по берегу разбросаны и туристические достопримечательности.

«Кукушка» и «Гараж»

Музей паровозов «Кукушка» – первый частный технический музей в России. Находится в поселке Талицы. Последние пять километров придется ехать по грунтовке. Это самая масштабная и удаленная от города экспозиция. Многие начинают осмотр отсюда.

Дорога в отпуск летом-осенью 2023: куда точно не стоит ездить на авто

Музей обосновался в депо бывшего Талицко-Плещеевского торфопредприятия. Полигоном для экспонатов стала двухкилометровая узкоколейка на Блудово болото.

В музее собрано более 100 единиц железнодорожной техники, бегавшей по узкоколейным дорогам. Это паровозы, дрезины и вагоны конца XIX – середины XX века. Есть комната дежурного по станции середины прошлого века – с аутентичным (не стилизованным) интерьером. В мастерских разместили работающие станки - ровесники паровозов. Очень милым получился вагон, где продают сувениры.

Гостям рассказывают, почему бегающие по узкоколейке составы прозвали «кукушкой» – посвистывание паровоза имело характерный звук.

Гвоздь экскурсионной программы – катание на дрезине. Если приехать в сырые октябрьские дни, то путешествие среди тумана вдоль пожухлой травы вызывает ассоциации, как при просмотре фильма «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского. Только все в реальности. И это откровенно захватывает.
Гвоздь экскурсионной программы – катание на дрезине. Если приехать в сырые октябрьские дни, то путешествие среди тумана вдоль пожухлой травы вызывает ассоциации, как при просмотре фильма «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского. Только все в реальности. И это откровенно захватывает.
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

За забором от «Кукушки» находится музей автомобильной ретротехники и оружия «Гараж». Мальчишкам всех возрастов здесь очень интересно.

От Невского до Петра

Бензин или электричество — на каком автомобиле выгоднее путешествовать?

История города связана с тремя известными всем именами. Как и Москву, но на пять лет позднее, город основал Юрий Долгорукий. Князь пророчил городку статус столицы Северо-Восточной Руси.

30 мая 1220 года здесь в одном из теремов рядом со Спасо-Преображенским собором родился Александр Невский. Собор – ровесник города (его заложили в 1152 году), свидетель татаро-монгольского нашествия и единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, сохранившийся в первоначальном виде.

По соседству находится храм Александра Невского XVIII века, в нем хранится частица мощей канонизированного князя.

В городе есть и посвященный Александру Невскому музей. Среди его экспонатов – макет древнего города XII века, костюмы воинов времен битвы на Чудском озере. В июне в городе проходят посвященные памяти князя исторические реконструкции, в том числе и Невской битвы.

В Спасо-Преображенском соборе крестили Александра Невского. А спустя четыре года здесь же, несмотря на юный возраст, его посвятили в воины.
В Спасо-Преображенском соборе крестили Александра Невского. А спустя четыре года здесь же, несмотря на юный возраст, его посвятили в воины.

«Якорь» для туристов – музей-усадьба «Ботик Петра Первого», один из старейших музеев России, открытый в 1803 году. И уже больше двух веков экскурсоводы начинают рассказ со слов «в водах Плещеева озера отражаются все паруса России». Правда, если в составе группы есть воронежцы, то сценарий меняют – иначе дискуссии на тему, какой город является колыбелью российского флота, сильно затягиваются.

Центральный экспонат музея – ботик «Фортуна», который юный Петр Алексеевич срубил собственноручно. Здесь в 1689 году начали строить потешную флотилию под руководством голландских корабелов. Годом ранее 16-летний царь впервые посетил Плещеево озеро. Оно восхитило Петра размерами – 50 квадратных километров! «Явно здесь двор и суды сделать», решил царь. На воду летом 1689 года спустили два фрегата и три яхты.

Летом 1783 года в Рыбной слободе на реке Трубеж, где все построенные Петром корабли находились на швартовке, вспыхнул пожар. Единственным уцелевшим оказался бот «Фортуна», стоявший отдельно.
Летом 1783 года в Рыбной слободе на реке Трубеж, где все построенные Петром корабли находились на швартовке, вспыхнул пожар. Единственным уцелевшим оказался бот «Фортуна», стоявший отдельно.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

В соседнем павильоне есть витрина-«корабль» – можно внимательно рассмотреть, как были устроены корабли потешной флотилии. Также воссоздана «комната Петра Первого». В ней хранятся реальные вещи, принадлежавшие Петру, привезенные из переславских монастырей, где останавливался будущий император во время строительства флота.

Монастыри и кино

В Переславле-Залесском находятся пять монастырей. Увлекательных сведений о них наберется на отдельный путеводитель.

Пожалуй, наиболее интересный – это Успенский Горицкий монастырь (XIV в.). В его Надвратной церкви есть часы, где вместо циферблата кириллица. Они датированы 1497 годом. И до сих пор идут!

На территории Успенского Горицкого монастыря расположены две крохотные деревянные часовни. В одной находится статуя Христа, которая послужила декорацией для комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Киноленту снимали в соседнем Ростове Великом, это в 67 километрах.
На территории Успенского Горицкого монастыря расположены две крохотные деревянные часовни. В одной находится статуя Христа, которая послужила декорацией для комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Киноленту снимали в соседнем Ростове Великом, это в 67 километрах.

Во дворе монастыря установлен памятник Юрию Долгорукому. И это, пожалуй, единственный монастырь, который проводит крестный ход на лодках по Плещееву озеру.

Традиция установилась в память о великой княгине Евдокии, жене Дмитрия Донского. В 1382 году она приехала на богомолье в монастырь. Паломничество совпало с вторжением в город татарского войска под предводительством хана Тохтамыша. Монахи спасли жизнь княгине, усадив ее на плот и пустив под покровом тумана по озеру. В память о спасении Евдокия на личные средства восстановила разрушенный татарами Горицкий монастырь.

Продолжение – на следующей странице.

Гвоздь экскурсионной программы – катание на дрезине. Если приехать в сырые октябрьские дни, то путешествие среди тумана вдоль пожухлой травы вызывает ассоциации, как при просмотре фильма «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского. Только все в реальности. И это откровенно захватывает.
В Спасо-Преображенском соборе крестили Александра Невского. А спустя четыре года здесь же, несмотря на юный возраст, его посвятили в воины.
Летом 1783 года в Рыбной слободе на реке Трубеж, где все построенные Петром корабли находились на швартовке, вспыхнул пожар. Единственным уцелевшим оказался бот «Фортуна», стоявший отдельно.
На территории Успенского Горицкого монастыря расположены две крохотные деревянные часовни. В одной находится статуя Христа, которая послужила декорацией для комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Киноленту снимали в соседнем Ростове Великом, это в 67 километрах.
Каждые выходные в небе Переславля парит до десяти аэростатов. В среднем подъем в составе группы стоит 6-8 тысяч за человека.
Вход в «Русский парк» оплачивается однократно, за посещение музеев внутри платить не надо.
Внутри ресторана туристического центра «FISCH HERBERG – сельдь царский посол». Ресторан – лидер по фото в соцсетях: фотографируются как на фоне, так и внутри, где есть печь-голландка, статуя Петра с ростомером и типичный для того времени шкаф-кровать.
На экскурсии «Сырный гурман» к дегустации предлагают сырный сет из девяти сортов. Меню в гастробаре – на основе фермерских продуктов.
У Михаила Колесникова есть проект глэмпингов «Домик на дереве», где домики действительно расположены на деревьях и имеют разную концепцию. Например, есть круглый вращающийся или домик с окном в полу – для наблюдения за проживающими внизу кроликами.
Концепция заведения связана с кино. В номерах есть граффити, посвященные знаковым кинолентам и мультфильмам - от Гарри Поттера и Шерлока Холмса до Тома и Джерри и персонажей «Криминального чтива».
Страницы
12Следующая страница

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлександра Маянцева
Количество просмотров 5
Поделиться:
Оцените материал:
0