На выходные в Переславль – зачем туда едут?

Покататься на дрезине, полетать на воздушном шаре, посмотреть, с чего начинался российский флот, поесть местной селедки... И это далеко не полный перечень дел для тех, кто собрался посетить Переславль-Залесский.

Как добраться

От столицы до Переславля-Залесского по Ярославскому шоссе (по этой же трассе едут дальше в Ростов Великий, Кострому, Ярославль и Плес) чуть меньше 150 километров. Туристический бюджет города пополняется преимущественно за счет автомобилистов. Просто потому, что нет ежедневного железнодорожного сообщения.

Выехав в десять утра, двигаться будете в плотном потоке. А если стартовать не позднее семи, то к девяти (тогда открываются первые кофейни) будете на месте.

По выходным с Ярославского вокзала в 7:45 уходит «Переславский экспресс». В 10:40 трехвагонный состав-коротышка прибывает в город, обратно поезд отправляется в 18:30.

После его прибытия можно попасть в туристическую пробку на входе в популярные объекты. В городе отвратительно работает такси, и у передвигающихся на машине есть несомненный «джокер».

Туристический пробег по городу составляет 50-70 километров за день: городок растянут вдоль Плещеева озера, также по берегу разбросаны и туристические достопримечательности.

«Кукушка» и «Гараж»

Музей паровозов «Кукушка» – первый частный технический музей в России. Находится в поселке Талицы. Последние пять километров придется ехать по грунтовке. Это самая масштабная и удаленная от города экспозиция. Многие начинают осмотр отсюда.

Музей обосновался в депо бывшего Талицко-Плещеевского торфопредприятия. Полигоном для экспонатов стала двухкилометровая узкоколейка на Блудово болото.

В музее собрано более 100 единиц железнодорожной техники, бегавшей по узкоколейным дорогам. Это паровозы, дрезины и вагоны конца XIX – середины XX века. Есть комната дежурного по станции середины прошлого века – с аутентичным (не стилизованным) интерьером. В мастерских разместили работающие станки - ровесники паровозов. Очень милым получился вагон, где продают сувениры.

Гостям рассказывают, почему бегающие по узкоколейке составы прозвали «кукушкой» – посвистывание паровоза имело характерный звук.

Гвоздь экскурсионной программы – катание на дрезине. Если приехать в сырые октябрьские дни, то путешествие среди тумана вдоль пожухлой травы вызывает ассоциации, как при просмотре фильма «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского. Только все в реальности. И это откровенно захватывает.

За забором от «Кукушки» находится музей автомобильной ретротехники и оружия «Гараж». Мальчишкам всех возрастов здесь очень интересно.

От Невского до Петра

История города связана с тремя известными всем именами. Как и Москву, но на пять лет позднее, город основал Юрий Долгорукий. Князь пророчил городку статус столицы Северо-Восточной Руси.

30 мая 1220 года здесь в одном из теремов рядом со Спасо-Преображенским собором родился Александр Невский. Собор – ровесник города (его заложили в 1152 году), свидетель татаро-монгольского нашествия и единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, сохранившийся в первоначальном виде.

По соседству находится храм Александра Невского XVIII века, в нем хранится частица мощей канонизированного князя.

В городе есть и посвященный Александру Невскому музей. Среди его экспонатов – макет древнего города XII века, костюмы воинов времен битвы на Чудском озере. В июне в городе проходят посвященные памяти князя исторические реконструкции, в том числе и Невской битвы.

В Спасо-Преображенском соборе крестили Александра Невского. А спустя четыре года здесь же, несмотря на юный возраст, его посвятили в воины.

«Якорь» для туристов – музей-усадьба «Ботик Петра Первого», один из старейших музеев России, открытый в 1803 году. И уже больше двух веков экскурсоводы начинают рассказ со слов «в водах Плещеева озера отражаются все паруса России». Правда, если в составе группы есть воронежцы, то сценарий меняют – иначе дискуссии на тему, какой город является колыбелью российского флота, сильно затягиваются.

Центральный экспонат музея – ботик «Фортуна», который юный Петр Алексеевич срубил собственноручно. Здесь в 1689 году начали строить потешную флотилию под руководством голландских корабелов. Годом ранее 16-летний царь впервые посетил Плещеево озеро. Оно восхитило Петра размерами – 50 квадратных километров! «Явно здесь двор и суды сделать», решил царь. На воду летом 1689 года спустили два фрегата и три яхты.

Летом 1783 года в Рыбной слободе на реке Трубеж, где все построенные Петром корабли находились на швартовке, вспыхнул пожар. Единственным уцелевшим оказался бот «Фортуна», стоявший отдельно.

В соседнем павильоне есть витрина-«корабль» – можно внимательно рассмотреть, как были устроены корабли потешной флотилии. Также воссоздана «комната Петра Первого». В ней хранятся реальные вещи, принадлежавшие Петру, привезенные из переславских монастырей, где останавливался будущий император во время строительства флота.

Монастыри и кино

В Переславле-Залесском находятся пять монастырей. Увлекательных сведений о них наберется на отдельный путеводитель.

Пожалуй, наиболее интересный – это Успенский Горицкий монастырь (XIV в.). В его Надвратной церкви есть часы, где вместо циферблата кириллица. Они датированы 1497 годом. И до сих пор идут!

На территории Успенского Горицкого монастыря расположены две крохотные деревянные часовни. В одной находится статуя Христа, которая послужила декорацией для комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Киноленту снимали в соседнем Ростове Великом, это в 67 километрах.

Во дворе монастыря установлен памятник Юрию Долгорукому. И это, пожалуй, единственный монастырь, который проводит крестный ход на лодках по Плещееву озеру.

Традиция установилась в память о великой княгине Евдокии, жене Дмитрия Донского. В 1382 году она приехала на богомолье в монастырь. Паломничество совпало с вторжением в город татарского войска под предводительством хана Тохтамыша. Монахи спасли жизнь княгине, усадив ее на плот и пустив под покровом тумана по озеру. В память о спасении Евдокия на личные средства восстановила разрушенный татарами Горицкий монастырь.

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