Дорога в отпуск летом-осенью 2023: куда точно не стоит ездить на авто

Эксперт «За рулем» составил список затяжных ремонтов на популярных у отпускников трассах.

Заправок, мотелей и зон развлечения недостаточно – нужны еще нормальные дороги. Да, их обильно чинят, но все дальние путешественники знают, сколько времени и нервов отнимают именно ремонтные участки. Особенно «реверсы», собирающие километровые колонны, подолгу движущиеся потом за самой медленной фурой.

Летом почти нереально одолеть 500–800 км без ожидания, пока дорожники дадут зеленый свет. Везде какой-то ремонт. А альтернативных путей, дабы объехать масштабные работы, обычно попросту нет.

Качество и цены

Сложно не заметить, что почти все новые, проложенные по «целине» современные четырехполосные дороги – платные. Дублеры уже имеющихся перегруженных шоссе. А чего-то нового бесплатного совсем немного – как правило, это обходы населенных пунктов.

Такая дорога не располагает к расслабляющим поездкам. Да и машину, в общем, портит. Лучше вообще изначально избрать другую цель путешествия, чем так мучиться.

Едем в Питер

Претензий к качеству скоростных дорог почти нет, равно как и к достижимым на них средним скоростям. Но они не всем по карману. Так, проезд по М‑11 Нева на легковушке стоит 2800–3300 рублей. А обещания, что домчать можно часов за шесть, не всегда сбываются: большой участок вокруг Твери не достроен, с платника надо съезжать на старую дорогу М‑10. На ней, как и прежде, много населенки с ограничениями скорости, светофорами и камерами.

Едем в Казань

Когда полностью откроют М‑12 Восток, поездка из Москвы в Казань, как сейчас говорят, обойдется в 3000 рублей. На поезде вообще-то дешевле (если сидя) и не намного дольше. От самой М‑12 до окраины Казани еще километров тридцать по пригородам. Так что к заявленному времени в пути 6,5–7 часов (800 км лупить без остановок?) что-то накиньте. Сколько? Смотря когда приедете – утром или вечером, и в какой день недели. И будет ли идти дождь.

РОСАВТОДОР РУЛИТ Федеральное дорожное агентство содержит почти все федеральные трассы и многие региональные. Ему подчинен нацпроект «Безопасные качественные дороги». Федеральные действительно неплохи – свыше 70% соответствуют нормативам. Назад тянут региональные («нормативны» только 50,1%), которые также входят в так называемую «опорную сеть»: 136 тысяч км, из которых 64 тысячи – федеральные и 72 тысячи – региональные. Это главные артерии, по которым все перемещаются на большие расстояния. В 2022 году отремонтировали 5947 км федеральных, откапиталив 1315,3 км. Это 9,8% «федералок», подчиненных Росавтодору (60,3 тысячи км). Значит, каждая дорога ремонтируется в среднем каждые 10–11 лет. Установленный межремонтный срок эксплуатации федеральных дорог с усовершенствованным покрытием – 12 лет. Концептуальная цель: к 2027 году довести до нормативного состояния 85% дорог опорной сети. Путешественникам небесполезен сайт Росавтодора (rosavtodor.gov.ru), где выложена оперативная информация о предстоящих и текущих ремонтах, в том числе о «реверсах».

Едем в Вологду

Но и скоростных дорог пока что ничтожно мало – около 2000 км. Воспользоваться ими можно только кое-где. А попробуйте быстренько доскочить от Москвы, например, до столь же старинной Вологды – всего-то 450 км. И маршрут такой симпатичный, охватывает города Золотого Кольца.

В Ярославской области обнаружите, что на трех участках идет капремонт с ограничением 40 км/ч и реверсивным движением. Прохождение окружной дороги Ярославля прямо зависит от времени суток – вечером в будни давка. А после Ярославля – двухполоска с изобилием фур и поселений, особо не разгонишься.

Почему так тесно?

Потому что дорожная сеть в целом примерно та же, что и 50 лет назад. Принципиально новых дорог – единицы. Улучшали старые, местами их расширяя. За исключением полностью реконструированных многополосных М‑1 Беларусь, М‑4 Дон, М‑10 Россия и некоторых других. Хотя и там бывают заторы.

Данные Росстата гласят, что протяженность дорог с твердым покрытием (это не только асфальтобетон; утрамбованный гравий тоже) с 1995 по 2005 год у нас уменьшалась. Зато с 2006 года пошла вверх: с 597 до 1115 тысяч км, на 86%. Отчасти благодаря иной методике учета. Но автопарк России за этот же период вырос на 131% – с 25,5 до 59 млн, не считая мотоциклов и прицепов. Очевидно, что при сохранении такой динамики прироста трафик будет ужесточаться, а средние скорости снизятся еще больше.

Ремонт с реверсивным движением на двухполоске – гарантированные простои, с последующим движением «в колонне». Потеря времени определяется длиной участка – иногда очереди на проезд ждем по 15–20 минут.

Жизнь по нормативам

Статистика ГИБДД, кстати, утверждает, что по мере повышения качества дорог аварийность снижается. Самые безопасные сейчас – как раз платники, оборудованные наилучшим образом. В частности, 64% их дистанции освещены ночью.

Вместе с тем, в 31% ДТП с пострадавшими в числе «сопутствующих факторов» указывают «недостатки эксплуатационного состояния и обустройства дорог». А среди недостатков центральную роль играет отсутствие или неразличимость разметки.

Росстат с 2007 года скрупулезно считает доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. В целом по стране было 55,7% «ненормативных», в 2022 году стало 49,4%. Тенденция позитивная, хотя половина дорог по-прежнему не эталон. Причем в Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах цифры менялись в другую сторону – стало хуже! Но и из этого можно извлечь пользу: при планировании маршрутов для туризма мы точно знаем, в каких регионах самые сомнительные дороги.

Дорога М‑8 Холмогоры так выглядит только около Москвы, первые 20 км. Там, где она переходит в четырехполоску, жуткие заторы во второй половине дня – обычное явление. Большей частью магистраль двухполосная.

Топ-10 регионов с самой высокой долей дорог в ненормативном состоянии*

Регион Доля, % Достопримечательности Архангельская обл. 74,2 Кенозерский и Пинежский заповедники, музей «Малые Корелы», Каргополь Саратовская обл. 73,7 Утес Степана Разина, курорт Хвалынск, Гагаринское поле Республика Марий Эл 69,1 Набережная Брюгге, Замок Шереметева, Козьмодемьянск Тверская обл. 68,5 Ржевский мемориал, Нилова пустынь (Селигер), исток Волги, Старица Магаданская обл. 67,9 Озеро Джека Лондона, дорога Р-504 «Колыма», мемориал «Маска скорби» Республика Алтай 64,3 Гора Белуха, источник Аржан-Суу, плато Укок, Шавлинские озера Иркутская обл. 63,8 Байкал, ледники Кодара, музей «Тальцы», ледокол «Ангара» Сахалинская обл. 63,6 Поронайский заповедник, бухта Тихая, грязевой вулкан Мангутан Республика Карелия 63,4 Кижи, Рускеала, Кивач, Валаам, набережная Петрозаводска Оренбургская обл. 63,0 Курорт Соль-Илецк, Верблюд-гора, Детская железная дорога

Топ-10 регионов с самой низкой долей дорог в ненормативном состоянии*

Регион Доля, % Достопримечательности Москва 2,4 Кремль, пробки на ТТК и МКАД, парковки до 450 рублей в час Ханты-Мансийский АО 17,2 Археопарк, Березово, природные парки, «Самаровский Чугас» Ставропольский край 20,3 Кисловодский нацпарк, Провал, экопарк «Долина нарзанов» Республика Ингушетия 22,8 Мемориал памяти и славы, Башня Согласия, горный курорт Армхи Республика Дагестан 25,9 Дербент, крепость Нарын-Кала, пещера Дюрк, Карадахская теснина Московская обл. 27,0 Архангельское, Троице-Сергиева Лавра, Звездный городок Красноярский край 28,5 Енисей, ГЭС, музей «Шушенское», фан-парк «Бобровый лог» Краснодарский край 29,3 Крымский мост, Агурские водопады, станица «Атамань» Пензенская обл. 29,9 Музей «Тарханы», парк «Легенда», набережная Спутника Белгородская обл. 30,1 «Прохоровское поле», диорама «Огненная дуга», «Белогорье»

* Регионального и межмуниципального значения, на конец 2022 года (Росстат).

Ехать на юг — удобно: появилась карта с магазинами, отелями и зонами отдыха на М-4.

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Фото: unsplash, depositphotos, Росавтодор, «За рулем»