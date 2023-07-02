Ехать на юг — удобно: появилась карта с магазинами, отелями и зонами отдыха на М-4

В «Автодоре» создали подробную карту для путешественников и рассказали, насколько трасса готова к сезону отпусков.

Конечно, главной новостью сезона относительно трассы М-4 «Дон» стали обходы Ростова-на-Дону и Краснодара, сократившие дорогу к морю на два часа. Но еще в прошлом году было отремонтировано почти 200 км трассы (часть – капитально), а 55 км – реконструировано, сообщают в «Автодоре». А в этом году, до пика курортного сезона, починили почти 130 км дороги и 11 искусственных сооружений.

В общей сложности на этот год запланирован ремонт на 253 километрах М-4, но оставшиеся работы будут проводить уже после сезона отпусков, со второй половины сентября.

Кроме того, в этом году уже запущено рабочее движение по новым развязкам в Геленджике и Кабардинке, что позволило ликвидировать пересечения в одном уровне с другими дорогами и повысить безопасность», – сообщают в «Автодоре».

В компании отмечают, что на скоростных участках трассы нет светофоров и наземных переходов, транспортные потоки разделены. Дорога находится под постоянным контролем автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), также ведется мониторинг состояния дорожного полотна.

На помощь водителям всегда готовы прийти аварийные комиссары. Они помогут в случае поломки автомобиля и вынужденной остановки, окажут первую помощь.

Вызвать комиссаров можно по единому номеру *2323.

Кроме того, комфорт, безопасность и быстроту перемещения по М-4 «Дон» обеспечивает множество объектов дорожного сервиса: АЗС, магазины, отели и более 90 площадок отдыха, нанесенных на специальную обновляемую карту.

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Источник: «Автодор»

Фото: Эрик Романенко/ТАСС