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Дан старт автомобильному движению по новым участкам южных дорогДан старт автомобильному движению по новым участкам южных дорог
Путь на юг станет короче и безопаснее.
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Дан старт автомобильному движению по новым участкам южных дорог

Путь на юг станет короче и безопаснее.

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Президент России Владимир Путин дал старт началу автомобильного движения на участке трассы М4 «Дон» в Ростовской области (обход города Аксая) и дальнем западном обходе города Краснодара. Открытие обновленных участков позволит разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару от транзитного потока, ускорит автомобильный поток по трассе М-4 и поспособствует улучшению экологической ситуации в городах.

Строительство и реконструкция 65-километрового восточного обхода Аксая завершено ранее запланированного срока на 18 месяцев, 51-километрового дальнего западного обхода Краснодара - на шесть месяцев.

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Но автомобилистам надо быть готовым к тому, что стоимость проезда по платной трассе будет не бюджетной. Цену можно рассчитать на сайте «Автодора» - дорога по платной трассе от Москвы до Краснодара встанет в среднем в сумму от 3 до 9 тыс. рублей в зависимости от типа транспортного средства. Проезд по дальнему западному обходу Краснодара (46 км) обойдется в 300-900 рублей.

Здесь мы рассказывали, как сэкономить при проезде по платным трассам.

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Источник: Сайт Кремля

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

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