Российско-грузинскую границу можно будет пересекать по 39 полосам
Строительные работы велись с 2021 года.
В пункте пропуска Верхний Ларс до 15 июня будет запущено движение по 39 полосам. Это позволит обеспечить нормативный пропуск грузовых и легковых автомобилей.
По поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в пункте пропуска Верхний Ларс до 15 июня будет запущено движение по 39 полосам», – рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Проект реконструкции КПП Верхний Ларс, связывающего Россию с Грузией, реализуется, в том числе укрепления транзитного потенциала транспортного коридора Север – Юг.
Летом 2022 года в эксплуатацию ввели 12 новых полос движения для легкового транспорта на выезд из России. К концу ноября прошлого года запустили еще 12 полос движения на въезд в РФ.
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Источник: Известия
Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Мукагов
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