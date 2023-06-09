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Российско-грузинскую границу можно будет пересекать по 39 полосамРоссийско-грузинскую границу можно будет пересекать по 39 полосам
Строительные работы велись с 2021 года.

Российско-грузинскую границу можно будет пересекать по 39 полосам

Строительные работы велись с 2021 года.

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В пункте пропуска Верхний Ларс до 15 июня будет запущено движение по 39 полосам. Это позволит обеспечить нормативный пропуск грузовых и легковых автомобилей.

По поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в пункте пропуска Верхний Ларс до 15 июня будет запущено движение по 39 полосам», – рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.
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Проект реконструкции КПП Верхний Ларс, связывающего Россию с Грузией, реализуется, в том числе укрепления транзитного потенциала транспортного коридора Север – Юг.

Летом 2022 года в эксплуатацию ввели 12 новых полос движения для легкового транспорта на выезд из России. К концу ноября прошлого года запустили еще 12 полос движения на въезд в РФ.

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Источник: Известия

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Мукагов

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