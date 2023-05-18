Рентген-досмотр машин и грузов установили на границе с Казахстаном
Пункт пропуска Маштаково на границе с Казахстаном стал первопроходцем в использовании инновационных технологий: там открылся портальный инспекционно-досмотровой комплекс (ИДК), позволяющий сканировать 100% транспортных средств и грузов в движении.
Оборудование сможет просматривать транспортные средства и грузы с двух ракурсов (сбоку и сверху), а полученное изображение будет передаваться в интеллектуальную систему для анализа. Нейросеть заточена на обнаружение оружия, взрывчатых и наркотических веществ и т.д.
Пилотный проект по оснащению погранпереходов высокотехнологичным оборудованием позволит сократить время досмотра с 40 до 8 минут. К тому же при досмотре полностью исключается человеческий фактор.
Новейший ИДК скоро придет и в другие пункты пропуска: на очереди Тагиркент-Казмаляр (граница с Азербайджаном), Петухово (Казахстан) и Забайкальск (КНР).
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Источник: Telegram
Фото: Министерство транспорта РФ, Unsplash
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