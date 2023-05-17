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Все на юг! Новые пункты досмотра откроются на Крымском мосту

В преддверии майских праздников это позволит ускорить пропуск туристов.

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Минтранс РФ сообщил, что у Крымского моста с 28 апреля откроются дополнительные пункты досмотра. Сейчас строительство этих пунктов находится в завершающей стадии.

В первую очередь планируется запустить доппункты досмотра по направлению из Краснодарского края, что ускорит пропуск автомобилей в связи с ожидаемым ростом потока туристов.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Подготовленная инфраструктура и увеличение штата сотрудников позволят к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 000 машин в сутки для каждого из направлений», – говорится в сообщении Минтранса.

В приоритетном порядке досмотр перед въездом на Крымский мост проходят пассажирские автобусы. Далее машины направляются либо на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах, напомнили в Минтрансе.

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Источник: Минтранс

Фото: Росавтодор

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