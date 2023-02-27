Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения — журнал За рулем

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения

Работы были завершены раньше запланированного срока.

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения, а испытания несущей способности пролетов переправы пройдены.

Работа была завершена на 39 дней раньше установленного срока.

Железнодорожная часть моста, а также сопутствующая инфраструктура будет восстановлена к июлю 2023 года. Проведение работ никак не повлияет на движение автотранспорта.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействовано 305 человек и 32 единицы техники. Весь необходимый объем металлоконструкций — а это 524 тонны — поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано», — сообщает пресс-служба Хуснуллина.

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Источник: ТАСС

Фото: EPA

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