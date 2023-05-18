Премиум-седан Voyah Passion уже в России: где и за сколько можно купить

Стартовали официальные продажи.

Дилеры бренда Voyah в России начали продажи нового флагманского седана Passion, ставшего третьей моделью в продуктовой линейке марки. Автомобиль создан при участии международной команды ведущих дизайнеров и инженеров и воплотил в себе самые современные технологии и лучшие технические решения.

Габариты люксового Passion: 5088х1970х1505 мм с колесной базой в 3000 мм. Электроседан оснащен высокопроизводительной силовой установкой мощностью 510 л. с. с максимальным крутящим моментом в 730 Нм. и интеллектуальным двухмоторным полным приводом.

В премиум-седане внедрены все самые современные технологии. В частности, он оснащен полным приводом с регулируемым вектором тяги, а также уникальной пневмоподвеской с интеллектуальным управлением Magic Carpet. В помощь водителю – исчерпывающий набор интеллектуальных систем безопасности уровня L2.9.

Инновационный седан представлен в России в двух версиях. В стандартном варианте установлена батарея емкостью 82 кВт·ч., позволяющая без дополнительной зарядки (по циклу WLTP) преодолевать расстояние в 483 км. При использовании быстрой зарядки постоянным током батарея пополняется от 20% до 80% за 31 минуту. Разгон до «сотни» – 3,8 секунды, пиковая скорость – 210 км/ч. Рекомендованная розничная цена Voyah Passion в стандартной версии – от 8,29 млн рублей.

Версия Long Range отличается увеличенной емкостью батареи в 109 кВт·ч, рассчитанной на 608 км пути без подзарядки. Зарядить от 20% до 80% батарею можно за 47 минут. В этой версии автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 205 км/ч. Стоимость Voyah Passion в версии Long Range – от 9,69 млн рублей.

На официально ввезенные электромобили Voyah действует гарантия 5 лет или 100 тыс. километров – в зависимости от того, что наступит раньше. В настоящий момент официальная дилерская сеть марки насчитывает более 20 автосалонов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске, Воронеже и Владивостоке.

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Источник: пресс-релиз Voyah

Фото: Voyah