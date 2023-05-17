Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada

О старте продаж объявили сразу в нескольких российских городах.

В Россию дилеры завезли популярные у автовладельцев седаны Volkswagen Polo. Они приехали из Китая под маркой Jetta VA3 (торговая марка Jetta была создана компаниями Volkswagen и FAW в 2019 году).

Седан построен на базе платформы PQ25, которая прошла обновление, поэтому в конструкции предусматривается система переднего привода. На такой же платформе построен Skoda Rapid.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Машина обладает вместительным багажником 546 л. Jetta VA3 оборудован 4-цилиндровым фольксвагеновским атмосферником объемом 1,5 литра. Бензиновый двигатель имеет мощность 112 л. с. (145 Нм). В списке оснащения - системы ABS, ESP, EBD.

Стоимость седана в базовой комплектации – 1,63 млн рублей. С автоматом будет стоить несколько дороже. Таким образом, китайский Volkswagen Polo вполне может составить в России конкуренцию некоторым моделям АВТОВАЗа.

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Источник: YouTube