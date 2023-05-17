#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada

О старте продаж объявили сразу в нескольких российских городах.

За РулемЦены на новую Весту: что говорят на АВТОВАЗе и что знаем мы

В Россию дилеры завезли популярные у автовладельцев седаны Volkswagen Polo. Они приехали из Китая под маркой Jetta VA3 (торговая марка Jetta была создана компаниями Volkswagen и FAW в 2019 году).

Седан построен на базе платформы PQ25, которая прошла обновление, поэтому в конструкции предусматривается система переднего привода. На такой же платформе построен Skoda Rapid.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Машина обладает вместительным багажником 546 л. Jetta VA3 оборудован 4-цилиндровым фольксвагеновским атмосферником объемом 1,5 литра. Бензиновый двигатель имеет мощность 112 л. с. (145 Нм). В списке оснащения - системы ABS, ESP, EBD.

Стоимость седана в базовой комплектации – 1,63 млн рублей. С автоматом будет стоить несколько дороже. Таким образом, китайский Volkswagen Polo вполне может составить в России конкуренцию некоторым моделям АВТОВАЗа.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Volkswagen Polo (17)

За РулемБезымянный
Volkswagen Polo  2015/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

Написать отзыв