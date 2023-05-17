Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
В Россию дилеры завезли популярные у автовладельцев седаны Volkswagen Polo. Они приехали из Китая под маркой Jetta VA3 (торговая марка Jetta была создана компаниями Volkswagen и FAW в 2019 году).
Седан построен на базе платформы PQ25, которая прошла обновление, поэтому в конструкции предусматривается система переднего привода. На такой же платформе построен Skoda Rapid.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Машина обладает вместительным багажником 546 л. Jetta VA3 оборудован 4-цилиндровым фольксвагеновским атмосферником объемом 1,5 литра. Бензиновый двигатель имеет мощность 112 л. с. (145 Нм). В списке оснащения - системы ABS, ESP, EBD.
Стоимость седана в базовой комплектации – 1,63 млн рублей. С автоматом будет стоить несколько дороже. Таким образом, китайский Volkswagen Polo вполне может составить в России конкуренцию некоторым моделям АВТОВАЗа.
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Источник: YouTube
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske