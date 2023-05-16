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АВТОВАЗ продал в этом году 100 тыс. автомобилей

Это даже больше запланированного.

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С начала 2023 года АВТОВАЗ реализовал 100 тыс. автомобилей – на 8 тыс. больше, чем было запланировано на 15 мая. «Юбилейный» автомобиль – им стал седан Lada Granta – продан в Московской области.

Как отмечается в сообщении компании, на автомобили семейства Lada Granta приходится порядка 70% всех продаж марки. Но производственная программа АВТОВАЗа корректируется, и уже в ближайшее время планируется увеличить объемы выпуска Lada Vesta. Таким образом ежедневный темп сборки Granta и Vesta сравняется.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Несмотря на продолжающееся санкционное давление и ежедневные риски с поставками комплектующих, АВТОВАЗ подтверждает свои планы выпустить в 2023 году 400 тысяч автомобилей. В мае мы вывели сборку Lada Vesta на двухсменный режим – это позволит увеличить объем выпуска автомобилей в ближайшие месяцы», – отметил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Рынок вместе с тем ждет начала продаж новой Lada Vesta. И гадает, какой же будет ее стоимость у дилеров.

Источник: АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ

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