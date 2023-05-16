Когда в России подешевеют автомобили: мнения экспертов

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Независимый аналитик Владимир Беспалов отметил, что в России сохраняется дефицит новых автомобилей, а потому о снижении цен можно будет говорить лишь тогда, когда в автосалонах появятся в достаточном количестве доступные машины.

По его словам, сейчас самый дешевый автомобиль в стране — это Lada Granta по цене от 692 тыс. рублей, после чего в списке предложений идут только кроссоверы за 2–2,5 млн руб.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в свою очередь отметил, что предпосылок для снижения цен у дилеров сейчас нет. Высокая стоимость доставки машин в Россию и непредсказуемость сроков этих поставок не дают им возможности предлагать более доступные варианты, пояснил эксперт.

«У китайцев в целом есть возможность регулировать цены с помощью скидок и предложений. При этом продавцы закладывают в цены всю неопределенность и риски. Даже если курс опять упадет, дилеры несут серьезную нагрузку из-за цены доставки. Она сейчас так высока, что экономика складывается только при ввозе автомобилей по цене от 3,5 млн руб. Все, что дешевле, везти смысла нет из-за высокой стоимости доставки», — отметил Целиков.

Источник: Autonews

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

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