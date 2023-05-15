Новую Lada Vesta выставили на продажу: известна цена
Один из дилеров АВТОВАЗа еще до начала официального старта продаж выставил на продажу Lada Vesta NG, собранную на тольяттинской площадке. Сообщается, что в автосалоне новая Lada появится до конца мая, но ценник на авто с двигателем 1,6 л (90 л.с.) уже известен – 1,68 млн рублей. Стоимость модели в районе 1,7 млн рублей ранее озвучивали эксперты, однако АВТОВАЗ опровергал эти данные.
В комплектацию автомобиля, выставленного на продажу, входят ABS, EBD и BAS, фронтальные подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, задние дисковые тормоза, кнопка Start-Stop, светодиодная оптика спереди и сзади, антенна-плавник, кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, мультируль с кнопками и плафон освещения второго ряда.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Напомним, что в мае дилеры ожидают как 90-сильные, так и 106-сильные автомобили.
Покупателю будут доступны Весты в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.
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Источник: Российская газета
Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com
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