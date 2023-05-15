#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Для уличных гонщиков предложена альтернативаДля уличных гонщиков предложена альтернатива
Стритрейсеры все чаще становятся фигурантами...
Кроссовер за миллион – 4 беспроблемных (ну почти!) моделиКроссовер за миллион – 4 беспроблемных (ну почти!) модели
Новый автомобиль за миллион рублей сегодня не...
Hyundai все-таки продает завод в РоссииHyundai все-таки продает завод в России
Минпромторг подтвердил планы корейской...

Новую Lada Vesta выставили на продажу: известна цена

Она оказалась близкой к той, что озвучивали эксперты.

За РулемБольшой тест кроссоверов: на чем экономят китайцы

Один из дилеров АВТОВАЗа еще до начала официального старта продаж выставил на продажу Lada Vesta NG, собранную на тольяттинской площадке. Сообщается, что в автосалоне новая Lada появится до конца мая, но ценник на авто с двигателем 1,6 л (90 л.с.) уже известен – 1,68 млн рублей. Стоимость модели в районе 1,7 млн рублей ранее озвучивали эксперты, однако АВТОВАЗ опровергал эти данные.

В комплектацию автомобиля, выставленного на продажу, входят ABS, EBD и BAS, фронтальные подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, задние дисковые тормоза, кнопка Start-Stop, светодиодная оптика спереди и сзади, антенна-плавник, кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, мультируль с кнопками и плафон освещения второго ряда.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистов

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Напомним, что в мае дилеры ожидают как 90-сильные, так и 106-сильные автомобили.

Покупателю будут доступны Весты в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0