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Большой тест кроссоверов: на чем экономят китайцы

Эксперты «За рулем» оценили прогресс китайского автопрома, сравнив Exeed TXL и Skoda Kodiaq.

За РулемЛучшие полноприводные кроссоверы — большой тест «За рулем»

– Китай уже всех порвал!

– Да ладно, лучше купить свежую Шкоду, чем нового «китайца»...

Споры обостряются. А кто прав?

Мы взяли один из китайских флагманов – Exeed TXL с двухлитровым турбомотором мощностью 197 л.с, семиступенчатым роботом и полным приводом. И сравнили его с былым эталоном среди среднеразмерных европейских кроссоверов – Шкодой Kodiaq. Тоже с двухлитровым турбомотором (180 л. с.), семиступенчатым роботом и полным приводом.

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За Рулем
Двухлитровый турбомотор немного уступает китайскому в отдаче, но благодаря удобной моментной характеристике воспринимается более шустрым. Крышка бачка омывателя в открытом положении становится воронкой – простое, но гениальное решение.
Двухлитровый турбомотор немного уступает китайскому в отдаче, но благодаря удобной моментной характеристике воспринимается более шустрым. Крышка бачка омывателя в открытом положении становится воронкой – простое, но гениальное решение.
Двигатель 2.0 турбо Иксида силен, но есть легкое ощущение неоте­санности. Пока открыт вопрос и с надежностью. Моторный отсек изолирован от грязи. Заливать омывайку не очень удобно – крышка с острыми краями закрывается и открывается жестко.
Двигатель 2.0 турбо Иксида силен, но есть легкое ощущение неоте­санности. Пока открыт вопрос и с надежностью. Моторный отсек изолирован от грязи. Заливать омывайку не очень удобно – крышка с острыми краями закрывается и открывается жестко.

Первый взгляд

За РулемSorento, Kodiaq, Cheryexeed TXL – большой тест

На первый взгляд, с Иксидом китайцы преуспели. Кузов не перегружен декором. Надпись Exeed на фасаде красиво переливается светодиодным сиянием. Двери закрываются с приятной тяжестью.

Слой краски у TXL толще примерно на 30 мкм. Но количество затраченной краски на весь кузов у Шкоды, похоже, больше – скрытые полости и внутренние поверхности кузовных панелей окрашены лучше. У Иксида в некоторых местах краски нет вовсе.

Кое-где встречается легкая нестыковка панелей – больше всего в глаза бросается неровная линия оконных молдингов. Мелочь, но глаз режет.

Разница в деталях – у Шкоды стык передних стоек и лобового стекла закрыт щитком, чего нет у TXL. Вода меньше затекает на боковые стекла, да и краска прикрыта.
Разница в деталях – у Шкоды стык передних стоек и лобового стекла закрыт щитком, чего нет у TXL. Вода меньше затекает на боковые стекла, да и краска прикрыта.
Качество изготовления кузова у китайских автомобилей чуть хромает. Особенно это видно в сложных местах, вроде линии дверных молдингов.
Качество изготовления кузова у китайских автомобилей чуть хромает. Особенно это видно в сложных местах, вроде линии дверных молдингов.
Хотя число контуров уплотнителей одинаково, справляются они по-разному. У Шкоды (на фото слева) грязь отсекается полностью, у TXL небольшая ее часть проникает снизу.
Хотя число контуров уплотнителей одинаково, справляются они по-разному. У Шкоды (на фото слева) грязь отсекается полностью, у TXL небольшая ее часть проникает снизу.
Часть порогов TXL ничем не покрыта, что странно – эта зона сильно подвержена пескострую. В Шкоде весь металл порогов полностью обработан защитной мастикой.
Часть порогов TXL ничем не покрыта, что странно – эта зона сильно подвержена пескострую. В Шкоде весь металл порогов полностью обработан защитной мастикой.

Сэкономили китайцы на обработке днища антикоррозионной мастикой. В местах крепления подрамника задней подвески или, что еще хуже, на порогах про нее забыли. Типичная картина для многих машин из Китая. Европейский подход Шкоды основательнее – всё днище не только укрыто мастикой, но и по большей части закрыто пластиковыми щитками.

Салоны китайских машин уже приучили к хорошим материалам и интересному дизайну. По оснащению и количеству кожи (искусственной) они вообще ушли вперед.

Днище Иксида (справа) плохо окрашено, а защитный слой есть далеко не везде. А вот у Шкоды оно полностью обработано и закрыто щитками.
Днище Иксида (справа) плохо окрашено, а защитный слой есть далеко не везде. А вот у Шкоды оно полностью обработано и закрыто щитками.
Всего за год на выпускной системе Иксида появилась почти сквозная коррозия – тогда как у Шкоды того же возраста и с тем же пробегом даже намека на это нет. Обратите внимание на качество креплений заднего бампера – у TXL они выглядят неаккуратно.
Всего за год на выпускной системе Иксида появилась почти сквозная коррозия – тогда как у Шкоды того же возраста и с тем же пробегом даже намека на это нет. Обратите внимание на качество креплений заднего бампера – у TXL они выглядят неаккуратно.

Беда в том, что в солнечную погоду интерьер TXL становится слишком ярким – в прямом смысле этого слова. Хромированные вставки на руле пускают солнечные зайчики в глаза водителя. А экраны медиасистемы сильно бликуют, и чаще в них видишь свое отражение, чем что-то полезное – тогда как в Шкоде изображение легко разобрать даже под прямыми солнечными лучами.

Качество сварки и покраски китайцам надо подтянуть – сварные швы Шкоды аккуратнее. Внутренние поверхности в Иксиде прокрашены еле-еле.
Качество сварки и покраски китайцам надо подтянуть – сварные швы Шкоды аккуратнее. Внутренние поверхности в Иксиде прокрашены еле-еле.

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Есть мелочи, которые обнаруживаешь, когда поживешь с машиной подольше. Например, сунешь руку в дверной карман Иксида – почувствуешь острые кромки пластика. В Кодиаке то же самое место скруглено, не говоря уже про ворсовую обивку самого кармана.

Из таких мелочей складывается подсознательное ощущение качественного и законченного продукта. С другой стороны, если вспомнить качество «китайцев» 5–10 лет назад, то прогресс невероятный.

Как едут?

На ходу Exeed TXL почти не уступает Кодиаку. Он так же бодро ускоряется, вовремя переключаются передачи. И по управляемости всё неплохо. Но почему Skoda больше располагает к себе? Дело в совокупности нюансов.

До 100 км/ч машины идут ноздря в ноздрю, а по эластичности «китаец» даже немного выигрывает. Но разница в том, как TXL это делает. Крутящий момент у него больше, однако доступен лишь с 3500 об/мин – тогда как 320 ньютон-метров двигателя Шкоды широко размазаны по всему диапазону оборотов. Благодаря такой «полке» роботу не нужно при каждом ускорении переключаться вниз – а коробка Иксида вынуждена это делать. Каждое переключение – потеря времени и дерготня.

Skoda Kodiaq

Всеми функциями климат-контроля можно управлять с экрана. Но всё это продублировано кнопками.
Всеми функциями климат-контроля можно управлять с экрана. Но всё это продублировано кнопками.
Внутренняя поверхность дверных карманов обтянута ворсом: содержимое не гремит, острые края пластика прикрыты.
Внутренняя поверхность дверных карманов обтянута ворсом: содержимое не гремит, острые края пластика прикрыты.
В отделке интерьера меньше вычурности, но больше качества. Это касается как подгонки панелей, так и внимания к мелочам.
В отделке интерьера меньше вычурности, но больше качества. Это касается как подгонки панелей, так и внимания к мелочам.
По набору регулировок сиденья Шкоды не поражают. Но профиль у них – удачный!
По набору регулировок сиденья Шкоды не поражают. Но профиль у них – удачный!
Сзади посадка хороша, места много – если не считать огромного тоннеля. Спинки регулируются, сиденья ­сдвигаются.
Сзади посадка хороша, места много – если не считать огромного тоннеля. Спинки регулируются, сиденья ­сдвигаются.

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В Китае научились добиваться хорошей отдачи от турбомоторов. Осталось немного поколдовать с удобством ее управления. Глядишь, и расход топлива упадет, ведь разница в полтора литра между TXL и Шкодой обусловлена во многом работой мотора на более высоких оборотах.

Схожая ситуация и с рулевым управлением. Exeed надежно стоит на прямой и неплохо держится за дугу. Но при переборе скорости внезапно для водителя «сваливается» с траектории – а Kodiaq делает это именно в тот момент, когда ждешь. Не хватает Иксиду собранности и в реакциях в поворотах – над калибровкой амортизаторов и жесткостью сайлентблоков еще нужно поработать.

Exeed TXL

Двухзонный климат-контроль управляется сенсорной панелью и двумя шайбами по примеру Ленд Ровера. Днем панель становится почти слепой.
Двухзонный климат-контроль управляется сенсорной панелью и двумя шайбами по примеру Ленд Ровера. Днем панель становится почти слепой.
Приятно, что всё больше внимания уделяется деталям. Остался последний шаг – чтобы даже внутренняя поверхность крышек и отделений была приглядна.
Приятно, что всё больше внимания уделяется деталям. Остался последний шаг – чтобы даже внутренняя поверхность крышек и отделений была приглядна.
Китайский интерьер радует отделкой, но чувствуются недоработки – миллион бликов, например.
Китайский интерьер радует отделкой, но чувствуются недоработки – миллион бликов, например.
Неплохие передние сиденья проигрывают шкодовским в мелочах. Например, недостает опоры в плечах.
Неплохие передние сиденья проигрывают шкодовским в мелочах. Например, недостает опоры в плечах.
Сзади в TXL cидеть удобно, но регулируются только спинки. Да и житейских мелочей для пассажиров меньше. Тянуться до кнопок обогрева неудобно.
Сзади в TXL cидеть удобно, но регулируются только спинки. Да и житейских мелочей для пассажиров меньше. Тянуться до кнопок обогрева неудобно.

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И с настройкой электроусилителя руля. В Шкоде о его наличии вообще не думаешь – настолько всё естественно. В TXL при активной езде прямо-таки замечаешь, как электромотор пытается нагнать тяжести на баранку.

А вот по плавности хода – паритет. Оба кроссовера едут по разбитой дороге плотно, но не слишком жестко. Разве что Exeed отрабатывает колдобины с легким грохотом, чего нет у Шкоды. Но если аспекты настройки шасси – это для гурманов, то недостатки китайской шумоизоляции заметят все – и опять-таки, по нашему опыту, это типично для китайских машин. Разницу в несколько децибел во всем диапазоне скоростей сложно игнорировать. Особенно сильный шумовой фон идет от днища и колесных арок. С последним можно бороться дополнительными подкрылками – родные лишь частично закрывают арки. А проблема шумного днища наверняка идет в том числе от недостатка мастики и всяких пластиковых щитков. Невидимая ­экономия вылезла наружу.

Объем багажника Шкоды больше, но важнее, как он организован: в изобилии есть мобильные крюки, карманы и даже крючок фиксации фальш­пола в открытом ­положении.
Объем багажника Шкоды больше, но важнее, как он организован: в изобилии есть мобильные крюки, карманы и даже крючок фиксации фальш­пола в открытом ­положении.
В объеме и по проработке багажник Иксида немного проигрывает. Но боковины уже отделаны ворсом, тогда как у некоторых «корейцев» и «японцев» там еще пластик. Не забыли и про «вешалку» для фальшпола.
В объеме и по проработке багажник Иксида немного проигрывает. Но боковины уже отделаны ворсом, тогда как у некоторых «корейцев» и «японцев» там еще пластик. Не забыли и про «вешалку» для фальшпола.
За Рулем

Ценность опыта

За РулемExeed TXL и Skoda Kodiaq – тест в цифрах

Китайский Exeed TXL напоминает очень талантливого, но неопытного гонщика. Он способен потрепать нервы корифеям, выиграв одну-две гонки. Но для звания чемпиона ему пока не хватает опыта.

Однако прогресс «китайцев» не просто впечатляет, а пугает. Еще лет пять назад успехом было хотя бы отсутствие тотальных провалов по основным потребительским свойствам. А теперь мы копаемся в мелочах, которые не каждый заметит. Еще пара лет такого темпа – и о дефиците европейских машин, похоже, многие перестанут жалеть. Или просто о нем забудут.

Подробная техническая информация, сравнение возможностей мультимедийных систем Exeed TXL и Skoda Kodiaq и полный расклад по ценам тут.

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За Рулем
Двухлитровый турбомотор немного уступает китайскому в отдаче, но благодаря удобной моментной характеристике воспринимается более шустрым. Крышка бачка омывателя в открытом положении становится воронкой – простое, но гениальное решение.
Двигатель 2.0 турбо Иксида силен, но есть легкое ощущение неоте­санности. Пока открыт вопрос и с надежностью. Моторный отсек изолирован от грязи. Заливать омывайку не очень удобно – крышка с острыми краями закрывается и открывается жестко.
Разница в деталях – у Шкоды стык передних стоек и лобового стекла закрыт щитком, чего нет у TXL. Вода меньше затекает на боковые стекла, да и краска прикрыта.
Качество изготовления кузова у китайских автомобилей чуть хромает. Особенно это видно в сложных местах, вроде линии дверных молдингов.
Хотя число контуров уплотнителей одинаково, справляются они по-разному. У Шкоды (на фото слева) грязь отсекается полностью, у TXL небольшая ее часть проникает снизу.
Часть порогов TXL ничем не покрыта, что странно – эта зона сильно подвержена пескострую. В Шкоде весь металл порогов полностью обработан защитной мастикой.
Днище Иксида (справа) плохо окрашено, а защитный слой есть далеко не везде. А вот у Шкоды оно полностью обработано и закрыто щитками.
Всего за год на выпускной системе Иксида появилась почти сквозная коррозия – тогда как у Шкоды того же возраста и с тем же пробегом даже намека на это нет. Обратите внимание на качество креплений заднего бампера – у TXL они выглядят неаккуратно.
Качество сварки и покраски китайцам надо подтянуть – сварные швы Шкоды аккуратнее. Внутренние поверхности в Иксиде прокрашены еле-еле.
Всеми функциями климат-контроля можно управлять с экрана. Но всё это продублировано кнопками.
Внутренняя поверхность дверных карманов обтянута ворсом: содержимое не гремит, острые края пластика прикрыты.
В отделке интерьера меньше вычурности, но больше качества. Это касается как подгонки панелей, так и внимания к мелочам.
По набору регулировок сиденья Шкоды не поражают. Но профиль у них – удачный!
Сзади посадка хороша, места много – если не считать огромного тоннеля. Спинки регулируются, сиденья ­сдвигаются.
Двухзонный климат-контроль управляется сенсорной панелью и двумя шайбами по примеру Ленд Ровера. Днем панель становится почти слепой.
Приятно, что всё больше внимания уделяется деталям. Остался последний шаг – чтобы даже внутренняя поверхность крышек и отделений была приглядна.
Китайский интерьер радует отделкой, но чувствуются недоработки – миллион бликов, например.
Неплохие передние сиденья проигрывают шкодовским в мелочах. Например, недостает опоры в плечах.
Сзади в TXL cидеть удобно, но регулируются только спинки. Да и житейских мелочей для пассажиров меньше. Тянуться до кнопок обогрева неудобно.
Объем багажника Шкоды больше, но важнее, как он организован: в изобилии есть мобильные крюки, карманы и даже крючок фиксации фальш­пола в открытом ­положении.
В объеме и по проработке багажник Иксида немного проигрывает. Но боковины уже отделаны ворсом, тогда как у некоторых «корейцев» и «японцев» там еще пластик. Не забыли и про «вешалку» для фальшпола.
За Рулем

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемСадков Георгий
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Фото:За РулемСадков Георгий
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