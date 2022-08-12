Exeed TXL: новый мотор, 5 модных фишек и 2 странных особенности

Кроссовер размером с Тойоту RAV4 получил почти 200 сил под капот и выдвижные подножки под днище.

Sport Edition — так называется единственная пока комплектация кроссовера Exeed TXL с более мощным мотором 2.0 турбо. Раньше был лишь двигатель того же семейства объемом 1.6 литра с аналогичным семиступенчатым роботом.

Прибавка чувствуется: 197 л.с. и особенно 375 Н.м крутящего момента бодро вывозят на обгонах. И, по первым замерам, опережают заявленные производителем 9 секунд разгона до сотни (подробности — в видео).

Есть и другие новинки. Горячо приветствуем полноразмерное запасное колесо на литом диске и встроенный видеорегистратор. Качество записи проверили — отличное. На картинку накладывается индикация работы самых важных органов управления — например, акселератора, тормоза или поворотников.

Появилась система «старт-стоп», причем с физической кнопкой отключения. Пригодится: трогается с места TXL 2.0 и так с ленцой.

Что такое хорошо…

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Спортивный дух, видимо, призваны создавать тонировка стекол задней полусферы и красная окраска тормозных суппортов. Лучше бы доработали сами механизмы: «в пол» Exeed останавливается с неприятно мягкой педалью, и уже после первого такого торможения пахнет накладками колодок.

Хотя если «не доводить до греха», Exeed TXL воспринимается цельной натурой, и это нетипично для «китайцев». Здесь всё для комфорта: подвеска мягче, чем обычно у «корейцев», а шумоизолирующие стекла реально работают (TXL тише, например, Кодиака). Места в салоне много, отделка годная — хотя и не все претензии на премиальность подкреплены достойным исполнением.

У двухлитровой версии селектор робота от более крупной модели VX. Удобный. Нетипично для китайских машин то, что есть все возможные подогревы, а в сиденьях греются и подушки, и спинки.

Сзади просторно — можно было бы даже сдвигать сиденья вперед ради увеличения багажника, но такой функции нет.

… а что такое «не очень»

К подножкам, выдвигающимся электроприводом, вопросов масса. Похоже, это заводской аксессуар, который по умолчанию стали ставить на все российские двухлитровые TXL. Отключить их, например, зимой или при парковке у бордюра, невозможно — только выдергивать предохранитель.

Пачкаются ступени на ура — куда быстрее самой машины. А нижние части петель снизили клиренс до 170 мм — причем в середине базы, где важен каждый миллиметр. Обидно, ведь TXL имеет полный привод и какие-никакие внедорожные задатки.

Впрочем, именно на двухлитровой версии избегать бездорожья надо еще и потому, что под днищем висит сажевый фильтр. На бензиновом моторе его тоже используют для того, чтобы вписаться в шестой экологический класс, а двигатель 1.6 обходится пятым.

Поэтому в младший TXL можно лить 92-й бензин, а в 2.0 извольте 95-й. Кроме того, сажевый фильтр обычно повышает требования к зольности моторного масла — а с маслами теперь сами знаете как.

Очередь выстроится?

Вряд ли на Exeed TXL 2.0 будет обвальный спрос: цена-то более 4,6 млн рублей! За такие деньги еще можно найти Kodiaq, Santa Fe или RAV4. Они, может, не столь комфортны, в чем-то попроще, но не ставят в тупик отдельными решениями. Или вопросами к надежности, точных ответов на которые у новых китайских моделей пока просто нет.

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