Стала известна дата начала продаж новой Lada Vesta
АВТОВАЗ в мае 2023 года начнет продажи автомобилей Lada Vesta NG. Как сообщили в пресс-службе компании, потребителю будут доступны машины с 8-клапанным (1,6 л мощностью 90 л. с.) и 16-клапанным (106 л. с.) двигателями. Цены на автомобили пока не озвучены.
Ранее появилась информация, что первые 13 машин Vesta NG с 16-клапанными двигателями и мультимедийными системами Enjoy уже отправлены дилерам. В пресс-службе АВТОВАЗа пояснили, что такие машины действительно собираются небольшими партиями для разных целей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
С 10 мая АВТОВАЗ вернулся из корпоративного отпуска и приступил к производству Lada Vesta NG. Предполагается выпускать 560 автомобилей в сутки на начальном этапе нового графика рабочего цикла.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Autonews
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.