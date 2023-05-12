Стала известна дата начала продаж новой Lada Vesta

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Автомобили уже отгружаются в дилерские центры.

За РулемРоссийский автомобиль Атом: первые подробности и фото

АВТОВАЗ в мае 2023 года начнет продажи автомобилей Lada Vesta NG. Как сообщили в пресс-службе компании, потребителю будут доступны машины с 8-клапанным (1,6 л мощностью 90 л. с.) и 16-клапанным (106 л. с.) двигателями. Цены на автомобили пока не озвучены.

Ранее появилась информация, что первые 13 машин Vesta NG с 16-клапанными двигателями и мультимедийными системами Enjoy уже отправлены дилерам. В пресс-службе АВТОВАЗа пояснили, что такие машины действительно собираются небольшими партиями для разных целей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

С 10 мая АВТОВАЗ вернулся из корпоративного отпуска и приступил к производству Lada Vesta NG. Предполагается выпускать 560 автомобилей в сутки на начальном этапе нового графика рабочего цикла.

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Источник: Autonews

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За РулемПономарева Дарина
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Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)

За РулемБезымянный
LADA Vesta  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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