Автомобили уже отгружаются в дилерские центры.

АВТОВАЗ в мае 2023 года начнет продажи автомобилей Lada Vesta NG. Как сообщили в пресс-службе компании, потребителю будут доступны машины с 8-клапанным (1,6 л мощностью 90 л. с.) и 16-клапанным (106 л. с.) двигателями. Цены на автомобили пока не озвучены.

Ранее появилась информация, что первые 13 машин Vesta NG с 16-клапанными двигателями и мультимедийными системами Enjoy уже отправлены дилерам. В пресс-службе АВТОВАЗа пояснили, что такие машины действительно собираются небольшими партиями для разных целей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

С 10 мая АВТОВАЗ вернулся из корпоративного отпуска и приступил к производству Lada Vesta NG. Предполагается выпускать 560 автомобилей в сутки на начальном этапе нового графика рабочего цикла.

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Источник: Autonews