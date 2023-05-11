Седаны BAIC поступили к дилерам: названы цены

Старт продаж запланирован на конец мая.

Седаны BAIC U5 Plus, собранные на калининградском заводе «Автотор», начали появляться у российских дилеров. Автомобили в комплектации Luxury будут стоить порядка 1,83 млн рублей. При этом точно не известно, когда именно стартуют продажи: ранее говорилось, что они начнутся в мае.

BAIC U5 Plus идет в комплектации с атмосферным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 113 л.с. Будут предложены автомобили с МКП и вариатором. В вариант Luxury входят 16-дюймовые легкосплавные диски, галогеновые фары, мультимедиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида и задние датчики парковки, цифровой щиток приборов, кондиционер, две подушки безопасности.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Накануне сообщалось, что у дилеров появились также собранные на «Автоторе» кроссоверы BAIC X35. Еще одна модель, внедорожник BJ40, появится в продаже немного позже. А всего до конца 2023 года на «Автоторе» намерены освоить сборку 14 моделей.

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Источник: Российская газета