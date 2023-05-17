Стало известно, когда калининградские BAIC появятся в продаже

Производитель сначала выведет на рынок две модели, позже – еще одну.

Продажи седана BAIC U5 Plus и кроссовера BAIC X35, выпущенные на калининградском заводе «Автотор», начнутся в России в мае текущего года. Еще одна модель, внедорожник BJ40, поступит к дилерам немного позже.

Сборка автомобилей BAIC на базе китайских комплектующих началась на «Автоторе» в начале апреля. В производстве используются уже сваренные и окрашенные кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем компания ставит задачу локализовать производство комплектующих непосредственно в Калининграде.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Как сообщалось ранее, рекомендованная цена на переднеприводный городской кроссовер BAIC X35 составляет 1,698 млн рублей. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем. На выбор – механическая КП (116 л.с.) или вариатор (150 л.с.).

Седан BAIC U5 Plus можно будет купить по цене от 1,7 млн рублей. Он идет в комплектации с бензиновым 1,5-литровым мотором, коробка – МКП или вариатор.

Предварительная стоимость внедорожника BJ40 – от 3,76 млн рублей.

А до конца этого года «Автотор» намерен поставить на конвейер еще пять моделей.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: Российская газета

Фото: Автотор