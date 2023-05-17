Стало известно, когда калининградские BAIC появятся в продаже
Продажи седана BAIC U5 Plus и кроссовера BAIC X35, выпущенные на калининградском заводе «Автотор», начнутся в России в мае текущего года. Еще одна модель, внедорожник BJ40, поступит к дилерам немного позже.
Сборка автомобилей BAIC на базе китайских комплектующих началась на «Автоторе» в начале апреля. В производстве используются уже сваренные и окрашенные кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем компания ставит задачу локализовать производство комплектующих непосредственно в Калининграде.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Как сообщалось ранее, рекомендованная цена на переднеприводный городской кроссовер BAIC X35 составляет 1,698 млн рублей. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем. На выбор – механическая КП (116 л.с.) или вариатор (150 л.с.).
Седан BAIC U5 Plus можно будет купить по цене от 1,7 млн рублей. Он идет в комплектации с бензиновым 1,5-литровым мотором, коробка – МКП или вариатор.
Предварительная стоимость внедорожника BJ40 – от 3,76 млн рублей.
А до конца этого года «Автотор» намерен поставить на конвейер еще пять моделей.
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Источник: Российская газета
Фото: Автотор
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