#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Стало известно, когда калининградские BAIC появятся в продаже

Производитель сначала выведет на рынок две модели, позже – еще одну.

За РулемМощный мотор, полный привод: новый Geely на тестах «За рулем»

Продажи седана BAIC U5 Plus и кроссовера BAIC X35, выпущенные на калининградском заводе «Автотор», начнутся в России в мае текущего года. Еще одна модель, внедорожник BJ40, поступит к дилерам немного позже.

Сборка автомобилей BAIC на базе китайских комплектующих началась на «Автоторе» в начале апреля. В производстве используются уже сваренные и окрашенные кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем компания ставит задачу локализовать производство комплектующих непосредственно в Калининграде.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Как сообщалось ранее, рекомендованная цена на переднеприводный городской кроссовер BAIC X35 составляет 1,698 млн рублей. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем. На выбор – механическая КП (116 л.с.) или вариатор (150 л.с.).

Седан BAIC U5 Plus можно будет купить по цене от 1,7 млн рублей. Он идет в комплектации с бензиновым 1,5-литровым мотором, коробка – МКП или вариатор.

Предварительная стоимость внедорожника BJ40 – от 3,76 млн рублей.

А до конца этого года «Автотор» намерен поставить на конвейер еще пять моделей.

Источник: Российская газета

Фото: Автотор

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 615
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0